[UCL] "이강인 밟고 때리고...주심 뭐했나" 스페인 언론 격분

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 10일 리버풀전서 선발로 뛰며 활약했다.
- 리버풀은 이강인에 거친 태클로 집중 견제했다.
- 스페인 언론은 주심 방조와 판정에 분노했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 리버풀의 거친 폭력 축구와 주심의 방조에 스페인 언론이 대격분했다.
아틀레티코 마드리드는 10일(한국시간) 영국 리버풀 안필드에서 열린 2026-2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 원정 경기에서 리버풀에 1-2로 역전패했다.
이날 이강인은 훌리안 알바레스와 함께 투톱으로 선발 출전했다. 이강인은 공격 진영과 중원을 끊임없이 오가며 경기 주도권을 쥐었다. 전반 4분 알바레스를 향한 송곳 패스로 포문을 열었고, 전반 17분 마르코스 요렌테의 선제골 과정에서도 시발점 역할을 완벽히 해냈다.
리버풀은 이강인의 발을 묶기 위해 거친 태클로 집중 견제했다. 스페인 '문도 데포르티보'는 "리버풀은 이강인에게 지나치게 거칠었다. 계속되는 파울로 한국 선수를 경기장에서 아예 쫓아냈다"며 강하게 일갈했다. 매체는 파울 장면을 일일이 나열하며 판정을 비판했다.
"전반 28분 맥 알리스터가 스터드로 이강인의 발을 밟았다. VAR을 거치고도 경고에 그쳤다. 몇 분 뒤 반 다이크는 뒤에서 태클을 걸어 축구화까지 벗겨 놓았다. 주심은 경고조차 주지 않았다"며 이탈리아 출신 다비데 마사 주심을 정조준했다.
이어 소보슬라이가 이강인의 얼굴을 가격한 장면을 언급하며 "마사 주심도, VAR을 보던 마르코 디 벨로 심판도 아무것도 보지 못했다. 이 모든 상황이 이강인의 경기력을 떨어뜨렸다"고 안타까워했다.
또 다른 매체 '리베르타드 디지털'의 분노는 "1-1 동점골이 나오기 전 맥 알리스터는 무조건 퇴장당했어야 했다"며 "퇴장을 면한 맥 알리스터가 결국 역전골까지 터뜨렸다"고 판정이 경기 결과를 바꿨음을 꼬집었다. '마르카' 역시 "리버풀은 아틀레티코에 빠르게 녹아든 이강인을 어떻게든 저지하는 데만 혈안이 됐다"고 지적했다.
집중 견제와 수위 높은 반칙에 시달린 이강인은 결국 후반 14분 씁쓸하게 교체 아웃됐다. 이강인이 물러난 아틀레티코는 후반 5분 맥 알리스터에게 대포알 중거리 슈팅을 맞고 1-2로 무릎을 꿇었다.
psoq1337@newspim.com