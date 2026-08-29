WK리그 심판, 경기 중 수원FC위민 지소연 향한 성희롱 발언 파문

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 실업축구 WK리그 경기 도중 심판이 지소연(수원FC 위민)을 향해 성희롱성 발언을 했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

논란은 28일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 위민과 서울시청의 2026 WK리그 정규리그 경기 도중 발생했다.

[서울=뉴스핌] 수원FC 위민 지소연이 28일 수원종합운동장에서 열린 2026 WK리그 정규리그 서울시청과의 경기 도중 주심에게 격렬하게 항의하고 있다. [사진=한국여자축구연맹 유튜브 캡쳐] 2026.08.29 football1229@newspim.com

전반 30분께 지소연은 판정에 항의하다 배선영 주심에게 경고를 받았다. 이후 지소연이 수원FC 벤치로 향해 코칭스태프에게 상황을 설명했다. 이후 지소연과 수원FC 관계자들이 심판진에게 강하게 항의하면서 경기가 약 4분간 중단됐다.

한국여자축구연맹 유튜브 생중계 화면에는 지소연이 큰 제스처와 함께 항의하는 장면이 잡혔다. 지소연은 항의 과정에서 물병을 그라운드에 던졌고, 주심은 레드카드를 주머니에서 꺼냈다. 하지만 실제 퇴장 조치는 하지 않았다.

연합뉴스에 따르면 지소연은 당시 주심이 무선 교신 과정에서 자신을 겨냥한 듯 "얘가 초반부터 예민하다. 생리하나 봐"라는 취지의 말을 했다고 주장했다.

이어 지소연은 "상대 선수의 거친 파울이 나와서 항의를 하던 중 그런 말을 들었다"며 "그 말을 듣고 '선생님, 지금 뭐라고 하셨어요. 그런 말씀 하시면 징계감이에요'라고 했더니 경고를 받았다"고 설명했다.

또 "외국에서도 수많은 경기를 뛰었지만 이런 말을 들어본 건 처음"이라며 "우리도 심판을 존중해야 하고, 심판들도 우리를 존중해야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

배 주심은 처음에는 발언을 부인하다가 이후 심판진끼리 한 말이었다는 취지로 설명한 것으로 전해졌다. 배 주심도 여성이다.

수원FC 위민 측은 해당 발언에 대해 한국여자축구연맹과 대한축구협회에 공식 문제 제기를 준비 중인 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 지소연이 28일 수원종합운동장에서 열린 2026 WK리그 정규리그 경기 도중 주심에게 격렬하게 항의하고 있다. [사진=한국여자축구연맹 유튜브 캡쳐] 2026.08.29 football1229@newspim.com

한국여자축구연맹 관계자는 "현장에서 경기 감독관이 상황을 파악했다"며 "24시간 이내 보고서를 작성할 예정이다. 평가관 보고서와 심판 보고서를 대한축구협회에 요청해 열람한 뒤 구체적인 내용을 파악하겠다"고 말했다.

지소연은 이날 전반 논란 속에서도 후반 29분 역전 결승골을 터뜨려 수원FC의 2-1 승리를 이끌었다. 하지만 전반에 받은 경고로 누적 경고 징계를 받아 다음 달 2일 화천 KSPO와의 23라운드에는 출전할 수 없게 됐다.

지소연은 한국 여자축구를 대표하는 선수다. A매치 176경기 75골로 한국 여자대표팀 최다 출전과 최다 득점 기록을 보유하고 있다.

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