부산시, '2026 부산 AI 페스티벌' 9일 개막…로봇 조종부터 AR 스포츠까지

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일부터 11일까지 벡스코서 AI 체험행사 열었다.
- 벡스코는 로봇 조종·AR 피구 등 체험존을 운영했다.
- 시교육청과 협력해 지역 AI 격차 해소를 추진했다.
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시민 일상 변화 기대 AI 체험
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 벡스코가 로봇 조종, AR 피구, 자율주행 투어 설계 등 AI를 직접 체험할 수 있는 거대한 놀이터로 변신한다.
부산시는 오는 9일부터 11일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 시민 대상 인공지능 체험 행사 '2026 부산 AI 페스티벌'를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 페스티벌은 지역 최대 ICT 종합행사인 '2026 K-ICT WEEK in BUSAN'과 연계해 진행된다. 기업 전시·상담 중심의 산업행사와 병행해 시민이 일상 속 AI를 직접 경험할 수 있는 참여형 프로그램을 운영한다.
올해 처음 열리는 행사는 교육발전특구 시범지역 사업의 하나로 시교육청과 협력해 추진한다. 수도권에 집중된 AI 산업·교육 환경으로 인한 지역 간 경험 격차를 줄이고 미래 인재 성장 기반을 마련하기 위해 기획됐다.
관람료는 무료이며, 남녀노소 누구나 현장 참여가 가능하다. 일부 프로그램은 공식 누리집(부산ai페스티벌.kr)을 통해 사전 신청할 수 있다. 행사는 AI가 연구실과 산업 현장을 넘어 일상에서 활용되는 모습을 체험할 수 있도록 구성됐다.
한국전자기술연구원(KETI)이 운영하는 'AI·로봇 체험존'에서는 휴머노이드와 반려 로봇을 직접 조종해 볼 수 있다. 'AI 기술 체험존'에서는 AI 스마트글라스 등 생활 밀착형 기술을 접할 수 있다.
'AI 아트 앤드 피지컬 존'에서 AI 활용 창작 활동을 경험할 수 있으며 특별 프로그램으로 증강현실(AR) 피구를 통해 미래형 스포츠 콘텐츠를 체험한다. '부산 관광 코인 투어'에서는 코딩 체험을 통해 자율주행 로봇으로 미션을 수행하는 경기가 펼쳐져 놀이와 학습을 결합한 AI 경험을 제공한다.
AI 지식과 윤리, 정책 등을 주제로 한 'AI 퀴즈 골든벨'이 열린다. '부산 AI 콘텐츠 공모전' 시상식이 개최되며 수상작은 행사 기간 중 상영될 예정이다.
김동현 미래기술전략국장은 "AI는 이제 전문가만의 기술이 아니라 시민의 일상을 바꾸는 생활 기술"이라며 "부산 AI 페스티벌에서 시민 누구나 AI를 쉽고 친숙하게 체험하여 부산이 AI를 가장 가깝게 누리는 도시로 나아가는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com