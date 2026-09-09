팬딩, '세상학개론' 멤버십 1주년 오프라인 모임 성료

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유료 회원 약 400명 참석…티켓 50초 만에 매진

강연·Q&A·회원 네트워킹 등 참여형 프로그램 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 크리에이터 팬덤 비즈니스 플랫폼 팬딩이 크리에이터 '세상학개론' 한정수 작가의 투자 멤버십 '투자전공반' 출범 1주년을 맞아 첫 오프라인 스터디를 진행했다.

9일 팬딩은 지난 6일 서울 서초구에서 열린 투자전공반 1주년 오프라인 행사에 유료 회원 약 400명이 참석했다고 밝혔다. 행사 티켓은 판매 시작 50초 만에 전량 매진됐다.

이번 행사는 온라인에서 운영해 온 투자전공반 커뮤니티를 오프라인으로 확장하는 형태로 마련됐다. 현장에서는 실시간 퀴즈와 세상학개론의 투자 철학을 주제로 한 특별 강연, 질의응답(Q&A) 등이 진행됐다.

팬딩 로고. [사진=팬딩]

회원 간 교류를 위한 '투자 파트너 찾기' 프로그램도 운영했다. 참가자들이 서로의 투자 관심 분야와 가치관을 공유하고 네트워크를 형성할 수 있도록 구성했다.

팬딩은 행사 기획부터 홍보와 티켓 운영, 현장 진행까지 프로젝트 전반을 맡았다. 크리에이터가 콘텐츠 준비에 집중하고 온라인 멤버십 활동을 오프라인 행사와 연계할 수 있도록 지원했다.

팬딩 관계자는 "이번 사례는 그동안 쌓인 팬과 크리에이터 간의 신뢰가 오프라인의 높은 참여율로 직결된 결과"라며 "앞으로도 크리에이터가 콘텐츠에 집중하며 팬들과 지속 가능한 관계를 맺을 수 있도록 온·오프라인 전반에 걸친 아낌없는 원스톱 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

한편 팬딩과 세상학개론은 이번 1주년 행사를 계기로 온·오프라인을 연계한 후속 프로젝트도 진행할 예정이다.

winter1004@newspim.com