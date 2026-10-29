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[현장에서] 소통의 품격

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  • 이재명 대통령이 29일 공개회의와 SNS로 국민과 직접 소통했다
  • 대통령의 말 한마디가 정책과 시장에 즉각적인 영향을 미쳤다
  • 즉흥적 발언과 정책 번복이 국정 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

생중계·SNS로 연 직접 소통, 귀중한 정치적 자산
속도행정의 성과 뒤에 쌓인 번복과 해명
직접 소통의 진보, 말의 잔상까지 헤아릴 때

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령이 장관들과 머리를 맞대고 토론하는 모습을 국민이 실시간으로 지켜보는 시대다. 권력과 불통이 같은 맥락으로 읽히고, 밀실과 야합이 그 주위를 둘러싸고 있던 한국 정치의 근현대사에서 상상하지 못했던 풍경이다.

그 어려운 걸 이재명 대통령이 해냈다. 

이 대통령은 국무회의를 비롯한 온갖 회의를 가능한 한 공개한다. 그것도 실시간으로 중계한다. 국민은 누구나 대통령과 장관들이 중요한 현안을 두고 해법을 찾아가는 과정을 볼 수 있다. 댓글로 응원을 하거나 비판을 하는 것도 가능하다. 운이 좋다면 회의 석상에 자신의 댓글이 소개되는 경험도 가능하다.

생중계가 끝이 아니다. 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)와 페이스북 등 다양한 사회관계망서비스(SNS)를 활용해 국정 의제를 직접 내놓는다. 어떤 고민과 논쟁을 거쳐 정책을 만드는지를 국민 앞에 그대로 펼쳐 보이는 셈이다.

김미경 정치부 차장

◆ 대통령의 소통은 정치적 자산…말의 무게 헤아려야

국민과 직접 마주하려는 이 대통령의 소통은 매우 귀중한 정치적 자산이다. 권력을 권력자의 소유물로만 여기고 보물을 숨겨 놓듯 독식하려던 과거 권력자들의 행태와는 분명한 차이가 있다. 

이 대통령은 지난 16일 엑스에 올린 글에서 국민과 선출 공직자의 직접 소통을 생산자와 소비자의 직거래에 빗대며 그 가치를 강조했다. 이 대통령은 게시글에서 생중계를 반대하는 목소리에 "중간유통업자들이 생산자 소비자간 직거래가 불편한 것처럼 국민과 선출공직자의 직접소통이 불편한 분들이 많을 것"이라며 "충분히 이해하지만 유통마진 보장하자고 직거래를 막는데는 동의하기 어렵다"고 반박했다. 

또 이에 앞서 지난 10일에는 "품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것"이라며 "대통령은 국민의 제1공복이기 때문"이라고 밝혔다. 직접 소통을 이어가겠다는 의지를 드러낸 것이다. 

닫힌 문 안에서 결론내고 국민에게는 결과물만 내놓던 과거와 견주면 분명 소통의 진보다.

그럼에도 이 대통령의 소통에 경계심을 갖게 되는 것은 바로 그 자산이 소중하기 때문이다.

유교의 오경 중 하나인 '예기'의 '치의' 편을 살펴보면 "임금의 말은 실처럼 가늘어도 밖으로 나가면 굵은 끈이 된다"는 뜻의 '왕언여사 기출여륜(王言如絲 其出如綸)'이라는 구절이 나온다. 오늘날에 맞게 풀면 대통령의 입에서 가볍게 나온 한마디라도 관가와 시장에 닿는 순간 무거운 의중이 실린 말이 된다고 해석할 수 있다. 

소통의 문을 활짝 연 대통령일수록 그 문을 통과하는 말 한마디의 무게를 더 깊이 헤아려야 하는 이유가 여기에 있다.

◆ 속도행정의 대가 李대통령, '말 한마디'로 행정 진두지휘

이 대통령은 속도행정의 대가다. 말 한마디로 행정을 움직이고, 시스템을 바꾼다. 특히 생활 물가 안정과 불공정 거래 근절 부문에서 성과가 두드러지고 있다.

