신한라이프케어, 日 니켄세케이와 시니어 주거·케어시설 개발 협력

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건축·공간기획 노하우 접목…입주자 중심 동선·유니버설 디자인 적용

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프의 시니어 사업 전담 자회사 신한라이프케어가 일본 종합 건축설계기업 니켄세케이(NIKKEN SEKKEI)와 시니어 주거 및 케어시설 개발에 나선다.

신한라이프케어는 지난 7일 일본 도쿄 니켄세케이 본사에서 시니어 주거 및 케어시설 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 협약식에는 오마츠 아츠시 니켄세케이 대표, 다나카 와타루 해외사업부문 총괄, 우석문 신한라이프케어 대표, 이후경 신한라이프 전략기획그룹장 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 7일 일본 도쿄 니켄세케이 본사에서 열린 협약식에서 오마츠 아츠시 니켄세케이 대표(오른쪽 두 번째), 다나카 와타루 니켄세케이 해외사업부문 총괄(오른쪽 첫 번째), 우석문 신한라이프케어 대표(왼쪽 두 번째), 이후경 신한라이프 전략기획그룹장(왼쪽 첫 번째)이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=신한라이프케어] 2026.09.08 yunyun@newspim.com

이번 협약은 신한라이프케어의 시니어 시설 기획·운영 역량에 니켄세케이의 건축·공간기획 경험을 접목해 국내 환경에 맞는 시니어 주거모델을 구축하기 위해 마련됐다.

양사는 향후 신한라이프케어가 운영하는 사업장을 대상으로 건축·인테리어 설계와 공간 마스터플랜 수립을 비롯해 일본 시니어 시설 사례 공유, 입주자 중심의 동선·공간 구성, 스마트 헬스케어 기술 및 유니버설 디자인 적용 등에 협력할 예정이다. 국내외 시니어 시설 개발 기회도 공동 발굴한다.

신한라이프케어는 이를 통해 단순 돌봄 중심의 시설을 넘어 입주자의 일상과 건강관리를 함께 고려한 주거 공간을 조성한다는 계획이다.

우석문 신한라이프케어 대표는 "시니어 주거의 경쟁력은 건물의 외형보다 입주자가 기존의 일상과 사회적 관계를 얼마나 오랫동안 자연스럽게 이어갈 수 있도록 하는지에 달려 있다"며 "쏠라체를 통해 축적한 운영 경험에 니켄세케이의 건축·공간기획 전문성을 더해 국내 시니어의 삶과 정서에 맞는 주거 공간을 구현하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com