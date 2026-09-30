[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 이후 대학별고사 논술⋅면접 준비 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

가을의 문턱에 접어들면 9월 6~11일 수시 원서접수의 개막을 거쳐 11월 19일에는 모든 수험생의 운명을 가르는 대학수학능력시험이 치러진다. 대입 전형에서 수시와 정시는 서로 완전히 격리된 별개의 문처럼 보이지만, 실제로는 수능 모의고사 성적, 수능 최저학력기준의 충족 가능성, 그리고 대학별고사(논술 및 면접)에 대한 준비도가 거미줄처럼 복잡하게 얽혀 수험생에게 고도의 전략적 균형을 요구한다. 무엇을 먼저 시작해야 하고 어디까지 깊이 있게 준비해야 하는지, 올 한 해의 변화된 일정과 입시 환경을 기준으로 수험생과 학부모가 지금 당장 점검해야 할 핵심 포인트들을 면밀히 짚어보아야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 2027학년도 주요 수시 및 입시 일정 점검

2027학년도 대입 수시 원서접수는 2026년 9월 6~11일에 마무리 되었으며, 대학별 전형 기간은 9월부터 12월 초순까지 이어진다. 수시 합격자 발표는 12월 18일까지 마무리되고, 곧이어 합격자 등록과 충원 통보 마감, 그리고 최종 충원 등록 마감이 연말까지 숨 가쁘게 전개된다. 특히 대학마다 지원 원서 마감 날짜뿐만 아니라 세부적인 마감 시각이 제각각 다르므로, 혼란을 방지하기 위해 지원 희망 대학의 수시 모집요강을 반드시 직접 확인하고 캘린더에 명확히 기록해 두어야 한다.

◆ 논술전형, 전형의 변화와 전략적 가치

주요 대학들이 실시하는 논술전형은 여전히 상위권 도약을 노리는 수험생들에게 중요한 기회의 장이다.

특히 학교 및 계열별로 인문논술, 수리논술, 도표 및 그래프 분석, 과학 통합, 약술형, 영어 제시문 등 출제 유형이 매우 다양하게 분화되어 있으므로, 무작정 지원하기에 앞서 본인의 강점이 해당 유형과 얼마나 부합하는지 철저히 점검해야 한다.

1. '왜 논술인가?'

학교 내신 성적이 다소 아쉽거나 내신 5등급제 도입으로 인해 상대평가 변별력이 예전만 못하게 된 환경 속에서, 논술은 단순한 성적 보정 수단을 넘어 당락을 뒤집는 독립된 트랙으로서 큰 가치를 지닌다. 모집 규모가 적지 않고 경쟁률이 높다는 부담이 있지만, 기출문제를 바탕으로 한 유형 적합 훈련을 충실히 소화한다면 충분히 합격선에 접근할 수 있다.

2. '주의점'

논술고사는 대개 수능 이후에 집중적으로 치러지는 경우가 많아 자칫 정시 학습 준비와 정면으로 충돌할 수 있다. 또한 수능 최저학력기준의 적용 여부와 요구 수준은 합격의 성패를 가르는 절대적인 분수령이므로, 평소 본인의 수능 모의고사 성적 추이를 바탕으로 최저 충족 가능성을 냉정하게 판단해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

◆ 면접전형, '서류 기반 면접 vs 제시문 기반 면접'의 이원 구조

대학별 면접 전형은 큰 틀에서 지원자의 학교생활기록부를 확인하는 '서류 기반 면접'과 학업 역량을 직접 평가하는 '제시문 기반 면접'의 이원 구조로 나뉜다. '서류 기반 면접'은 학생부 기록의 진위 여부와 진정성 있는 맥락을 확인하는 데 초점이 맞춰지며, '제시문 기반 면접'은 주어진 공통 제시문을 통해 지원자의 심층적인 학업역량과 논리적 사고력을 평가하는 방향으로 진행된다. 상위권 대학 다수는 여전히 제시문 면접의 비중을 높게 유지하고 있다.

