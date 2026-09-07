여자축구 대표, U-20 월드컵 첫 경기 프랑스와 1-1...16강 파란불

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 U-20 대표팀이 6일 프랑스와 1-1로 비겼다.
- 조혜영이 전반 12분 선제골을 넣으며 앞섰다.
- 한국은 C조 공동 2위로 16강 가능성을 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 20세 이하(U-20) 축구 대표팀이 '유럽의 강호' 프랑스와 비기며 16강 진출을 향한 기분 좋은 첫걸음을 내디뎠다.
박윤정 감독이 이끄는 한국은 6일(한국시간) 폴란드 소스노비에츠의 소스노비에츠 아레나에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 조별리그 C조 1차전에서 프랑스와 1-1로 무승부를 거뒀다.
한국은 전반 12분 만에 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 전방 압박으로 프랑스의 패스를 끊어낸 한민서(고려대)가 전진 패스를 건넸고 조혜영이 박스 오른쪽에서 오른발 슈팅을 날렸다. 공은 상대 수비수 태클에 맞고 높이 솟구친 뒤 프랑스 골키퍼 키를 넘어 골문 안으로 들어갔다.
반격에 나선 프랑스는 전반 36분 균형을 맞췄다. 쥐스틴 루케가 헤더로 떨군 공을 나올리아 트라오레가 강력한 하프 발리 중거리 슈팅으로 연결해 한국 골망을 갈랐다.
1-1로 맞선 후반 한국은 결정적인 기회를 놓치며 아쉬움을 삼켰다. 후반 30분 교체 투입된 백서영(경남 로봇고)이 상대 백패스 실수를 가로채 일대일 기회를 맞았으나 슈팅이 골대 왼쪽으로 살짝 벗어났다. 결국 양 팀은 추가 득점 없이 경기를 마쳤다.
이번 대회는 24개국이 6개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위와 조 3위 중 상위 4개국이 16강에 오른다. 유력한 조 1위 후보 프랑스를 상대로 승점 1점을 확보한 한국은 C조 공동 2위에 자리하며 16강 진출 가능성을 키웠다. 한국은 오는 9일 오후 10시 가나와 조별리그 2차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com