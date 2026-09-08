NHN, AI 게임 인재 해커톤 'NAN 2026' 마무리...대상팀에 5000만원

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59대 1 경쟁률 뚫은 10개 팀, 48시간 게임 개발 경쟁

수상자 전원 최종 면접 기회...대상작 '도플갱어'

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NHN은 게임 및 인공지능(AI) 인재 발굴을 위한 채용 연계형 해커톤 'Next AI Network 2026(NAN 2026)'을 마무리했다고 8일 밝혔다.

'NAN 2026'은 게임 개발 과정에서 AI 활용 역량을 갖춘 인재를 발굴하기 위해 마련한 행사다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 후원했다.

행사 신청 페이지에는 15만명 이상이 방문했으며 본선 진출 경쟁률은 약 59대 1을 기록했다. 사전 과제 심사를 거쳐 선발된 10개 팀은 지난 4일부터 6일까지 경기 성남시 판교 NHN 사옥 '플레이뮤지엄'에서 48시간 동안 게임 개발을 진행했다.

6일 게임 및 AI 인재 발굴을 위한 채용 연계형 해커톤 행사 'NAN 2026' 수상자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=NHN]

참가팀은 '시간', '영역', '연결', '감각', '물리 법칙' 등 소재 키워드와 '합체', '교환', '성장', '제한', '반전', '예측' 등 기능 키워드 각각 1개를 선택해 공통 주제어인 '2026년'과 결합한 게임을 개발했다.

심사는 NHN 게임사업부문 임원과 개발·서버·사업·아트 분야 실무진 등 15명이 맡았다. AI 활용 능력과 완성도, 창의성, 키워드 구현 정도 등을 종합 평가했다.

대상은 서유기 팀의 '도플갱어'가 차지했다. '도플갱어'는 야생 동물과 이를 모방하는 로봇 AI의 영역 다툼을 소재로 한 3대3 실시간 턴제 전투 게임이다. 이용자의 플레이 습성을 학습해 다음 행동을 예측하는 AI를 구현했다.

최우수상에는 삼인칭 관찰자 시점 팀의 '작은 화랑, 큰 그림', 우수상에는 버그와 피처 팀의 '23'이 선정됐다. 대상과 최우수상, 우수상에는 각각 5000만원, 2000만원, 1000만원의 상금이 수여됐다.

수상자 전원에게는 NHN 채용 과정의 최종 면접 기회가 제공된다. 나머지 본선 진출 7개 팀에는 팀당 50만원의 챌린지상이 수여됐다.

대상팀인 서유기 팀의 이서연 팀장은 "클로드 코드를 포함해 AI를 약 95% 활용해 개발했다"고 말했다.

flurry327@newspim.com