이 대통령은 지난 3월 생중계 국무회의에서 "주유소 휘발유 가격이 폭등했다는 이야기가 있다"며 "제재 방안을 논의해 달라"고 주문했다. 이후 정부와 여권은 정유사·주유소를 만나 한 달 만에 휘발유 사후정산제 폐지를 끌어냈다.

공공조달의 '벌떼 입찰'(한 업체가 낙찰 확률을 높이려고 계열사·관계사를 대거 동원해 같은 입찰에 참여하는 행위)도 이 대통령의 지시로 입찰보증금이 시행되면서 급감했다.

이 대통령의 메시지가 시장에 즉각적인 반응을 불러오기도 했다. 이 대통령은 지난 1월 엑스에 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 "재연장은 없다"고 못박았고, 직후 발표된 한국은행의 2월 소비자동향조사에서 주택가격전망 소비자심리지수(CSI)는 직전보다 16p(포인트) 떨어진 108을 기록했다.  

말이 곧 정책이 되는 속도행정은 이재명 정부의 강점이다. 다만 그 속도가 늘 좋은 방향으로만 흐른 것은 아니다.

◆ 속도에 밀린 심사숙고, 흔들리는 국정신뢰

이 대통령은 지난 2월 24일 국무회의에서 농지 투기를 거론하며 전수조사와 매각 명령 검토를 지시했다. 정부는 5월부터 7월까지 농지 136만㏊를 살폈지만 농지 거래가 얼어붙고 농민들의 걱정이 커지면서 당정은 특별조치법을 앞세운 보완책을 내놨다. 송미령 농림축산식품부 장관은 국정감사에서 관행적 위반은 처분하지 않겠다고 했다.

명절 농축수산물 할인 지원도 혼선을 빚었다. 이 대통령은 지난달 29일 국무회의에서 지원 예산을 1조 원 가까이 늘리자며 미래대응기금을 재원으로 거론했다. 그러나 박홍근 기획예산처 장관은 지난 8일 국회 국정감사에서 "(이 대통령이) 미래대응기금의 세부 사업을 세세히 알지 못한 상황에서 일반적으로 말한 것으로 이해한다"며 다른 재원을 쓰겠다고 했다.

촉법소년 연령 하향은 시민참여단 숙의를 거쳐 공론화 결론을 내렸지만, 지난 7월 14일 국무회의에서 대통령의 '재고' 의견에 따라 다시 논의 선상에 올랐다. 기초연금 '하후상박' 개편은 지난 8월 27일 보건복지부 사전 브리핑이 시작 70분 전 취소되는 진통 끝에 당초 구상보다 크게 줄어든 모습으로 발표됐다.

◆ 말이 아닌 말의 잔상에서 쌓이는 대통령의 권위

정치학자 리처드 뉴스타트의 미국 대통령학의 고전으로 꼽히는 저서 '대통령의 권력'(1960)에서 '대통령의 권력은 설득하는 힘'이라고 규정했다. 그는 헌법과 법률이 대통령에게 부여한 권한이 곧 실제 권력을 보장하지는 않는다고 봤다. 대통령의 힘은 직위에서 저절로 나오지 않고, 정부 안팎의 수많은 사람을 움직이는 과정에서 만들어진다는 것이다.

뉴스타트는 그 설득력을 받치는 기둥으로 '직업적 평판'과 '대중적 위신'을 들었다. 관료와 의회, 이해관계자들은 대통령을 지켜보며 그가 한 말을 끝까지 지켜낼 의지와 역량이 있는지를 가늠한다. 그 판단이 차곡차곡 쌓여 다음 말의 무게를 정한다. 대통령의 권력은 한 번의 지시가 아니라 말한 대로 이뤄진 일들이 모여 만들어진다는 것이 뉴스타트의 통찰이다.

그러나 대통령의 말이 수정되거나 번복되는 일이 거듭되면 관가와 시장은 대통령의 첫마디를 새겨듣지 않게 된다. 이 대통령이 강조해온 정책의 신뢰와 예측 가능성은 떨어질 수밖에 없다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 공동 전국지표조사(NBS)를 살펴보면 올해 1월 2주차(1월 5~7일, 휴대전화 가상번호 전화면접조사, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 이 대통령의 국정운영 신뢰도는 61%였다. 하지만 10월 3주차(10월 12~14일, 휴대전화 가상번호 전화면접조사)에는 47%로 14%포인트(p) 하락했다.

