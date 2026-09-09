헥토파이낸셜, 카페24 회원사에 '포인트다모아' 제공

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카드사 포인트 조회·결제 지원

회원가입·앱 설치 없이 복합결제 가능

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 카페24 회원사를 대상으로 통합 포인트 결제 서비스 '포인트다모아'를 제공한다.

9일 헥토파이낸셜은 글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24의 온라인 쇼핑몰 회원사에 신규 결제수단으로 포인트다모아를 제공한다고 밝혔다. 헥토파이낸셜은 카페24의 공식 결제 파트너사다.

포인트다모아는 여러 카드사에 흩어진 고객의 신용카드 포인트를 한 번에 조회하고 결제에 사용할 수 있도록 지원하는 서비스다. 고객은 쇼핑몰 결제 페이지에서 휴대전화 본인인증을 거쳐 보유 포인트를 확인하고 원하는 금액만큼 사용할 수 있다.

헥토파이낸셜 로고. [사진=헥토파이낸셜]

별도의 회원가입이나 애플리케이션 설치 없이 온라인 쇼핑몰 결제 단계에서 이용할 수 있다. 신용카드나 계좌이체 등 다른 결제수단과 포인트를 함께 사용하는 복합결제도 지원한다.

헥토파이낸셜 관계자는 "포인트다모아는 여러 곳에 흩어져 사용하지 못했던 포인트를 실제 결제수단으로 연결해 고객에게는 편의와 실질적인 혜택을, 쇼핑몰 사업자에게는 비용 절감과 결제 경쟁력 강화 효과를 제공하는 서비스"라며 "카페24와의 협력을 통해 소상공인과 중소사업자들도 보다 편리하고 효율적인 결제 환경을 구축할 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com