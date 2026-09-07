씨어스, '모비케어' 캐나다 허가 획득

미국 FDA에 이어 북미 시장 진출 기반 마련

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스가 웨어러블 심전도 분석 솔루션 '모비케어(mobiCARE)'의 캐나다 보건부 Class II 의료기기 품목허가를 획득했다고 7일 밝혔다.

이번 허가는 웨어러블 심전도 기기와 전극, 의료기관용·환자용 소프트웨어를 포함한 모비케어 통합 시스템 전체를 대상으로 한다. 씨어스는 지난 6월 26일 신청해 지난 3일(현지시간) 승인을 받으며 약 2개월 만에 허가 절차를 완료했다.

회사에 따르면 씨어스는 지난 6월 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 허가에 이어 캐나다 품목허가까지 확보하면서 북미 주요 시장에서 모비케어 상용화를 위한 인허가 기반을 갖추게 됐다.

씨어스의 웨어러블 AI 심전도 분석 솔루션 '모비케어'. [사진=씨어스]

모비케어는 환자가 일상생활을 유지하면서 심전도를 측정하고, 수집된 데이터를 AI 기반 알고리즘으로 분석해 부정맥 진단을 지원하는 솔루션이다. 국내 웨어러블 심전도 검사 시장 1위 제품으로, 현재 1,100여 개 의료기관에서 사용되고 있으며 누적 77만 건 이상의 검사와 3,900만 시간 이상의 심전도 분석 경험을 확보했다.

씨어스의 해외사업은 국내에서 이미 대규모로 상용화해 제품과 사업성을 검증한 모비케어를 해외시장으로 확장하는 전략이다. 국내에서 축적한 대규모 검사 운영 경험과 AI 분석 역량이 해외시장 확대의 핵심 경쟁력이다.

씨어스는 국내에서는 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC™)'를 중심으로 성장을 이어가고, 해외에서는 모비케어를 새로운 성장축으로 육성하는 투트랙 전략을 추진 중이다. 북미에서는 미국의 현지 진단 네트워크와 메디케어(Medicare) 보험수가를 연계한 검사 서비스 사업을 준비하고 있다. 캐나다 역시 장시간 심전도 검사에 대한 공공보험 수가가 운영되고 있어, 이번 품목허가를 기반으로 현지 의료기관 및 파트너와 상용화 모델을 구체화해 북미 사업 확대에 나설 계획이다.

이영신 씨어스 대표는 "미국 FDA 품목허가와 UAE 시장 진출에 이어 캐나다 품목허가까지 확보하면서 하반기부터 모비케어의 글로벌 사업이 본격적인 상용화 단계에 들어서고 있다"며 "국내 시장에서 검증한 제품 경쟁력과 대규모 데이터 자산을 기반으로 북미와 중동에서 실질적인 사업 성과를 만들고, 해외 매출을 새로운 성장축으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com