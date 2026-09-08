고창군, 천호성 전북교육감과 지역교육 현안 협력방안 논의

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군청서 20여명 참석…드론·피지컬AI·농촌유학 등 교육과제 집중 논의

학생 이동권·돌봄·생태환경교육 협력 강화…후속 실무협의 지속 추진

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 천호성 전북교육감과 지역 교육 현안을 공유하고 교육기관 간 협력방안을 모색했다고 8일 밝혔다.

고창군은 전날 군청에서 천호성 교육감을 비롯해 고창군, 전북교육청, 고창교육지원청 관계자 등 20여명이 참석한 가운데 '교육협력 정책간담회'를 개최했다.

고창군-천호성 전북교육감 간담회[사진=고창군]2026.09.08 gojongwin@newspim.com

이번 간담회는 고창지역 주요 교육 현안을 공유하고 지자체와 교육기관 간 협력을 통해 실질적인 해결방안을 찾기 위해 마련됐다.

이날 고창군과 고창교육지원청은 지역 교육 현안을 공유하고 협력방안을 논의했다. 주요 안건으로는 드론·피지컬AI 교육기반시설 확충, 농촌유학 활성화, 학생 이동권 및 돌봄 지원, 생태환경교육 등이 다뤄졌다.

참석자들은 지역 교육 현안 해결을 위해 지자체와 교육청 간 유기적인 협력이 필요하다는 데 뜻을 모으고 구체적인 실행방안 마련을 위한 후속 실무협의를 이어가기로 했다.

심덕섭 고창군수는 "지역교육의 발전은 아이들의 미래뿐만 아니라 고창의 지속가능성과도 직결되는 핵심 과제"라며 "이번 간담회를 통해 지역 교육 현안을 함께 고민하고 해결책을 모색하게 되어 뜻깊다"고 말했다.

이어 "논의된 사항들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 도교육청, 고창교육지원청과 긴밀히 협력해 아이들이 지역에서 마음껏 배우고 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

고창군은 이날 논의된 안건을 부서별로 구체화하고 교육청과 지속적인 실무협의를 통해 현안 해결과 교육환경 개선에 적극 나설 방침이다.

gojongwin@newspim.com