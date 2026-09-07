공공체육시설 개보수 예산 2558억으로 2.7배 확대…국민 체감형 시설 개선

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 국민 누구나 생활권 가까이에서 안전하고 쾌적하게 스포츠를 즐길 수 있도록 공공체육시설 개보수에 대한 투자를 대폭 확대한다. 이를 위해 2027년도 공공체육시설 개보수 지원 사업 예산안을 올해 953억 원에서 2558억 원으로 168.4%(1605억 원) 증액​해 편성했다. 이는 올해 예산의 약 2.7배에 달하는 규모다.

이번 예산 확대는 새로운 체육시설을 짓기보다 국민이 이미 이용하고 있는 기존 시설을 더 안전하고 편리하게 개선해 예산 투입 효과를 빠르게 체감할 수 있도록 하는 데 초점을 맞춰 추진했다. 전국 공공체육시설(간이 체육시설 제외) 1만 753개소 중 10년 이상 된 노후 시설이 약 70%에 달하고, 개보수 수요 역시 매년 급증(2023년 381건 → 2025년 484건)함에 따라 누적된 정비 현안에 적극 대응할 계획이다.

문체부는 이에 따라 2027년 공공체육시설 개보수를 ① 안전 강화, ② 기후변화 대응, ③ 이용 편의 및 시설 활용도 제고​의 3대 핵심 방향으로 추진한다.

◆국민이 안심하고 운동할 수 있도록 긴급 안전 국비 지원율 50% → 70%

문체부는 긴급 개보수가 필요한 체육시설에 대한 국비 지원율을 기존 50%에서 70%로 상향한다. 재정 여건이 어려운 지자체의 부담을 낮춰 안전 개선이 시급한 시설이 더욱 신속하게 정비될 수 있도록 뒷받침한다. 특히 폭염에 취약한 인조잔디 축구장 등에 스프링클러 등 온도 저감장치를 설치하는 등 체육시설 이용자의 안전을 위한 시설 개선을 지원한다. 이를 통해 유·청소년 선수와 지역 주민들이 더욱 안전한 환경에서 스포츠 활동을 할 수 있도록 할 계획이다.

◆폭염·우천에도 운동할 수 있도록 야외체육시설을 전천후 공간으로

기후변화로 인한 폭염과 갑작스러운 집중호우 등으로 야외체육시설 이용이 제한되는 문제에도 대응한다. 테니스장, 농구장, 풋살장 등 실외 체육시설의 지붕형 막구조물 설치를 지원해 날씨의 영향을 덜 받고 운동할 수 있는 환경을 조성한다. 새로운 체육시설을 건립하지 않고도 기존 시설에 지붕을 설치해 이용할 수 있는 시간을 늘리고 편의성은 높이며, 야외 공간을 사계절 이용 가능한 전천후 체육공간으로 개선한다.

◆운동도 관람도 더 편리하게 경기장 활용도까지 높인다

스포츠를 직접 즐기는 국민뿐 아니라 스포츠를 관람하는 국민의 이용 환경도 개선한다. 프로야구 1,200만 관중, 프로축구 300만 관중 시대에 맞춰 경기장 관람석·화장실 등 편의시설을 개선하고, 여성화장실과 가족 맞춤형 공간 등을 확충한다. 노후 방송설비 교체 등도 지원해 경기장을 찾는 국민의 이용 편의도 높인다.

[상암=뉴스핌] 서울 송민규(오른쪽 두 번째)가 15일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 23라운드 대전과의 홈경기에서 득점한 직후 김기동 감독과 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 football1229@newspim.com

아울러 전국 월드컵경기장의 활용도를 높인다. 축구 경기가 열릴 때만 이용되는 시설에서 벗어나 생활체육과 전문체육은 물론 대형 공연 등 다양한 활동이 가능한 지역의 복합문화체육공간으로 활용될 수 있도록 시설 성능과 이용 환경 개선을 지원한다.

한편, 2027년도 공공체육시설 개보수 지원 사업은 올해 9월부터 10월까지 공모하며, 선정위원회의 심사를 거쳐 12월경에 최종 지원 대상을 결정할 예정이다.

최휘영 장관은 "국민 건강이 곧 국가 경쟁력이라는 시각으로 공공체육시설 투자를 과감히 확대"했다며, "모든 국민이 안전하고 쾌적한 환경에서 운동으로 건강을 지킬 수 있도록 국가의 역할을 강화하고, 국민이 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 관련 사업을 추진할 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com