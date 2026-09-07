'로또 1등도 출근합니다' 이준혁→하율리, 문제적 영업 5팀 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '로또 1등도 출근합니다' 문제적 영업 5팀이 삐걱대는 불협화음을 넘어 '원팀'으로 거듭난다.

오는 10일 공개되는 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 4인 4색의 매력으로 뭉친 바람 잘 날 없는 영업 5팀 공은태(이준혁), 양준호(서현우), 박기태(홍진기), 이지혜(하율리)의 모습을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 로또 1등도 출근합니다 스틸. [사진=티빙] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 적지 않은 돈이지만, 인생을 드라마틱하게 바꾸기엔 조금 부족한 '13억'. 돈이 생기자 비로소 일과 사람이 보이기 시작한 한 직장인의 이야기가 유쾌한 웃음 속 진한 공감을 선사한다.

무엇보다 각양각색의 인물들이 모인 영업 5팀의 케미스트리는 빼놓을 수 없는 관전포인트다. 그런 가운데 공개된 사진 속 싸늘한 기운이 감도는 영업 5팀의 불협화음이 호기심을 자극한다. 먼저 영업 5팀의 중심축인 팀장 공은태와 대리 양준호의 대비되는 표정이 흥미롭다. 무표정한 얼굴로 분을 삭인 채 묵묵히 일을 이어가는 공은태와 달리, 양준호의 날 선 표정에서 심상치 않은 긴장감이 느껴진다. 온몸으로 불만을 드러내는 양준호를 흘긋 바라보는 공은태. 부하 직원이지만 선배인 양준호에게 이리저리 치이는 공은태의 고충이 고스란히 엿보인다.

팽팽한 긴장감이 흐르는 두 상사 아래에서 열정 가득한 신입 박기태와 이지혜의 모습도 눈길을 끈다. 먼저 박기태의 똘망한 눈빛에 더해진 해맑은 미소가 시선을 사로잡는다. '로또급' 팀원을 꿈꾸는 박기태에게는 무엇이든 잘 해내고 싶은 욕심과 의욕이 가득하다. 아직은 미숙한 사원일 뿐인 그의 열정적인 의욕이 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 더한다.

하나라도 놓칠세라 수첩을 꼭 쥔 채 꼼꼼히 받아 적는 이지혜의 진지한 모습 역시 인상적이다. 이지혜의 성실함은 정규직이라는 '로또'를 꿈꾸는 계약직 사원의 불안감에서 비롯된다고. 정글 같은 직장에서 자신을 증명하고 또 살아남고 싶은 어리숙한 이들이 어떻게 성장해 나갈지, 불협화음으로 가득한 영업 5팀의 성장기가 더욱더 궁금해진다.

'영업 5팀의 전체적인 호흡'을 관전포인트로 꼽은 이준혁은 "처음에는 서로 삐거덕거리고 안 맞는 것 같지만, 서로를 알아가며 잘 맞아가는 과정을 봐주시면 좋을 것"이라고 전했다. 서현우 역시 "매력적인 영업 5팀 각자의 사연과 스토리가 다 펼쳐진다. 이들의 앙상블이 흥미진진할 것"이라면서 "직장을 다니시는 분들이라면 공감할 만한, 어쩌면 공감을 넘어 식은땀이 날 만한 사고들을 함께 해결해 나가는 '원팀'의 과정에 포인트를 두고 지켜봐 달라"라고 밝혔다. 이어 "사무실 가장 깊숙이 박혀 상사의 눈치를 챙기며 어찌할 바 모르는 5팀의 상황도 예의주시한다면 좋을 것"이라고 전해 기대감을 높였다.

한편, 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'는 오는 10일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 14일 밤 9시 첫 방송되며, 매주 월, 화 밤 9시에 방송된다.

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