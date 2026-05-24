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이 대통령·정몽규 회장 "北 내고향 우승 축하, 수원FC 투혼도 잊지 못할 것"

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  • 이재명 대통령과 정몽규 회장이 23일 AWCL 우승팀 내고향에 축하 메시지를 전했다
  • 북한 내고향은 도쿄 베르디를 1-0으로 꺾고 한국 수원에서 열린 AWCL에서 첫 아시아 챔피언에 올랐다
  • 두 사람은 수원FC 위민의 선전과 공동응원단의 성숙한 응원을 치하하며 여자축구 도약을 당부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이재명 대통령 "평화와 화합이라는 스포츠의 가치를 되새기는 계기가 되었길"
정몽규 회장 "여자축구가 더 넓은 무대로 도약할 수 있도록 관심과 성원 부탁"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 북한 내고향여자축구단이 아시아 정상에 오른 가운데, 이재명 대통령과 정몽규 대한축구협회(KFA) 회장이 축하와 격려의 메시지를 전했다.

내고향은 지난 23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 일본의 도쿄 베르디 벨레자를 1-0으로 꺾고 챔피언 자리에 올랐다. 우승 상금 100만 달러(약 15억2000만원)와 함께 국제축구연맹(FIFA) 여자 챔피언스컵 출전권도 손에 넣었다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이날 결승전은 경기 초반부터 치열했다. 도쿄 베르디가 공세를 주도했지만 내고향은 단단한 수비와 날카로운 역습으로 맞섰다. 결국 전반 44분 정금의 패스를 받은 김경영이 골키퍼와 일대일 상황에서 침착하게 마무리하며 결승골을 터뜨렸다.

후반 들어 도쿄 베르디가 강하게 몰아붙였지만 내고향의 육탄 수비는 끝내 무너지지 않았다. 지난해 11월 미얀마에서 열린 조별리그에서 도쿄 베르디에 0-4로 완패했던 내고향은 결승 무대에서 설욕에 성공하며 한국 땅에서 아시아 챔피언 등극이라는 새 역사를 썼다.

우승 직후 이재명 대통령은 SNS를 통해 축하 메시지를 남겼다. 이 대통령은 "AFC 여자 챔피언스리그 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수 여러분께 진심 어린 축하를 전한다"라며 "챔피언스리그에서 펼쳐진 수준 높은 경기들은 아시아 여자 축구의 눈부신 발전과 역량을 전 세계에 분명히 보여주었다"라고 밝혔다.

이어 "이번 대회가 승패를 넘어 아시아 스포츠의 도약을 이끌고, 평화와 화합이라는 스포츠의 가치를 되새기는 뜻깊은 계기가 되었길 바란다"라고 강조했다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이 대통령은 준결승에서 내고향에 패해 탈락한 수원FC 위민 선수단도 언급했다. 그는 "뜨거운 관심 속에 펼쳐진 수원FC 위민 선수들의 수중전 투혼 역시 오래도록 기억될 것"이라며 "도쿄 베르디 벨레자와 멜버른 시티 FC 선수들에게도 고생 많으셨다는 말을 전하고 싶다"라고 했다.

공동응원단을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 이번 대회에서는 시민단체 등을 중심으로 약 3000명 규모의 공동응원단이 꾸려져 내고향을 응원했다. 이 대통령은 "무엇보다 성숙한 응원 문화로 대회를 빛내주신 우리 응원단 여러분께 깊은 경의를 표한다"라며 "공은 둥글고 우리는 또 다시 만나게 될 것이다. 선수 여러분의 다음 도전을 힘차게 응원하겠다"라고 메시지를 마무리했다.

정몽규 KFA 회장 역시 SNS를 통해 대회를 돌아봤다. 정 회장은 "대한민국 대표로 출전한 수원FC 위민은 멋진 선전을 보여줬지만 아쉽게도 결승 문턱에서 여정을 멈추게 됐다"라며 "최선을 다해준 선수들과 코칭스태프에게 아낌없는 박수를 보낸다"라고 격려했다.

이어 "이번 대회에서 훌륭한 기량으로 우승을 차지한 북한 내고향여자축구단에도 축하의 마음을 전한다"라고 덧붙였다.

[수원 로이터=뉴스핌] 수원FC 위민이 20일 열린 AWCL 준결승전 내고향과의 경기에서 1-2로 역전패를 당했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이번 대회는 KFA가 일찌감치 4강과 결승 유치에 나서며 한국 개최가 성사됐다. 이후 수원FC 위민이 8강에서 중국의 우한 징다를 꺾으며 한국에서 아시아 여자 클럽축구 최강자를 가리는 무대가 열릴 수 있었다.

정 회장은 "묵묵히 싹을 틔우고 있는 우리 여자축구가 더 넓은 무대로 도약할 수 있도록 앞으로도 더 많은 관심과 성원을 부탁드린다"라고 당부했다.

한편 내고향은 이번 대회 참가를 위해 지난 17일 방한했다. 북한 여자 축구선수들이 한국을 찾은 건 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이며, 북한 클럽팀의 방남은 사상 처음이었다. 이들은 모든 일정을 마치고 24일 오후 인천공항을 통해 중국으로 출국한다.

wcn05002@newspim.com

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