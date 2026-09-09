전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.09 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[거인의어깨 입시컨설팅] 고2를 위한 2028학년도 입시컨설팅

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 거인의어깨 김형일 대표가 고2의 2028대입 준비를 강조했다.
  • 내신 5등급제와 통합형 수능 등 제도 변화가 커졌다.
  • 목표 학과 설정과 내신·수능 균형 대비가 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

현재 고등학교 2학년 학생들은 앞으로 1년 뒤 본격적으로 치르게 될 2028학년도 대입을 체계적이고 치밀하게 준비해야 하는 대단히 중요한 분기점에 서 있다. 고3 선배들의 수시 접수와 치열한 입시 일정이 숨 가쁘게 진행되는 이 시점에서, 고2 학생들이 가장 경계해야 할 태도는 "아직 내 입시까지는 시간이 충분히 남아 있다."는 안일한 착각과 여유다. 성공적인 대입 결과는 누가 먼저 구체적이고 현실적인 목표를 설정하고, 하루가 다르게 변화하는 입시 제도에 맞춘 정교한 로드맵을 그려 이를 실천하느냐에 따라 완전히 갈라지게 된다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 2028학년도 입시 환경의 핵심 변화

1. 내신 5등급제의 본격적인 적용과 경쟁 지형의 변화

기존 9등급제였던 고교 내신 체제가 2028학년도 입시를 치르는 현 고2부터는 5등급제로 완전히 개편되어 적용된다. 누적 비율 기준으로 1등급 10%, 2등급 34%, 3등급 66%, 4등급 90%, 5등급 100%로 산정된다. 과거 9등급제 체제에서 3~4등급대에 머물렀던 성적이 새로운 5등급제 안에서는 2등급으로 환산될 수 있기 때문에, 중위권 학생들에게는 새로운 도약의 기회가 되는 동시에 상위권 학생들에게는 더욱 치열하고 팽팽한 경쟁을 예고한다. 서울 소재 주요 대학들의 수시 및 정시 전형에서는 최소 2등급 이내의 성적이 기본적인 경쟁력 조건이 될 가능성이 매우 높다.

2. 고교학점제 전면 안착과 진로 연계 선택의 중요성

고2 학생들은 이미 고교학점제 체제 속에서 심화된 과목 선택 과정을 거치고 있다. 192학점 이수와 학생들의 과목 선택권 확대는 단순히 고등학교 졸업 요건을 채우는 것을 넘어 대입 합격과 직결되는 핵심 요소다. 대학들은 학생들이 고교 시절 어떤 과목을 주도적으로 선택했고, 그것이 본인의 진로와 얼마나 유기적으로 연결되는지를 중요하게 평가한다. 따라서 진학을 희망하는 학과와 직접적으로 연관된 과목을 전략적으로 수강해야 하며, 단순한 과목 이수를 넘어 학업 성취 과정과 선택의 맥락이 학생부 세부능력 및 특기사항에 깊이 있게 기록되도록 관리해야 한다.

3. 선택과목 없는 통합형 수능 체제의 도입

2028학년도 대학수학능력시험부터는 국어, 수학, 탐구 영역에서 기존의 선택과목 제도가 사라지고 공통형 체제로 출제된다. 즉, 자연계열 및 의약학계열 지원자와 인문계열 지원자가 완전히 동일한 문제를 풀게 된다. 또한 사회와 과학 탐구영역을 모두 응시해야 하므로 전체적인 수험생들의 학습 부담은 늘어나지만, 특정 선택과목 유불리에 따른 환산점수 파동 등의 문제는 크게 줄어들게 된다. 따라서 고2 수험생들은 특정 영역에만 편중된 학습 방식에서 벗어나 지금부터 전 과목을 아우르는 균형 잡힌 학업역량을 쌓아야 한다.

4. 논·서술형 평가 및 수행평가의 비중 대폭 강화

내신 시험은 단순한 지식 암기형 객관식 문항 중심에서 벗어나 학생들의 논리적 사고력과 복합적 문제해결 능력을 다각도로 평가하는 논·서술형 문항이 대폭 확대되었다. 이는 곧 과거의 단순 암기 및 문제풀이식 공부법이 한계에 부딪혔음을 의미한다. 탐구 보고서 작성, 심층 발표, 조별 토론, 그리고 다양한 수행평가 과정에서 남겨진 기록들이 학교생활기록부에 고스란히 담겨 입시에 활용되므로, 평소에 깊이 있는 사고력 중심의 학습 태도로 전환하는 것이 필수적이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 고2를 위한 전략적 준비 포인트

1. 명확한 목표 대학 및 학과 설정

고2 시점부터는 구체적이고 현실적인 목표 대학과 희망 학과를 설정해야 한다. 설정된 목표에 따라 내신 관리의 방향성, 선택 과목의 유불리 판단, 그리고 비교과 활동의 중심축이 완전히 달라진다. '의·약학계열'은 수학 고급 과정과 과학탐구 심화 학습이 필수적이며, '인문·사회계열'은 국어·사회 교과의 심화 독서 및 인문학적 탐구 보고서 작성이 중요하다. 또한 '공학·자연계열'은 수학과 과학의 융합형 탐구 활동을 강조해야 한다. 만약 구체적인 목표가 아직 불확실하다면 유사한 계열의 2~3개 후보 학과를 추려내고, 공통으로 요구되는 핵심 학업역량을 우선적으로 준비하는 것이 현명하다. 