1. '준비 포인트'

서류 기반 면접은 세부능력 및 특기사항, 탐구 보고서, 동아리활동, 독서 기록 등에 담긴 활동들 사이의 인과관계와 배우고 느낀 점을 온전히 자신의 언어로 구조화하는 연습이 필요하다. 제시문 기반 면접은 핵심 개념 도출, 논리적 전개, 반례 및 한계 제시, 결론 수렴으로 이어지는 일련의 사고 루틴을 제한된 시간 내에 실행하는 훈련을 반복해야 한다. 아울러 대학별 면접의 소요 시간, 진행 형식, 제한 조건 등의 세부 사항을 사전 점검하는 것은 필수적이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 24일 오전 서울 동작구 동작관악교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2026.08.24 photo@newspim.com

◆ 수시와 정시의 동시 대응을 위한 자가진단 체크리스트

1. 논술 적합성 자가진단

최근 3개년 치의 기출문제를 최소 2세트 이상 직접 풀어보며 정답률, 시간 초과 여부, 자주 범하는 실수 유형을 세밀하게 분류해야 한다. 언어와 도표의 결합, 수리와 과학의 융합, 영어 제시문 활용 등 대학별 출제 구성과 본인의 강점 영역 간 교집합을 찾아내야 한다.

2. 면접 루틴 설계 (서류 및 제시문)

서류형 면접을 대비해 자신을 대표하는 핵심 활동 5가지와 각 활동에서 배운 점을 요약한 5문장 카드를 작성한다. 제시문형 면접은 15분 안팎의 풀이 시간 동안 요지 파악, 근거 제시, 반례 적용, 결론 도출의 흐름을 스톱워치로 시간을 재며 주 2회 이상 반복 훈련한다.

◆ 내신 5등급제·고교학점제 시대의 심화된 기록 경쟁력

내신 5등급제가 안착하고 고교학점제가 본격 시행됨에 따라, 단순한 내신 등급 숫자만으로는 지원자 간의 우열을 가리기 힘들어졌다. 대학들은 이제 학생부 세부능력 및 특기사항에 담긴 기록의 맥락성, 과목 선택 과정의 타당성(전공 연계성), 그리고 탐구 활동의 누적 과정을 면밀히 들여다본다.

세특의 문장력은 단순한 사실 나열에 그쳐서는 안 되며, 문제의식에서 출발해 탐색과 해결, 그리고 확장으로 이어지는 지적 성장의 흐름이 담겨야 한다. 또한 선택과목 로드맵은 진로 방향과 유기적으로 연결되어 3개 학기 이상의 연속성을 보여주어야 하며, 학교 내신에서 비중이 커진 논·서술형 평가 역시 풀이 과정의 근거 제시와 명확한 용어 사용이 합격과 불합격을 가르는 핵심 요인이 된다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 24일 오전 서울 동작구 동작관악교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2026.08.24 photo@newspim.com

◆ 올해 반드시 피해야 할 치명적 실수

1. 원서 마감의 날짜가 아니라 구체적인 시각을 정확히 숙지하고 시간 내에 접수를 완료하라.

2. 논술 유형과의 불일치는 실패의 지름길이다. 반드시 기출문제 풀이를 통해 지원 전 '적합/부적합'을 냉정하게 판정하라.

3. 수능 최저학력기준은 막연한 희망사항이 아니라 냉혹한 '가능성의 문제'이다. 6월과 9월 모의평가 지표를 기준으로 객관적으로 거들떠보라.

4. 면접은 단순히 말을 유창하게 하는 시험이 아니다. 철저하게 자료와 논리에 기반한 논증 과정을 반복해서 훈련하라.

◆ 캘린더 관리와 유형 적합성이 승부를 가른다!

성공적인 2027학년도 대입 레이스를 완주하기 위해서는 9월 초 원서접수부터 12월 말 등록 마감에 이르는 촘촘한 입시 캘린더를 완벽하게 장악해야 한다. 수능은 11월에 단 한 번 치러지며, 논술과 면접 등 대학별고사는 수험생들에게 또 다른 기회이자 도전이 된다. 결국 입시의 승패는 치밀한 일정 관리 능력과 자신에게 가장 잘 맞는 전형 및 유형 적합성 위에서 갈리게 된다.수험생이라면 지금 바로 지원 후보군의 마감 시각을 달력에 새겨두고, 논술 및 면접 기출문제를 통해 자신의 적합성을 즉시 판정해야 하며, 수능 최저학력기준 충족 가능성을 차가운 수치로 확인해야 한다.올해는 철저히 준비된 수험생에게 더 넓은 기회의 문이 열려 있는 만큼, 마지막 순간까지 흔들림 없는 일정 관리와 맞춤형 훈련을 통해 찬란한 합격의 결실을 거두기를 바란다.