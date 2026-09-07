U-19 남자 축구대표, A조 1위로 아시안컵 본선행 확정

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수적 열세속 키르기스스탄과 0-0...U-20 아시안컵 본선행

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김정수 감독이 이끄는 19세 이하(U-19) 남자 축구대표팀이 악재를 극복하고 2027 아시아축구연맹(AFC) 20세 이하(U-20) 아시안컵 본선 진출권을 손에 넣었다.

한국은 6일(한국시간) 키르기스스탄 비슈케크의 돌렌 오무르자코프 스타디움에서 열린 대회 예선 A조 최종전에서 개최국 키르기스스탄과 0-0으로 비겼다.

1차전에서 레바논을 3-2로 꺾었던 한국은 1승 1무(승점 4)를 기록, 레바논(1승 1패·승점 3)과 키르기스스탄(1무 1패·승점 1)을 제치고 A조 1위로 본선 직행 티켓을 따냈다. A조는 필리핀의 기권으로 세 팀이 두 경기씩 치렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김정수 19세 이하 남자 축구대표팀 감독. [사진=KFA] 2026.09.07 psoq1337@newspim.com

한국은 전반 15분 김민우(고려대)가 페널티 박스 오른쪽에서 때린 오른발 슈팅이 크로스바를 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다. 전반 44분 수비수 권준성(부산)이 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에 놓이자 김정수 감독은 미드필더 이용재(강원)를 빼고 수비수 강동휘(제주)를 투입해 전열을 정비했다.

후반 들어 키르기스스탄의 파상공세가 이어졌다. 수문장 송안톤(부산)과 골키퍼 박도훈이 연이은 선방쇼를 펼치며 위기를 넘겼다. 끝까지 실점을 허용하지 않은 한국은 무승부로 경기를 마치며 조 1위를 확정 지었다.

이번 예선은 30개 팀이 8개 조로 나눠 치러졌다. 각 조 1위 8개 팀과 조 2위 중 상위 7개 팀, 개최국 중국을 포함한 총 16개 팀이 내년 3월 중국에서 열리는 본선에 참가한다. 본선에서 상위 4개 팀 안에 들면 우즈베키스탄과 아제르바이잔이 공동 개최하는 2027 FIFA U-20 월드컵 출전권을 얻는다.

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