2. 내신 성적 관리와 질적 기록의 결합

5등급제 체제에서는 상위권과 중위권의 등급 간 간격이 넓어져 정량 등급만으로는 변별력이 다소 완화될 수 있다. 따라서 단순한 내신 점수 확보를 넘어 교과별 세부능력 및 특기사항에 기록되는 질적 내용이 훨씬 중요해졌다. 교과별 수행평가에 임할 때 전공 관련 탐구주제를 선정하고, 심층 보고서를 직접 작성하거나 실험 과정에 적극적으로 참여하는 등 주도성을 보여주어야 한다. 교과별 기록 전반에 지원자의 전공 적합성과 깊이 있는 학업역량이 선명하게 드러나야만 경쟁력을 확보할 수 있다.

3. 학생부종합전형 중심의 입체적 대비

수시 모집에서 여전히 강력한 영향력을 발휘하는 학생부종합전형을 대비하기 위해서는 대학이 요구하는 평가요소인 학업역량, 진로역량, 공동체역량을 고루 충족해야 한다. '학업역량'은 꾸준한 내신 성취도와 심화탐구 과정으로 증명하고, '진로역량'은 목표 학과와 연계된 비교과 활동 및 독서·연구 보고서를 통해 보여주어야 하며, '공동체역량'은 동아리활동, 자치활동, 협업 경험을 통해 다져야 한다. 수도권 주요 대학들은 여전히 학종 선발 비중이 높으므로, 고2 시기부터 학생부 전체의 흐름과 맥락을 고려한 입체적인 입시 설계가 요구된다.

4. 내신과 병행하는 정시 경쟁력 확보

통합형 수능 체제로 전환되는 환경 속에서도 상위권 대학 입시에서 정시모집이 갖는 변별력은 여전히 유효하다. 특히 내신 성적이 다소 불리하거나 기대에 미치지 못하는 수험생이라면 수능 모의고사 성적을 끌어올려 정시 역량을 함께 길러야 한다. 다만 사회와 과학 탐구영역을 모두 철저히 준비해야 하므로 요구되는 전체 학습량은 늘어날 수밖에 없으며, 흔들림 없는 장기적인 호흡의 학습 관리가 뒷받침되어야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2025학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 시작일인 지난달 22일 오전 서울 도봉구 북부교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 2024.08.22 photo@newspim.com

◆ 마무리 조언

고2 학생들에게 2028학년도 대입은 거대한 제도적 변화의 소용돌이 속에서 치러지는 첫 번째 시험대다. 내신 5등급제, 고교학점제에 따른 선택 과목 체계, 통합형 수능, 그리고 논·서술형 평가의 확대는 모두 학생들에게 단편적 암기 능력이 아닌 균형 잡힌 학업 역량과 자기주도적 탐구 태도를 강력하게 요구하고 있다.

따라서 지금부터는 '내신 성적을 철저히 챙기면서도, 학생부종합전형을 염두에 둔 비교과를 관리하며, 정시 수능 대비의 끈도 놓지 않는' 삼중의 균형 전략이 필요하다.

목표 설정을 통해 내신과 비교과 활동의 방향을 유기적으로 묶어내고, 과목 선택 과정에서 뚜렷한 진로 적합성을 투영하며, 학습의 방식을 암기 위주에서 사고력과 탐구력 중심로 완전히 탈바꿈해야 한다.