더욱이 즉흥적인 메시지는 해석의 오류를 낳기 쉽다. 즉석에서 나온 대통령의 말은 명확하게 정리되지 않아 모호하거나 불분명한 경우가 적지 않다.

농지 전수조사를 제안한 송 장관을 칭찬한 말이 오히려 농민 반발의 책임을 전가하려고 했다는 오해를 산 일이나 외국인 노동자가 국가 경제에 크게 도움이 되지 않는다는 발언이 불러온 후폭풍, 다문화 가정 산후조리원 우선 이용 혜택 축소 시사로 일어난 파문까지 모두 대통령의 '말'에서 비롯된 논란들이다. 

강유정 청와대 수석대변인은 29일 이른 아침부터 언론에 공지를 내고 "국무회의에서의 노동 일자리 언급은 외국인 노동자가 핵심이 아니라 농어업 노동 분야의 지원이 너무 낮은 것이 문제이므로 임금 수준이 보장되는 질 좋은 농어업 생산적 일자리를 마련해야 한다는 것이 주안점이었다"면서 "소셜미디어에 제시한 모자보건 지원 관련 문제제기는 다문화 가정에 대한 지원을 없애자는 게 아니라 산후조리원 이용 우선순위의 공정성과 합리성을 높여 모든 출산 가정이 공감할 수 있는 지원 체계로 개선할 필요성을 제기한 것"이라고 해명하며 진땀을 뺐다. 

대통령이 남긴 말 한마디의 잔상을 대통령이 무겁게 받아들여야 하는 이유도 여기에 있다. 

◆ 대통령의 소통, 열정에 균형감 더하기를

이 대통령의 생각에도 귀 기울일 대목이 많다. 이 대통령은 지난 8월 11일 국무회의에서 "수정할 필요가 없는 100% 안을 내라고 요구할 수는 있지만 그러기 쉽지 않다"고 했다. 이어 "한 번 결정했으니 그대로 가겠다고 하는 게 일관성이 있는 것이냐"고 되물었다. 부처 간 조율을 마친 결론만 내놓는 방식은 과거의 밀실 행정이라는 것이 이 대통령의 시각이다. 반론을 받아들여 정책을 고쳐 가는 열린 과정은 민주 정부가 지켜야 할 가치임이 틀림없다.

독일 사회학자 막스 베버의 1919년 강연을 엮은 '직업으로서의 정치'를 겹쳐 보면, 베버는 정치인에게 필요한 덕목이 열정(정열)과 책임감, 균형감각이라고 했다. 균형감각은 현실을 차분히 받아들이며 사물과 사람, 그리고 자기 자신과도 거리를 둘 줄 아는 능력이다. 베버는 또 의도의 올바름을 묻는 신념윤리와 함께, 자기 행위가 낳을 결과까지 떠안는 책임윤리를 정치가의 덕목으로 강조했다.

베버의 시선으로 이 대통령의 소통을 보면 열정은 충분하나 책임감과 균형감이 아쉽다. 농지 조사로 인한 농민들의 불안을 예측하지 못하고 정책 집행부터 서두른 것이나 공론화 과정을 거쳐 촉법소년 연령 하향 결론을 내린 것을 한 마디의 말로 뒤집은 것은 단순히 '민주적 과정'이라는 설명만으로 다 갈음되지 않는다. 그 결과까지 대통령이 품어야 할 몫이다.

베버는 강연 말미에 정치를 열정과 균형감각을 함께 지니고 단단한 널빤지를 힘차게, 그리고 천천히 뚫어 가는 일에 빗댔다. 속도가 국정의 미덕으로 여겨지는 지금, 베버가 굳이 '천천히'라는 말을 고른 뜻을 곱씹어 볼 만하다.

