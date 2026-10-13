크래프톤, 내년 초 로봇 AI 통합 모델 공개 추진..."사람과 소통하는 능력 중요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이강욱 CAIO "신체 지능만으로 로봇 상용화 어려워"

시각·음성·행동 통합하는 AI 개발...게임 데이터 활용

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤이 사람의 말을 이해하고 상황에 맞게 행동하는 로봇 인공지능(AI) 통합 모델을 내년 초 공개할 계획이다. 로봇의 움직임을 개선하는 데 집중하는 기존 피지컬 AI 연구와 달리, 사람과 자연스럽게 소통하고 협력할 수 있는 '사회적 지능' 확보에 초점을 맞췄다.

이강욱 크래프톤 최고인공지능책임자(CAIO)는 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 테크 위크' 행사에서 '사회적 지능을 갖춘 로봇을 위한 AI' 특별강연을 진행했다. 그는 강연에서 "신체 지능이 아무리 높아져도 실제 시장에 보급되기까지는 시간이 걸릴 것"이라며 로봇의 사회적 지능을 높여야 한다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 테크 위크' 행사에서 이강욱 크래프톤 CAIO가 발언하고 있다. 2026.10.13 flurry327@newspim.com

이 CAIO는 최근 2~3년간 로봇의 신체 지능을 담당하는 파운데이션 모델 기술이 빠르게 발전했다고 평가했다. 다만 사람이 가정에서 수행하는 다양한 신체 활동을 로봇이 완전히 대체하기까지는 아직 기술적 한계가 있다고 설명했다.

그는 현재 수준의 신체 지능을 갖춘 로봇이라도 사람의 지시를 정확히 이해하고, 불분명한 부분을 되묻거나 대화를 이어갈 수 있다면 활용 범위가 크게 넓어질 수 있다고 봤다.

이 CAIO는 로봇의 사회적 지능을 구현하기 위해 시각·촉각·청각 등 세 가지 입력과 행동·음성 등 두 가지 출력을 통합적으로 처리하는 AI가 필요하다고 설명했다.

현재 대규모언어모델(LLM)은 대화와 추론에 강점을 보이지만 로봇의 신체 동작을 직접 제어하는 데는 한계가 있다. 반면 시각언어행동모델(VLA)은 시각 정보와 언어 명령을 바탕으로 로봇의 행동을 생성하는 데 초점을 맞춘다.

크래프톤은 이러한 기술을 결합해 로봇의 사회적 지능을 구현하는 연구를 진행하고 있다. 자회사 루도로보틱스가 지난 8월 공개한 '루디 0.1(Ludi 0.1)'이 대표적이다.

루디 0.1은 언어·시각 모델에 음성 대화와 이동, 행동 수행 기능을 연결한 AI 에이전트 시스템이다. 다만 개별 모델이 하나의 체계로 완전히 통합된 것은 아니라는 한계가 있다.

이 CAIO는 현재 시스템에 대해 서로 다른 AI 모델이 '하네스(Harness)'라는 연결 구조를 통해 결합돼 있어 전체 상황과 맥락을 이해하는 데 제약이 있다고 설명했다.

그는 이를 해결하기 위해 시각과 음성을 입력받고 행동과 음성을 출력하는 기능을 하나의 파운데이션 모델에 통합하는 연구가 필요하다고 강조했다. 장기적으로는 촉각 정보까지 처리하는 것이 목표다.

이 CAIO는 이러한 방향으로 개발 중인 모델을 내년 초 공개할 수 있을 것으로 전망했다.

크래프톤은 로봇 AI 개발에 기존 게임 사업에서 축적한 기술과 데이터를 활용하고 있다. 게임 속 AI 개발 경험을 바탕으로 가상환경에서 로봇의 움직임과 사람의 상호작용을 학습시키는 방식이다.

이 CAIO는 AI 개발에 필요한 핵심 요소로 우수한 연구인력과 데이터, 컴퓨팅 자원을 꼽았다. 크래프톤과 루도로보틱스는 게임 데이터와 시뮬레이션 기술을 활용해 로봇 AI 연구를 확대하고 있다.

그는 피지컬 "AI 연구가 로봇의 신체 능력에만 집중해서는 안 된다"며 "사람과 자연스럽게 상호작용할 수 있는 사회적 지능이 실제 로봇 활용도를 높이는 핵심 요소가 될 것"이라고 강조했다.

flurry327@newspim.com