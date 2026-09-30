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[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 이후 대학별고사 논술⋅면접 준비 전략

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AI 핵심 요약

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  • 김형일 대표가 2027학년도 대입 전략을 제시했다.
  • 수시·논술·면접·정시가 얽혀 일정 관리가 핵심이라 했다.
  • 기출 적합성·수능 최저·기록 경쟁력이 당락을 가른다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

가을의 문턱에 접어들면 9월 6~11일 수시 원서접수의 개막을 거쳐 11월 19일에는 모든 수험생의 운명을 가르는 대학수학능력시험이 치러진다. 대입 전형에서 수시와 정시는 서로 완전히 격리된 별개의 문처럼 보이지만, 실제로는 수능 모의고사 성적, 수능 최저학력기준의 충족 가능성, 그리고 대학별고사(논술 및 면접)에 대한 준비도가 거미줄처럼 복잡하게 얽혀 수험생에게 고도의 전략적 균형을 요구한다.  무엇을 먼저 시작해야 하고 어디까지 깊이 있게 준비해야 하는지, 올 한 해의 변화된 일정과 입시 환경을 기준으로 수험생과 학부모가 지금 당장 점검해야 할 핵심 포인트들을 면밀히 짚어보아야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 2027학년도 주요 수시 및 입시 일정 점검

2027학년도 대입 수시 원서접수는 2026년 9월 6~11일에 마무리 되었으며, 대학별 전형 기간은 9월부터 12월 초순까지 이어진다. 수시 합격자 발표는 12월 18일까지 마무리되고, 곧이어 합격자 등록과 충원 통보 마감, 그리고 최종 충원 등록 마감이 연말까지 숨 가쁘게 전개된다. 특히 대학마다 지원 원서 마감 날짜뿐만 아니라 세부적인 마감 시각이 제각각 다르므로, 혼란을 방지하기 위해 지원 희망 대학의 수시 모집요강을 반드시 직접 확인하고 캘린더에 명확히 기록해 두어야 한다.

◆ 논술전형, 전형의 변화와 전략적 가치

주요 대학들이 실시하는 논술전형은 여전히 상위권 도약을 노리는 수험생들에게 중요한 기회의 장이다.

특히 학교 및 계열별로 인문논술, 수리논술, 도표 및 그래프 분석, 과학 통합, 약술형, 영어 제시문 등 출제 유형이 매우 다양하게 분화되어 있으므로, 무작정 지원하기에 앞서 본인의 강점이 해당 유형과 얼마나 부합하는지 철저히 점검해야 한다.

1. '왜 논술인가?'

학교 내신 성적이 다소 아쉽거나 내신 5등급제 도입으로 인해 상대평가 변별력이 예전만 못하게 된 환경 속에서, 논술은 단순한 성적 보정 수단을 넘어 당락을 뒤집는 독립된 트랙으로서 큰 가치를 지닌다. 모집 규모가 적지 않고 경쟁률이 높다는 부담이 있지만, 기출문제를 바탕으로 한 유형 적합 훈련을 충실히 소화한다면 충분히 합격선에 접근할 수 있다.

 

2. '주의점'

논술고사는 대개 수능 이후에 집중적으로 치러지는 경우가 많아 자칫 정시 학습 준비와 정면으로 충돌할 수 있다. 또한 수능 최저학력기준의 적용 여부와 요구 수준은 합격의 성패를 가르는 절대적인 분수령이므로, 평소 본인의 수능 모의고사 성적 추이를 바탕으로 최저 충족 가능성을 냉정하게 판단해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

◆ 면접전형, '서류 기반 면접 vs 제시문 기반 면접'의 이원 구조

대학별 면접 전형은 큰 틀에서 지원자의 학교생활기록부를 확인하는 '서류 기반 면접'과 학업 역량을 직접 평가하는 '제시문 기반 면접'의 이원 구조로 나뉜다. '서류 기반 면접'은 학생부 기록의 진위 여부와 진정성 있는 맥락을 확인하는 데 초점이 맞춰지며, '제시문 기반 면접'은 주어진 공통 제시문을 통해 지원자의 심층적인 학업역량과 논리적 사고력을 평가하는 방향으로 진행된다. 상위권 대학 다수는 여전히 제시문 면접의 비중을 높게 유지하고 있다.