실처럼 가볍게 나온 말도 굵은 끈이 되어 세상에 닿는다. 국민과 가까이 마주하는 대통령이기에, 말의 잔상까지 헤아릴 수 있을 때 소통은 비로소 권위로 완성될 것이다. 

the13ook@newspim.com

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퇴직급여 사외적립 2030년 전면 의무화 [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 2030년부터 전 사업장에 퇴직급여 사외적립 의무가 적용된다. 중소기업이 의무화 적용 시점보다 먼저 퇴직연금을 도입하면 정부는 재정 지원 및 경영자금 융자 등을 지원한다는 계획이다. 전문성을 갖춘 수탁법인이 퇴직연금 적립금을 대신 운용하는 기금형 퇴직연금 제도도 활성화한다. 중도 인출 방지를 위해 퇴직연금 담보 대출 상품이 나올 수 있도록 법과 제도도 개편한다. 정부는 이 같은 내용이 포함된 퇴직연금 기능 강화 방안을 29일 발표했다. 정부는 이 방안을 지난 28일 경제관계장관회의에서 관계부처 합동 안건으로 논의한 이후 이날 국회 기후에너지환경노동위원회와 당정협의를 거쳐 확정했다. 이번 방안은 지난 2월 노사정 공동선언 내용을 구체화한 것으로, 전 사업장에 퇴직급여 사외적립 의무를 법으로 규정한다는 것이 핵심이다. 사외적립 의무화는 임금체불 위험성을 낮추는 효과도 거둘 수 있다. 지난해 기준 임금체불 액 중 퇴직금이 차지하는 비율은 41.1%(8229억원)에 달한다. 퇴직연금 기능강화방안 [자료=고용노동부] 이번 기능 강화 방안 내용을 담은 근로자 퇴직급여 보장법 개정안은 다음 달 나올 예정이다. 개정안이 연내 통과될 경우 사외적립 의무는 상시 근로자 수 100인 이상 사업장에 2028년 1월부터 의무화된다. 10인 이상 100인 미만 사업장은 2029년 1월부터, 10인 미만 사업장에는 2030년 1월부터 적용된다. 이 같은 단계적 도입은 지난 4월부터 7월까지 퇴직연금 미도입 사업장 1500곳 대상으로 실시한 실태조사 결과를 반영한 조치다. 중소기업 부담 완화를 위한 조기 도입 사업장 재정 지원과 경영자금 융자 비용 보전 사업도 신설됐다. 각각 내년 예산 정부안에 60억원, 62억원 규모로 반영됐다. 정부는 30인 미만 중소기업이 의무화 적용 시점에 앞서 퇴직연금을 도입하면 최저임금 130% 미만 근로자의 부담금 10%를 사용자에게 지원한다. 50인 미만 중소기업이 퇴직연금 신규 도입 후 1개월이 지나면 경영자금을 융자할 때 대출금리 2%포인트(p) 이차보전을 지원한다. 의무화 적용 시점이 지났는데도 퇴직연금을 도입하지 않은 사업장은 근로복지공단이 운영하는 중소기업 퇴직연금기금 제도인 푸른씨앗에 자동 가입할 수 있도록 한다. 사업장이 원하지 않으면 이를 탈퇴할 수 있는 선택권도 보장된다. 이후에도 퇴직연금을 도입하지 않는 사업장은 과태료 등 제재를 받을 예정이다. 푸른씨앗은 내년 1월부터 100인 이하 사업장까지, 2028년 1월부터는 300인 이하 사업장까지 가입할 수 있도록 가입 범위가 확대된다. 정부 방침은 퇴직연금을 중도 해지하지 않고 노후를 위한 연금으로 받도록 지원한다는 것이다. 주거나 의료비 등으로 목돈이 필요할 때를 위해 퇴직연금 담보 대출 상품이 나올 수 있도록 법과 제도도 손질한다. 퇴직급여를 받게 됐을 때 연금 수급을 기본 선택지로 하고, 의사를 표현한 경우에만 일시금으로 받을 수 있도록 한다. 연금소득 분리과세 한도는 현행 1200만원에서 1500만원으로 확대하고, 청년의 경우 소득 수준과 관계 없이 퇴직연금 납입액 15%까지 세액공제한다. 