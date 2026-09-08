넷마블 마브렉스 '픽셀 테이머즈', 애플 앱스토어 인기 1위

AI 핵심 요약beta
- 마브렉스가 8일 픽셀 테이머즈 앱스토어 1위 소식을 알렸다.
- 픽셀 테이머즈는 출시 3주 만에 양대 앱마켓 상위권에 올랐다.
- 마브렉스는 6성 소환수와 소환 기회 등 보상을 제공했다.
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200종 이상 몬스터 수집·진화…웹상점·출시 기념 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 블록체인 전문회사 마브렉스(MARBLEX)는 웹3 퍼블리싱 신작 모바일 게임 '픽셀 테이머즈(Pixel Tamers)'가 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 기록했다고 8일 밝혔다.
'픽셀 테이머즈'는 개발사 리턴픽셀(Return Pixel)이 개발한 픽셀 아트 기반 방치형 RPG다. 지난달 19일 출시된 이후 약 3주 만에 애플 앱스토어 인기 순위 1위에 올랐다. 구글 플레이스토어에서도 인기 순위 4위를 기록하며 양대 앱마켓 상위권에 이름을 올렸다.
게임은 200종 이상의 몬스터를 수집하고 진화시켜 자신만의 팀을 구성하는 방식으로 진행된다. 이용자는 메인 스테이지를 비롯해 골드 던전, 미니게임, PvP 아레나 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.
마브렉스는 출시를 기념해 게임에 접속한 모든 이용자에게 '6성 소환수 1종'을 지급한다. 플레이 진행도에 따라 '3000회 이상 소환 기회' 등 추가 보상도 제공한다. 픽셀 테이머즈 전용 웹상점을 열고 마일리지 페이백 이벤트 등을 진행한다.
flurry327@newspim.com