신용보증기금, 폴란드·태국 정책금융기관과 실무협의회 개최

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글로벌 지식 교류 활성화 위해 폴란드·태국 정책금융기관 대표단 초청

신보의 선진 신용보증제도와 디지털 전환 및 AI 금융혁신 사례 공유

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 신용보증기금(이사장 강승준)이 글로벌 금융 협력 체계를 강화하기 위해 해외 유관 기관들과 실무협의회를 개최했다고 7일 밝혔다.

신보는 지난달 24일부터 28일까지, 지난달 31일부터 이달 4일까지 각각 5일간 '제2차 폴란드 실무협의회'와 '제20차 태국 실무협의회'를 잇달아 진행했다.

폴란드 실무협의회는 지난해 폴란드개발은행(Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK)과 체결한 보증 분야 지식 교류를 위한 업무협약의 일환으로 마련됐다. 1924년 설립된 BGK는 폴란드 유일의 국책은행으로, 이번 협의회에는 마르타 포스투와(Marta Postuła) 수석부행장을 비롯한 대표단이 참석했다.

이번 협의회에서 양 기관은 주요 사업 현황과 신용보증제도를 공유하고, ▲리스크관리 ▲디지털 전환 ▲혁신 스타트업 금융 등을 주제로 심도 있는 발표와 토론을 이어갔다. 특히 대표 회담을 통해 최근 한층 긴밀해진 한-폴란드 경제 협력 체계와 양 기관의 발전적 협력방안에 대해 의견을 공유했다.

이어 태국신용보증공사(Thai Credit Guarantee Corporation, TCG)와의 실무협의회에서 신보는 창립 50주년 신용보증 역사와 함께 AI 및 데이터 기반의 금융혁신 사례를 소개해 대표단의 높은 관심을 받았다. 또한 양국 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 성공적인 해외 진출을 위한 다각적인 방안도 심도있게 논의했다.

TCG는 태국 재무부 산하 공적 금융기관으로, 신보와는 지난 2004년부터 정례 실무협의회를 통해 양국의 기업 금융지원 관련 전문 지식을 긴밀히 공유해 오고 있다.

한편, BGK와 TCG 대표단은 스타트업 전문 보육 공간인 'NEST 광진'과 교육홍보관 '크레디움'을 방문해 혁신 스타트업의 성장 지원 현장을 참관하고 신보의 역사와 주요 성과를 생생하게 체험했다.

강승준 이사장은 "이번 실무협의회는 급변하는 국제 금융·산업 환경의 방향성을 읽고 정책금융의 발전 방안을 모색할 수 있는 기회였다"며, "앞으로도 신보는 글로벌 파트너 기관과 긴밀한 교류를 통해 경제 협력을 공고히 하고, 각국의 신용보증제도를 더욱 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

강승준(왼쪽에서 네 번째) 신용보증기금 이사장과 폴란드개발은행(BGK) 대표단 등 관계자들이 '제2차 폴란드 실무협의회'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. [사진=신용보증기금]

ssup825@newspim.com