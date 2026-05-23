[현장 포커스] '북측' 표현에 발끈한 北 내고향, 기자회견 중단·믹스드존 패싱까지

내고향 리유일 감독, 우승 소감에 "전적으로 경애하는 당의 사랑과 보살핌 있었어"

취재진의 "북측 여자축구" 발언에 "조선민주주의인민공화국으로 불러 달라" 선언

[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 기자회견 돌연 중단과 믹스드존 패싱까지 북한의 내고향여자축구단(이하 내고향)은 처음부터 끝까지 비협조적이었다.

내고향은 23일 오후 2시 수원종합운동장에서 열린 도쿄 베르디 벨레자(일본)와의 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 김경영의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다. 이날 승리로 내고향은 북한 여자 축구 클럽 최초로 아시아 클럽대항전 우승을 차지했고, 우승 상금 100만 달러(약 15억2000만원)와 함께 국제축구연맹(FIFA) 여자 챔피언스컵 출전권도 획득했다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한 내고향의 리유일 감독이 23일 열린 AWCL 결승전에서 선수들에게 지휘하고 있다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

경기 초반 흐름은 도쿄 베르디가 주도했다. 일본 특유의 짧은 패스와 점유율 축구로 내고향 수비를 흔들었지만, 내고향은 단단한 5백 수비와 강한 몸싸움으로 맞섰다. 수비 숫자를 촘촘히 유지한 채 역습 한 방을 노리는 실리적인 운영이었다.

도쿄 베르디는 전반 중반까지 여러 차례 공격을 시도했지만 좀처럼 내고향 수비를 뚫지 못했다. 반면 내고향은 기회를 놓치지 않았다. 전반 44분 역습 상황에서 상대 페널티 박스에서 김경영이 침착하게 오른발로 밀어 넣으며 골망을 갈랐다.

결국 이 골이 결승골이 됐다. 후반 들어 도쿄 베르디가 점유율을 높이며 동점골을 노렸지만 내고향은 지역 방어를 바탕으로 안정적으로 대응했다. 오히려 역습 과정에서 추가 득점 기회를 만들며 도쿄 베르디를 흔들었다.

종료 휘슬이 울리자 내고향 선수단은 감격에 휩싸였다. 리유일 감독은 터치라인에 주저앉아 눈물을 보였고, 선수들은 리 감독을 헹가래하며 우승의 기쁨을 나눴다. 이후 인공기를 펼쳐든 선수단은 그라운드를 돌며 세리머니를 펼쳤고, 단체 사진 촬영과 시상식에서도 활짝 웃었다.

그러나 우승 직후 이어진 공식 기자회견 분위기는 다소 냉랭했다. 리유일 감독은 우승 소감을 묻는 질문에 "우리 내고향 팀은 창립된 지 14년밖에 안 됐다"라며 "오늘 아시아에서 1등 지위에 오르게 된 것은 전적으로 경애하는 당의 따뜻한 사랑과 보살핌이 있었기에 가능했다고 생각한다"라고 말했다.

[수원=뉴스핌] 북한 내고향의 리유일 감독(왼쪽)과 주장 김경영이 23일 열린 AWCL 결승전에서 우승을 차지한 후 기자회견에 참석했다. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이어 "감독으로서 선수들을 대표해 이 크나큰 사랑과 믿음에 조금이나마 보답할 수 있었다는 점에서 기쁜 마음을 금치 못한다"라며 "어려운 고비를 이겨내며 감독의 지휘를 따라준 선수들이 정말 자랑스럽고 대견하다"라고 덧붙였다.

한국에서 보낸 일정에 대한 질문에는 "AFC 조치로 여기에 와서 경기를 했다"라며 "우리 선수들 모두 경기 준비와 승리를 위해 분과 초를 아껴 노력했다. 오직 축구와 우승, 발전에만 신경 썼고 기타 부수적인 문제에 신경 쓸 여유는 없었다"라고 답했다.

이번 우승으로 FIFA 여자 챔피언스컵 출전권을 따낸 데 대해서는 "아시아 1등 팀으로 세계 무대에 진출하는 역사적인 순간"이라며 "감정과 격정은 이루 말할 수 없다. 이미 시상식은 끝났고 새로운 도전들을 맞받아 나가야 한다. 더 큰 무대에서 더 훌륭한 성과를 위해 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

대회 최우수선수(MVP)로 선정된 김경영 역시 "이 상은 저 하나의 공로가 아니라 팀 선수단과 감독 동지 전체가 힘 있게 밀어준 결과"라며 공을 동료들에게 돌렸다.

하지만 기자회견은 예상치 못한 장면 속에 종료됐다. 국내 취재진이 북한 여자축구의 강한 경쟁력을 언급하며 "북측 여자축구가"라고 질문을 시작하자, 내고향 측은 즉각 민감하게 반응했다. 리유일 감독은 불편한 표정을 드러냈고 통역관도 "질문을 다시 해달라"고 요청했다.

이어 내고향 측은 "국호를 제대로 불러달라"라고 요구했다. 취재진이 "그러면 어떻게 불러야 하느냐"고 묻자, 김경영은 "우리는 조선민주주의인민공화국"이라고 단호하게 답했다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한 내고향의 리유일 감독이 23일 열린 AWCL 결승전에서 우승을 차지한 뒤 우승 트로피를 들고 있다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

잠시 뒤 다른 질문이 이어지는 듯했지만, 리유일 감독과 김경영은 추가 질문을 받지 않겠다는 뜻을 밝힌 뒤 그대로 자리에서 일어나 기자회견장을 떠났다.

북한이 국제대회 기자회견에서 국호 문제에 민감한 반응을 보인 건 이번이 처음은 아니다. 리유일 감독은 지난 2022 항저우 아시안게임 여자축구 당시에도 '북측' 표현을 문제 삼으며 "조선민주주의인민공화국이라고 시정해서 다시 질문하라"라고 요구한 바 있으며, 해당 기자의 질문을 받지 않았다.

믹스드존에서도 내고향 선수단은 일관된 태도를 유지했다. 한국 취재진이 "우승 소감을 말해달라", "기분이 어떠냐"고 여러 차례 질문했지만 선수들은 눈길조차 주지 않은 채 묵묵히 버스로 향했다.

이번 대회 내내 내고향은 철저히 경기 외적인 요소와 거리를 뒀다. 입국 당시 환영 인파에도 특별한 반응을 보이지 않았고, 수원FC 위민과 준결승 및 결승전에서 대규모 공동응원단이 일방적인 응원을 보냈음에도 별다른 교감은 없었다. 준결승과 결승전 믹스드존에서도 모두 질문에 대답하지 않고 서둘러 버스에 올라탔다.

한편 내고향 선수단은 6일간의 한국 일정을 마친 뒤 24일 오후 인천국제공항을 통해 중국행 비행기에 올라 출국할 예정이다.

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