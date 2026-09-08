젠큐릭스, 혈액 기반 대장암 검사 '콜로이디엑스' 연구 발표

콜로이디엑스, 수술 후 재발 신호 조기 포착 가능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 암 분자진단 전문기업 젠큐릭스는 혈액 기반 대장암 검사 '콜로이디엑스(COLO eDX)'가 수술 후 재발 모니터링에 활용될 수 있음을 확인했다고 8일 밝혔다. 국제대장항문연구학술대회(iCRS 2026)에서 발표한 초기 연구 결과다.

콜로이디엑스는 혈액에서 DNA 메틸화 바이오마커를 디지털 PCR로 검출하는 검사법이다. 인제대학교 해운대백병원과 공동으로 진행한 연구는 DNA 메틸화 바이오마커를 선별해 디지털 PCR 검사법으로 개발하고 임상 검체에서 성능을 평가했다.

회사에 따르면 연구팀은 대장암 수술 환자를 대상으로 검출 성능과 재발 모니터링 가능성을 평가했다. 수술 전 대장암 환자와 정상 대조군 분석 결과 민감도 79.4%, 특이도 92.6%의 성능을 보였다. 수술 후 1년 이내 재발이 확인된 환자 4명 중 3명에서 임상적 재발이 나타나기 전부터 콜로이디엑스 양성에 해당하는 높은 수치가 지속적으로 관찰됐다.

대한대장항문학회가 주관한 iCRS 2026에서 발표하고 있는 송지형 해운대백병원 교수. [사진=젠큐릭스]

대장암은 근치적 수술 후에도 재발 위험이 있어 지속적인 추적관찰이 중요하다. 현재 혈중 암태아성항원(CEA) 검사와 전산화단층촬영(CT) 등이 주로 활용되지만 미세잔존질환(MRD)이나 초기 단계의 재발을 포착하는 데 한계가 있다. 이에 따라 혈액을 이용해 재발 신호를 조기에 포착할 수 있는 액체생검 기반 분자진단 기술에 대한 관심이 높아지고 있다.

인제대학교 해운대백병원 송지형 교수는 "수술 후 재발 환자에서 임상적 재발 확인 이전부터 혈액 기반 분자신호가 관찰됐다는 점은 의미가 있다"며 "향후 더 많은 환자와 장기 추적을 통해 재발 모니터링의 임상적 유용성을 검증할 계획"이라고 말했다.

젠큐릭스 한진일 이사는 "이번 연구를 통해 자체 발굴한 메틸화 바이오마커와 디지털 PCR 기술의 적용 가능성을 확인했다"며 "향후 임상 검증과 데이터 축적을 통해 대장암 진단과 수술 후 모니터링을 아우르는 혈액 기반 검사로 개발해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com