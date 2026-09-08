삼성생명, '보험 가입 여부 바로 확인'…100번째 특허 획득

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 보험 가입 가능 여부를 사전에 확인할 수 있는 '예상인수결과 제공 시스템'의 특허 등록을 완료했다고 8일 밝혔다. 이번 특허는 삼성생명의 100번째 등록 특허다.

예상인수결과 제공 시스템은 보험 가입 전 복잡한 설계와 심사 절차를 모두 거치지 않고도 고객의 가입 가능 여부를 확인할 수 있도록 한 시스템이다.

[사진=삼성생명]

기존에는 보험 가입 설계와 과거 병력 입력 등 심사 절차를 마친 뒤에야 가입 가능 여부를 알 수 있었다. 심사 과정에서 가입이 거절되면 다른 상품을 다시 설계해야 하는 불편도 있었다.

삼성생명은 이를 개선하기 위해 고객의 선택만으로 판매 중인 상품의 예상 심사 결과를 실시간으로 제공하는 시스템을 개발해 2022년 특허를 출원했다.

고객이 정보 활용에 동의하면 한국신용정보원의 데이터를 암호화된 경로로 연계해 삼성생명의 자체 심사 기준을 적용한 뒤 가입 가능 여부를 산출하는 방식이다.

특히 과거 병력 등으로 가입이 어려울 것으로 예상될 경우 가입 가능한 대체 상품이나 조건을 함께 제안한다. 이를 통해 설계사가 상품을 반복해서 설계해야 하는 부담을 줄이고 고객의 보험 가입 선택지도 넓혔다.

삼성생명 관계자는 "고객이 가입 가능 여부를 빠르게 파악하고 적합한 상품을 제안받을 수 있도록 심사 프로세스를 혁신한 것이 이번 특허의 핵심"이라며 "앞으로도 보험 설계부터 보험금 지급까지 전 과정에서 고객 편의를 높이기 위해 노력하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com