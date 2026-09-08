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연초 '0곳'이던 반도체 소부장…코스닥 시총 10위권 절반 넘어

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  • 코스닥 반도체 소부장 6곳이 8일 시총 10위권에 올랐다
  • AI 투자와 메모리 업황 개선으로 반도체주 강세가 확산했다
  • 바이오는 줄고 로봇·2차전지는 상위권을 유지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 반도체 '0곳'→지난달 '3곳'→현재 '6곳'
소부장 'HPSP·이오테크닉스·심텍' 새롭 합류
"AI·메모리 수요 증가·설비투자 확대...소부장 확산"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 상반기 국내 증시 상승을 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주가 주도한 가운데 최근에는 코스닥 반도체 소부장 기업들이 시가총액 상위권으로 올라오고 있다. 연초 코스닥 시총 10위권에 한 곳도 없었던 반도체 기업이 현재 6곳으로 늘면서 대형 반도체주 중심의 강세가 코스닥 소부장으로 확산되고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 이날 장중 코스닥 시총 상위 10개 종목 가운데 반도체 관련 기업은 주성엔지니어링(4위), 원익IPS(6위), 이오테크닉스(7위), 리노공업(8위), 심텍(9위), HPSP(10위) 등 6곳이다.

지난 1월 시총 10위권 내 반도체 기업은 '0곳'이었지만 지난달 7일 3곳으로 늘었고, 이날 장중에는 6곳까지 증가했다. 주성엔지니어링과 리노공업, 원익IPS에 이어 최근 이오테크닉스와 심텍, HPSP가 10위권에 합류했다. 연초 7곳이었던 제약·바이오는 현재 알테오젠 1곳이다.

◆ '삼전·하닉' 먼저 뛰고 소부장으로…AI·메모리 투자가 배경

올해 반도체주 강세는 삼성전자와 SK하이닉스가 먼저 이끌었다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대와 메모리 업황 개선 기대 속에 두 종목이 코스피 상승을 주도했고, 최근에는 장비·부품·기판 등 코스닥 소부장 종목의 상승세가 두드러지고 있다.

[AI 일러스트=이나영 기자]

최근 한 달간 HPSP는 지난달 7일 3만4400원에서 이날 장중 5만4500원으로 58.4% 상승했다. 주성엔지니어링은 12만7800원에서 20만500원으로 56.9%, 원익IPS는 8만8300원에서 11만8100원으로 33.7% 올랐다. 리노공업도 6만5700원에서 7만100원으로 6.7% 상승했다.

이날도 주성엔지니어링은 장중 7.10% 오른 20만500원에 거래되며 시총 4위를 유지하고 있다. 심텍(3.59%), 리노공업(2.49%), HPSP(2.25%), 원익IPS(0.43%) 등도 상승세다. 전날 시총 12위였던 HPSP는 이날 10위로 올라서며 새로 진입했다.

코스닥 반도체 소부장의 강세 배경으로는 메모리 업황 개선과 국내외 반도체 업체의 설비투자 확대가 꼽힌다. AI 인프라 투자 확대에 따른 서버·메모리 수요 증가와 메모리 가격 상승이 이어지는 가운데 반도체 업체들의 증설 계획이 장비·부품·기판 업체의 실적 기대를 높이고 있다는 분석이다.

특히 HBM(고대역폭메모리)과 CoWoS 등 첨단 패키징 분야의 공급 부족으로 관련 투자가 확대되면서 전공정 장비뿐 아니라 후공정과 기판 등으로 투자 대상이 넓어지고 있다.

김록호 하나증권 연구원은 "국내외 반도체 업체들의 증설 일정을 감안하면 2028년까지 외형 성장 가시성은 매우 높다"며 "HBM, CoWoS 등의 패키징 쇼티지로 인한 후공정 업체들까지 투자 아이디어 확대가 필요한 구간"이라고 말했다.

증권가에서는 이 같은 설비투자가 이어지면서 코스닥 반도체 소부장의 실적 성장도 지속될 것으로 보고 있다. 코스닥 전체 실적에서도 반도체 소부장이 주요 성장 업종으로 꼽힌다.

허재환 유진투자증권 연구원은 "코스닥 영업이익 증가율은 올해 82%에서 내년 38%로 둔화되나 코스피보다 높다"며 "반도체 소부장과 2차전지 산업이 코스닥 실적 기대를 뒷받침한다"고 말했다.

"반도체 6곳으로 늘어"…바이오 줄고 로봇 상위권 유지

반도체 기업의 시총 순위가 상승하면서 코스닥 상위 10개 종목의 업종 구성도 달라졌다. 지난 1월 7일에는 제약·바이오 기업 7곳이 10위권에 포함됐지만 이날은 알테오젠 한 곳만 남았다.

지난달 7일에도 알테오젠을 비롯해 HLB, 에이비엘바이오, 펩트론 등 제약·바이오 기업 4곳이 10위권에 포함됐다. 이후 HLB와 에이비엘바이오, 펩트론이 10위권 밖으로 내려간 반면 이오테크닉스와 심텍, HPSP 등 반도체 기업이 새로 진입했다.

다만 바이오 기업의 시총 순위 하락이 업종의 성장성 약화를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나온다. 최근 국내 증시에서 반도체와 대형주로 자금이 집중된 영향이 컸다는 설명이다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 "국내에서는 반도체와 대형주로 자금이 집중되며 바이오 업종의 수급이 약화됐다"며 "반면 기술수출과 선급금 규모는 확대되고 있으며 글로벌 제약사와 투자자의 공동연구·지분투자도 이어지고 있다"고 분석했다.

로봇주도 시총 상위권을 유지하고 있다. 레인보우로보틱스는 이날 시총 5위에 자리했고, 전날 10위까지 올라왔던 로보티즈는 HPSP가 10위에 진입하면서 11위로 내려갔다. 2차전지에서는 에코프로와 에코프로비엠이 각각 2위와 3위에 자리하고 있다.

증권가에서는 최근 반도체 소부장의 상승세가 두드러지고 있지만 바이오와 로봇 등 기존 코스닥 성장 업종의 성장 동력도 유효하다고 보고 있다. 반도체는 AI 투자와 설비투자 확대, 바이오는 기술수출과 신약 개발, 로봇은 산업용·휴머노이드 시장 확대 등이 향후 시총 상위권 경쟁에 영향을 미칠 주요 요인으로 꼽힌다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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