기금형 퇴직연금 제도를 활성화한다는 방침도 이번 발표를 통해 구체화됐다. 지난 2월 노사정 공동선언문에 따르면 기금형 퇴직연금 제도는 수탁법인 설립 주체를 기준으로 ▲금융기관 개방형 ▲연합형 ▲공공기관 개방형 세 가지 유형으로 나뉜다. 금융기관 개방형은 민간 금융사가 별도 수탁법인을 설립하고 불특정 다수 사업장의 퇴직연금 적립금을 기금화해 운영하는 방식이다. 연합형은 사용자 연합이 수탁법인을 세우거나, 전국 단위 노사 단체 연합이 불특정 사용자·가입자 대상으로 운영한다. 공공기관 개방형은 푸른씨앗이 확대되거나 이와 유사한 기금이 신설되는 방식이다. 기금형 퇴직연금 제도는 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금제도(IRP)에 적용된다. 한 사업장이 계약형과 기금형 퇴직연금을 복수 설정하거나 다수의 기금형 퇴직연금을 설정할 수 있다. 근로자 대표의 동의만 있다면 특정 기금형 퇴직연금을 기본값(디폴트)으로 설정하는 것도 가능하다. 기금형 퇴직연금 수탁법인이 되기 위해서는 노사와 전문가, 정부 등으로 구성된 인가위원회의 심의와 고용노동부 장관의 인가가 필요하다. 인가 체계는 기금의 난립을 방지하고 규모의 경제를 유지하기 위해 예비 인가·본인가 2단계 구조로 구성된다. 인가 요건은 인적·물적·재무요건으로, 재무 안전장치로 일정 규모 이상의 최소 자본금 요건을 설정한다. 정부는 수탁법인에 강력한 수탁자 책임을 부여하고, 법률에 가입자 이익 최우선의 원칙도 규정한다. 의무위반 시 수탁법인의 손해배상책임 및 가입자의 손해배상청구권을 명시한다. 운용과 이해상충 관리, 설명의무 위반 등 핵심 영역에 한해 입증책임을 전환해 수탁법인이 의무위반과 손실 간 인과관계 또는 고의과실이 없음을 입증하는 경우 손해배상 책임이 면책된다. 가입자의 손실보전과 사고 대응·복구에 활용할 수 있는 운영위험준비금도 의무 적립하도록 한다. 수탁법인의 성과를 평가하고 그 결과를 공시해 건전한 경쟁을 유도한다. 제재 처분 권한은 주무부처인 노동부에 두고, 각 기관의 전문성을 감독 전 과정에 반영할 수 있도록 감독협의회 등 관계부처 협력체계도 마련한다. 정부는 계약형 퇴직연금 제도도 손질할 예정이다. 퇴직연금 시장 규모와 변동성을 감안해 현재 70%인 IRP의 위험자산 투자 한도를 단계적으로 완화한다. DC형·IRP·중퇴기금의 투자가능상품을 확대하고, 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 평가를 통해 질 낮은 상품은 퇴출한다. 퇴직연금 운용 과정에서 퇴직연금공단(가칭) 등 별도 수탁법인을 신설하거나 국민연금공단이 참여하는 방법 등 그간 의견 차이를 좁히지 못한 쟁점은 중장기적으로 검토한다. 특히 국민연금공단의 참여 여부나 그 방식에 대해서는 국회 차원의 논의가 필요하다는 것이 정부 입장이다. 퇴직급여 적용 기준을 근속기간 6개월로 줄이거나 일할 계산을 채택하는 방안 등은 경제사회노동위원회의 노사관계 제도발전위원회가 사회적 대화를 통해 논의한다는 계획이다. 김영훈 노동부 장관은 "퇴직연금 기능강화 방안은 노사정이 함께 머리를 맞대어 도출한 사회적 합의의 결과물로, 노후 소득의 안정성과 수익성 간의 균형을 맞춰 노동자의 노후를 든든하게 지켜내는 제도적 기반을 세운 것"이라며 "개정 법안이 12월 국회 본회의에서 통과될 수 있도록 입법 추진에 총력을 기울이고, 의무화 일정에 맞춰 현장 지원체계를 빈틈없이 구축하겠다"고 밝혔다. sheep@newspim.com 2026-10-29 09:00
