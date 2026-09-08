평화산업, 국립대구과학관 '드라이빙 더 퓨처' 전시기업 선정

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 부품 전문기업 평화산업이 국립대구과학관의 제7회 산업과학기술사 특별전 '드라이빙 더 퓨처'의 전시기업으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

이번 특별전은 대구 지역 자동차 산업을 주도해온 기업과 기술을 조명하기 위해 마련된 전시다. 평화산업은 8일 오후 2시 개막을 시작으로 약 139일간 자사 제품과 기술을 선보인다.

회사에 따르면 전시 4존에서 평화산업을 집중 조명한다. 엔진마운트와 국내 최초로 개발한 에어 서스펜션, 로봇산업의 인공지능(AI) 전환 관련 시제품 등을 전시한다. 기존 자동차 부품 기술부터 로봇·AI 등 미래 산업으로 확장되는 기술 흐름을 소개할 계획이다.

평화산업 로고. [사진=평화산업]

'드라이빙 더 퓨처'는 자동차 산업과 엔진 과학, 대구 뿌리산업, 자동차를 만든 사람들을 주제로 구성됐다. 국내 최초 고유모델 '포니2'와 독자 개발 자동차 엔진 '알파엔진', 대구 자동차 부품 산업 관련 자료 등을 통해 국내 자동차 산업의 발전 과정을 소개하며, 전동화와 AI, 자율주행 등 미래 자동차 기술로 이어지는 흐름도 다룬다.

평화산업 관계자는 "이번 특별전은 평화산업이 축적해온 자동차 부품 기술과 함께 로봇·AI 등 미래 산업으로 확장하고 있는 기술력을 소개할 수 있는 자리"라며 "대구 지역 자동차 부품 산업의 발전 과정과 미래 성장 가능성을 알리는 데 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com