2년 뒤 대학 입시 결과 발표 창에서 환하게 웃을 수 있는 수험생은 막연한 기대를 품는 사람이 아니라, 바로 지금 이 순간부터 구체적이고 치밀한 준비를 시작하는 학생이다. 올해 고2라면, 성공적인 입시 전략을 수립하고 실행에 옮겨야 할 시점은 바로 지금이다.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
내년 건강보험료 안 오른다 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 내년 건강보험료율을 동결하기로 했다. 보건복지부는 8일 제15차 건강보험정책심의위원회를 열고 이같이 밝혔다. 복지부는 내년 건강보험료율을 동결해 올해와 동일한 7.19%로 결정했다. 지역가입자의 재산보험료부과점수당 금액도 올해와 동일한 211.5원으로 정했다. 이형훈 보건복지부 제2차관이 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 범부처 자살예방대책 '긴급대응 강화방안' 발표를 하고 있다.2026.07.28. [사진 = 뉴스핌DB] 복지부는 동결을 결정한 이유에 대해 최근 지역·필수·공공의료 강화, 건강보험 보장 혁신방안 등 추진에 따른 지출 소요를 고려했다고 밝혔다. 현재 건강보험 재정은 최근 5년간 당기수지 흑자, 준비금 3.5개월분을 보유하는 등 안정적으로 운영하고 있다. 내년도 정부지원이 약 1조1000억원 증액된 부분도 고려됐다. 최근 반도체 산업 호황으로 인해 보험료 수입 증가가 기대되는 점 등을 종합적으로 판단해 동결 결정을 내렸다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 복지부는 "국민들께서 납부하신 보험료가 꼭 필요한 의료서비스에 효과적으로 사용될 수 있도록 지출효율화 과제를 적극적으로 발굴·추진하겠다"며 "지역·필수·공공의료 강화, 희귀·중증난치질환 등 국민 의료비 부담 완화도 지속적으로 추진해 나가겠다"고 설명했다. sdk1991@newspim.com 2026-09-08 14:09
사진
2차 국민성장펀드 30일 출시 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 오는 30일부터 총 6000억원 규모의 '제2차 국민참여성장펀드'를 출시한다고 8일 밝혔다. 판매는 10월 15일까지 2주간(10영업일) 진행되며, 24개 은행과 증권사 영업점 및 온라인 채널을 통해 선착순 판매된다. ◆ 자펀드 운용사 10곳 선정…총 7200억 규모 조성 2차 펀드는 1차와 동일한 사모재간접공모펀드 구조다. 미래에셋·삼성·KB자산운용 등 공모펀드 운용사 3곳이 모집한 국민 자금 6000억원에 후순위 재정지원액 1200억원이 더해져 총 7200억원 규모로 실제 자펀드에 출자·운용된다. 실제 투자 운용을 담당할 자펀드 운용사로는 대형(1200억원) 2개사(디에스, 한국투자밸류), 중형(800억원) 4개사(브레인, KB, 쿼드, 트러스톤), 소형(400억원) 4개사(DB, NH헤지, 토러스, 하나) 등 총 10개사가 최종 선정됐다. 국민이 가입하는 3개 공모펀드는 10개 자펀드의 운용 수익을 동일하게 공유하므로 어느 판매사에서 가입하더라도 동일한 포트폴리오와 수익률을 적용받는다. [자료=금융위] ◆ 반도체·AI 등 첨단전략산업 집중 투자 주목적 투자 대상은 반도체, 이차전지, 바이오, AI, 방산, 로봇 등 12개 첨단전략산업 및 관련 기업이다. 개별 자펀드는 결성 금액의 60% 이상을 해당 분야에 투입해야 한다. 특히 자펀드 결성액의 30% 이상은 비상장기업(최소 10%) 및 코스닥 기술특례상장사(최소 10%)의 유상증자나 메자닌 등 신규 자금 공급 방식으로 투자된다. 유망 첨단기술 기업이 스케일업 단계에서 겪는 '죽음의 계곡(Death Valley)'을 극복할 수 있도록 신규 자금을 원활히 공급하겠다는 취지다. 나머지 40% 이내 자금은 운용사 자율 투자를 허용해 수익성과 안정성을 함께 도모한다. [자료=금융위] ◆ 서민 배정 물량 50%로 확대…소득공제·분리과세 혜택 금융당국은 청년과 서민의 참여 기회를 넓히기 위해 서민(근로소득 5000만원 이하 등) 전용 배정 물량을 기존 20%에서 50%(3000억원)로 대폭 확대했다. 판매 첫 주에는 온라인 판매 비중(은행 40%, 증권 60%)을 제한해 영업점 방문 고객의 가입 기회도 보장한다. 전용계좌를 통해 가입할 경우 최대 1800만원의 소득공제와 배당소득에 대한 9.9% 분리과세(최대 5년) 혜택을 받을 수 있다. 가입 한도는 연간 최대 1억원(5년간 2억원)이다. 다만 이번 2차 펀드는 1차 펀드 미가입자를 우선 지원하기 위해 1차 펀드 가입자의 재가입이 제한된다. 만기 5년의 환매금지형 상품으로 중도 환매가 불가능하다는 점도 유의해야 한다. 한편 이번 2차 펀드 가입 시에는 공공마이데이터 전산 시스템 개편을 통해 국세청 소득증빙 서류가 자동 제출되도록 절차가 간소화돼 고객 편의성이 대폭 개선될 전망이다. 다만, 24개 판매사 중 20개사(은행 10개사 전부, 증권 10개사)는 공공마이데이터 제도를 활용하고, 나머지 4개사는 개인정보보호위원회가 지원하는 사전협의 절차를 거쳐 스크레이핑 방식을 이용한다. [사진=금융위원회] ssup825@newspim.com 2026-09-08 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동