1. '준비 포인트'

서류 기반 면접은 세부능력 및 특기사항, 탐구 보고서, 동아리활동, 독서 기록 등에 담긴 활동들 사이의 인과관계와 배우고 느낀 점을 온전히 자신의 언어로 구조화하는 연습이 필요하다. 제시문 기반 면접은 핵심 개념 도출, 논리적 전개, 반례 및 한계 제시, 결론 수렴으로 이어지는 일련의 사고 루틴을 제한된 시간 내에 실행하는 훈련을 반복해야 한다. 아울러 대학별 면접의 소요 시간, 진행 형식, 제한 조건 등의 세부 사항을 사전 점검하는 것은 필수적이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 24일 오전 서울 동작구 동작관악교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2026.08.24 photo@newspim.com

◆ 수시와 정시의 동시 대응을 위한 자가진단 체크리스트

1. 논술 적합성 자가진단

최근 3개년 치의 기출문제를 최소 2세트 이상 직접 풀어보며 정답률, 시간 초과 여부, 자주 범하는 실수 유형을 세밀하게 분류해야 한다. 언어와 도표의 결합, 수리와 과학의 융합, 영어 제시문 활용 등 대학별 출제 구성과 본인의 강점 영역 간 교집합을 찾아내야 한다.

2. 면접 루틴 설계 (서류 및 제시문)

서류형 면접을 대비해 자신을 대표하는 핵심 활동 5가지와 각 활동에서 배운 점을 요약한 5문장 카드를 작성한다. 제시문형 면접은 15분 안팎의 풀이 시간 동안 요지 파악, 근거 제시, 반례 적용, 결론 도출의 흐름을 스톱워치로 시간을 재며 주 2회 이상 반복 훈련한다.

◆ 내신 5등급제·고교학점제 시대의 심화된 기록 경쟁력

내신 5등급제가 안착하고 고교학점제가 본격 시행됨에 따라, 단순한 내신 등급 숫자만으로는 지원자 간의 우열을 가리기 힘들어졌다. 대학들은 이제 학생부 세부능력 및 특기사항에 담긴 기록의 맥락성, 과목 선택 과정의 타당성(전공 연계성), 그리고 탐구 활동의 누적 과정을 면밀히 들여다본다.

세특의 문장력은 단순한 사실 나열에 그쳐서는 안 되며, 문제의식에서 출발해 탐색과 해결, 그리고 확장으로 이어지는 지적 성장의 흐름이 담겨야 한다. 또한 선택과목 로드맵은 진로 방향과 유기적으로 연결되어 3개 학기 이상의 연속성을 보여주어야 하며, 학교 내신에서 비중이 커진 논·서술형 평가 역시 풀이 과정의 근거 제시와 명확한 용어 사용이 합격과 불합격을 가르는 핵심 요인이 된다.  

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 24일 오전 서울 동작구 동작관악교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2026.08.24 photo@newspim.com

◆ 올해 반드시 피해야 할 치명적 실수

1. 원서 마감의 날짜가 아니라 구체적인 시각을 정확히 숙지하고 시간 내에 접수를 완료하라.

2. 논술 유형과의 불일치는 실패의 지름길이다. 반드시 기출문제 풀이를 통해 지원 전 '적합/부적합'을 냉정하게 판정하라.

3. 수능 최저학력기준은 막연한 희망사항이 아니라 냉혹한 '가능성의 문제'이다. 6월과 9월 모의평가 지표를 기준으로 객관적으로 거들떠보라.

4. 면접은 단순히 말을 유창하게 하는 시험이 아니다. 철저하게 자료와 논리에 기반한 논증 과정을 반복해서 훈련하라.

◆ 캘린더 관리와 유형 적합성이 승부를 가른다!

성공적인 2027학년도 대입 레이스를 완주하기 위해서는 9월 초 원서접수부터 12월 말 등록 마감에 이르는 촘촘한 입시 캘린더를 완벽하게 장악해야 한다. 수능은 11월에 단 한 번 치러지며, 논술과 면접 등 대학별고사는 수험생들에게 또 다른 기회이자 도전이 된다. 결국 입시의 승패는 치밀한 일정 관리 능력과 자신에게 가장 잘 맞는 전형 및 유형 적합성 위에서 갈리게 된다.수험생이라면 지금 바로 지원 후보군의 마감 시각을 달력에 새겨두고, 논술 및 면접 기출문제를 통해 자신의 적합성을 즉시 판정해야 하며, 수능 최저학력기준 충족 가능성을 차가운 수치로 확인해야 한다.올해는 철저히 준비된 수험생에게 더 넓은 기회의 문이 열려 있는 만큼, 마지막 순간까지 흔들림 없는 일정 관리와 맞춤형 훈련을 통해 찬란한 합격의 결실을 거두기를 바란다.

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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