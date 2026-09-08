신한은행, 퇴직연금 계좌서 개인투자용국채 판매

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 퇴직연금 고객의 장기 자산운용 선택지를 확대하기 위해 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 통한 개인투자용국채 10년물과 20년물 판매를 시작한다고 8일 밝혔다.

[사진=신한은행]

신한은행은 청약 일정에 맞춰 관련 시스템 구축을 완료했다. 이에 따라 신한은행 DC·IRP 고객은 별도 전용계좌 개설 없이 기존 퇴직연금 계좌를 활용해 모바일 앱 '신한 슈퍼SOL' 또는 영업점에서 청약할 수 있다. 첫 청약은 9월 9일부터 15일까지 진행되며 최소 10만원부터 10만원 단위로 신청 가능하다.

신한은행은 상품 출시를 기념해 첫 청약 기간 동안 DC·IRP 고객 대상 이벤트를 진행한다. 청약 후 국채를 배정받은 고객 중 700명을 추첨해 모바일 커피쿠폰을 제공한다. 청약금액 10만원 이상 고객 400명에게 1장, 300만원 이상 고객 300명에게 2장을 각각 증정한다.

개인투자용국채는 개인의 장기 자산형성을 돕기 위해 정부가 발행하는 국채다. 만기까지 보유할 경우 표면금리에 가산금리를 더한 연 복리 금리가 적용된다. DC·IRP 등 퇴직연금 계좌로 투자하면 운용수익 과세이연과 연금 수령 시 연금소득세 적용 등 퇴직연금 특유의 세제 혜택도 받을 수 있다. 단, 중도환매 시에는 가산금리와 연 복리 혜택이 제외된다.

신한은행은 2026년 2분기 말 기준 퇴직연금 적립금 58조8888억 원을 기록하고 있다. 신한은행은 상품 라인업과 전문상담 역량을 지속 강화해 고객의 노후자산을 체계적으로 관리할 방침이다.

신한은행 관계자는 "퇴직연금은 은퇴 시점까지 장기간 자산을 어떻게 운용할 것인지가 중요하다"며 "이번 판매를 통해 장기 자산운용 선택지를 넓히고 자금계획에 맞춘 다양한 상품을 선보이겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com