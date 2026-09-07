젝시믹스, 가을 러닝 시즌 앞두고 긴팔 러닝웨어 수요 급증

AI 핵심 요약beta
- 젝시믹스가 8월 4주차 롱슬리브 출고량 급증을 밝혔다.
- RX 러닝라인 롱슬리브는 전주 대비 56% 늘었다.
- 잠수교 10K 나이트런 공식 스폰서로 참여한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 로벌 애슬레저 전문기업 젝시믹스는 가을 러닝 시즌에 접어들면서 긴팔 러닝웨어를 찾는 고객 수요가 빠르게 증가하고 있다고 밝혔다.
젝시믹스 판매 데이터에 따르면 지난 8월 4주차(23~29일) RX 러닝라인의 롱슬리브 제품 출고량은 직전 주 대비 약 56% 증가했고, 전년 동기 대비로도 약 22% 늘었다. 무더위가 이어지던 시기임에도 가을 러닝을 준비하는 소비자들이 긴팔 제품을 일찌감치 찾으며 계절보다 앞선 '얼리버드' 수요가 나타난 것으로 풀이된다.
제품별로는 'RX 메쉬 프리런 롱슬리브'가 같은 기간 약 1000장 이상 출고되며 판매를 이끌었다. 신제품 'RX 메쉬 런 타이다이 후디'도 직전 주 대비 출고량이 약 26% 증가했다.
젝시믹스는 오는 10월 3일 서울 잠수교 일대에서 열리는 '잠수교 10K 나이트런'에 지난해에 이어 올해도 공식 스폰서로 참여해 약 3000명이 참가하는 대회에서 브랜드 부스를 운영할 계획이다.
젝시믹스 관계자는 "가을 러닝 시즌을 일찌감치 준비하는 소비자들의 움직임이 나타났다"며 "본격적인 가을 러닝 시즌을 맞아 다양한 RX 제품을 선보이고, 나이트런 등 러너들과 함께할 수 있는 활동도 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com