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[단독] LH 중심 도심복합사업 바뀐다 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 한국토지주택공사(LH)가 전면 수용 방식으로 추진하는 공공 정비사업인 도심공공주택복합사업의 서울 지역 사업장 중 절반가량을 서울시가 맡아 시행할 전망이다. 서울시는 내년 1분기 예정인 국토교통부의 추가 도심복합사업 후보지 공모에도 참여할 계획이다. 사업 참여를 활성화하고 원활한 추진을 뒷받침하기 위해 사업비를 시공자와 공동 부담하는 방안도 검토하고 있다. 그동안 정부사업으로 서울시가 방관했던 도심공공주택복합사업에 서울시가 50%까지 시행한다는 방침을 밝혔다. 사진은 서울의 도심복합사업 후보지 모습 [사진=뉴스핌DB] ◆ 국토부, 서울시에 도심복합사업 50% 시행권 넘겨…사업장 분할·공동 시행 내달 확정  29일 국토교통부와 서울시 등에 따르면 서울시는 지난달 도심공공주택복합사업 후보지로 지정된 서울 지역 사업 물량의 50%를 서울주택도시개발공사(SH)가 시행하기로 했다. 서울시가 전체 사업 물량의 절반에 대한 시행권 이양을 국토부에 요청했고, 국토부가 이를 승인하면서 사업구역 또는 물량을 분할하는 작업이 늦어도 다음 달까지 마무리될 전망이다. 국토교통부는 지난달 30일 도심공공주택복합사업 후보지 공모 결과를 발표했다. 공모를 추진한 지 3년 만이다. 서울에서는 용산구 효창공원앞역(서울지하철 6호선), 양천구 염창역(9호선), 서초구 이수역(4·7호선) 일대 등 총 11곳이 후보지로 선정됐다. 공급 규모는 1만8000여 가구다. 유형별로는 용적률을 높여 고밀 개발하는 역세권 유형인 주거상업고밀지구가 6곳, 노후 저층 주거지를 아파트 단지로 정비하는 주택공급활성화지구가 5곳이다. 도심복합사업은 민간 재건축·재개발과 달리 토지등소유자가 조합을 설립해 사업을 시행하는 방식이 아니라, 공공이 토지등소유자의 토지 지분 등을 수용해 사업을 추진하는 방식이다. 사업이 완료되면 기존 토지등소유자에게 주택을 현물로 보상하거나 현금으로 보상하며, 세입자에게는 공공임대주택 입주 기회가 제공된다. 국토부 관계자는 "서울시가 서울시내 도심복합사업의 절반에 대해 시행 참여를 요청해 이를 수락한 상태"라고 말했다. 서울시는 이번 공모결과에서 선정된 11개 구역 1만8000가구부터 사업 시행에 참여한다. 서울시가 참여하면 지방자치단체가 도심복합사업에 참여한 첫사례가 된다.  다만 사업 물량을 구체적으로 어떻게 나눌지는 아직 확정되지 않았다. 서울시는 전체 사업 물량의 절반을 맡아 시행하겠다는 입장이다. 하나의 사업장을 국토교통부 산하 한국토지주택공사(LH)와 서울시 산하 서울주택도시개발공사(SH)가 공동으로 시행해 각각 절반씩 주택을 공급하는 방안이 거론된다. 그러나 국토부는 단일 사업장을 LH와 SH가 공동으로 시행할 경우 사업 추진 과정에서 혼선이 발생할 수 있다고 보고, 사업장별로 시행 주체를 나누는 방안을 서울시에 권고한 상태다. 국토부 관계자는 "전체 11개 사업장 가운데 절반에 해당하는 5곳 정도를 서울시가 맡는 단일 시행 방식으로 추진할 것을 서울시에 권고했다"고 말했다.  서울시는 아직 시행 방식에 대한 결론을 내리지 못한 상태다. 서울시 관계자는 "당초 구상대로 LH와 SH가 공동 시행해 전체 공급 물량의 절반씩을 맡을지, 사업장별로 시행 주체를 나누는 단일 시행 방식으로 추진할지는 아직 결정되지 않았다"고 말했다. 도심복합사업은 사업 신청과 승인 과정에서 자치구와의 긴밀한 협의가 필요한 사업이다. 이에 사업장별로 시행 주체를 나눌 경우 자치구의 정치적 성향에 따라 서울시의 사업 참여에 제동이 걸릴 수 있다는 관측도 나온다. 이번 공모에서 후보지로 선정된 서울 지역 11개 사업장 가운데 오세훈 서울시장과 같은 야당 소속 구청장이 있는 서초·송파·양천·용산구에는 각각 1곳씩, 총 4곳의 후보지가 포함됐다. 나머지 7곳은 여당 소속 구청장이 있는 6개 자치구에 분포해 있다. 이들 자치구가 서울시 산하 SH보다 정부 산하 LH의 사업 시행을 선호할 가능성도 제기된다. 이 때문에 서울시가 사업장별 분할 방식에 선뜻 합의하지 못하고 있다는 분석이 나온다. 업계 관계자는 "사업장별로 시행을 분담하면 서울시는 같은 야당 소속 구청장이 있는 자치구의 사업장을 주로 맡게 될 가능성이 있다"며 "이 경우 서울시가 도시계획과 주택 정비사업에서 주도권을 확보하기 어려워질 수 있다는 부담이 작용할 것"이라고 말했다. 여기에 여당과 정부가 정비사업 지정 권한을 자치구로 이양하는 내용의 도시정비법 개정을 추진하고 있는 점도 변수다. 국토부는 서울시에 조속한 시행 방식 결정을 요구하고 있으며, 서울시는 오는 11월까지 방침을 정하겠다는 입장이다. ◆ 서울시, 내년 공모 물량도 절반 참여 유지…사업비 마련 위한 시공자 공동사업 검토 서울시는 이번 공모에서 선정된 11개 사업장을 시작으로 도심공공주택복합사업 참여를 본격화한다는 계획이다. 이번 공모 물량의 절반을 맡는 것을 시작으로 내년 이후에도 전체 사업 물량의 50%를 시행한다는 방침이다. 앞서 지난 4월 도심복합사업 참여를 선언한 서울시는 SH에 관련 부서를 신설하는 등 조직 개편도 단행했다. 다만 구체적인 사업 참여 방식은 아직 확정되지 않았다. 서울시는 모아주택·모아타운처럼 자체 공모를 통해 사업지를 선정하는 방식과 국토부 공모에 참여하는 방식 가운데 하나를 결정할 방침이다. 국토부는 내년 3~4월께 추가 공모를 진행할 예정이다. 자체 공모를 추진할 경우 자치구별 정치적 이해관계에 따라 사업 추진에 변수가 생길 수 있는 만큼, 국토부와 공동으로 공모를 진행하는 방안에 무게가 실린다. SH가 시행하는 사업의 원활한 추진을 위해 사업비 조달 방식도 손질할 계획이다. 서울시는 사업비 부담을 낮추기 위해 서울시와 시공자인 건설업체가 사업비를 공동으로 부담하는 방안을 검토하고 있다. 도심복합사업은 공공이 토지 등을 수용하는 방식으로 추진되는 만큼 토지보상비가 필요하고, 공사비 역시 사업 시행자가 부담해야 한다. LH는 국가 재정과 공공 재원을 활용해 사업비를 조달할 수 있지만, 서울시는 재정 여력이 상대적으로 제한적인 만큼 대규모 사업을 안정적으로 추진하려면 별도의 재원 조달 방안이 필요하다는 지적이 나온다. 시공자와 사업비를 분담하는 방식이 도입되면 초기 재정 부담을 낮추는 데 도움이 될 수 있지만, 구체적인 분담 구조와 건설업체의 참여 유인 등을 마련하는 것이 과제로 꼽힌다. 이를 타개하기 위해 서울시는 시공자와 사업비를 공동 부담하는 방식으로 도싱복합사업을 추진할 것을 검토하고 있다. 즉 서울시 재정으로 토지보상비를 지급하고 공사비는 시공자가 부담한 후 분양 이후 자금을 회수하는 방식이다. 서울시 관계자는 "이미 올 상반기 공공주택 건립을 위한 도심복합사업 참여를 선언한 바 있다"며 "원활한 사업 추진을 위해 시공자 공동사업도 검토하고 있는 상황"이라고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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