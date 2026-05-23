전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.24 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in수원] 공동응원단 응원 업은 北 내고향, 도쿄 베르디 꺾고 한국 땅에서 우승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 북한 여자축구 클럽 내고향이 23일 AWCL 결승에서 도쿄 베르디를 1-0으로 꺾고 첫 방한 무대서 우승했다
  • 내고향은 조별리그 패배 팀을 결승서 꺾고 두 번째 챔피언이자 상금 100만달러의 아시아 최강팀이 됐다
  • 2670명 관중과 공동 응원단이 ‘오 필승 내고향’을 외치며 사실상 홈 분위기를 만들었고 김경영이 결승골과 MVP를 차지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 사상 처음으로 방한한 여자 축구 클럽팀 북한 내고향여자축구단이 한국 땅에서 아시아 정상에 올랐다.

내고향은 23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 1-0으로 꺾고 우승을 차지했다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

내고향은 2024~2025시즌부터 정식 출범한 AWCL의 두 번째 챔피언으로 이름을 올렸다. 동시에 우승 상금 100만 달러(약 15억2000만원)를 손에 넣으며 아시아 여자 축구 최강팀 자리에 올랐다. 준우승한 도쿄 베르디는 50만 달러(약 7억6000만원)를 받았다.

이번 우승은 여러 의미를 남겼다. 내고향은 북한 여자 축구 클럽팀 최초로 한국 땅을 밟은 팀이었다. 북한 선수단의 방한은 여자 축구대표팀 기준으로 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이며, 북한 스포츠 선수 전체로 보면 2018 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 차효심 이후 8년 만이었다.

경색된 남북 관계 속에서도 내고향은 중국 베이징을 경유해 인천국제공항으로 입국했고, 수원에서 열린 AWCL 준결승과 결승에 참가했다. 한국에서 열린 국제 대회에서 북한 여자 축구 클럽팀이 경기를 치른 건 이번이 처음이었다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

내고향의 우승 여정도 인상적이었다. 예선 3경기에서 무려 23골을 넣고 무실점을 기록하며 본선에 오른 내고향은 조별리그에서 도쿄 베르디에 0-4 완패를 당하며 흔들리는 듯했다. 그러나 이후 반등에 성공했다.

조별리그를 2위로 통과한 내고향은 8강에서 호찌민시티(베트남)를 3-0으로 완파했고, 준결승에서는 개최팀 수원FC 위민에 2-1 역전승을 거두며 결승에 진출했다. 그리고 결승 무대에서 조별리그 참패를 안겼던 도쿄 베르디에 설욕하며 정상에 올랐다.

반면 준결승에서 직전 대회 준우승팀 멜버른 시티(호주)를 3-1로 꺾었던 도쿄 베르디는 마지막 고비를 넘지 못했다.

[수원=뉴스핌] 23일 열린 내고향과 도쿄 베르디의 AWCL 결승전에서 공동 응원단이 S석에서 응원을 보냈다. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이날 경기장 분위기는 사실상 내고향의 홈 경기와 비슷했다. 경기장에는 총 2670명의 관중이 입장했고, 남북협력민간단체협의회와 민족화해협력범국민협의회 등 200여 개 단체로 구성된 공동 응원단이 관중석 상당수를 채웠다.

경기장 주변에는 내고향 선수단 방한을 환영하는 현수막이 걸렸고, 결승전에서는 수원FC 위민이 탈락했기 때문에 공동응원단 전체가 내고향 응원에 집중하며, 경기장 S석은 사실상 내고향의 '안방'처럼 변했다. 응원단은 붉은악마 응원가 '오 필승 코리아'를 개사해 '오 필승 내고향'을 외치고, 막대풍선과 깃발, 내고향 엠블럼을 활용한 응원 도구를 흔들며 선수들을 북돋웠다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

경기 초반 흐름은 도쿄 베르디가 잡았다. 점유율과 패스 플레이를 앞세운 도쿄는 전반 16분 시오코시 유즈호가 왼쪽 측면 돌파 후 오른발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 박주경의 선방에 막혔다.

내고향은 특유의 강한 압박과 체력을 앞세운 역습 축구로 맞섰다. 경기 시작 1분도 되지 않아 정금이 공중볼 경합 과정에서 강하게 몸싸움을 펼치며 기선 제압에 나섰고, 중원에서는 거친 압박으로 도쿄의 빌드업을 흔들었다.

전반 31분에는 아찔한 장면도 나왔다. 도쿄 베르디 신조 미하루의 발이 공중볼 경합 과정에서 리수정 얼굴 부근으로 향했고, 주심은 옐로카드를 꺼냈다. 이후 비디오판독(VAR)이 진행됐지만 판정은 바뀌지 않았다.

[수원=뉴스핌] 23일 열린 내고향과 도쿄 베르디의 AWCL 결승전은 2670명의 관중이 몰렸다. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

팽팽하던 승부의 균형은 전반 막판 깨졌다. 전반 44분 후방에서 길게 넘어온 볼을 정금이 몸싸움 끝에 지켜낸 뒤 중앙으로 연결했고, 김경영이 침착하게 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 김경영이 골을 넣자 공동 긍원단은 경기장이 떠나갈 듯이 환호했다.

준결승 수원FC 위민전에서도 결승골을 터뜨렸던 김경영은 조별리그 최종전부터 4경기 연속 득점에 성공하며 대회 득점 공동 선두에도 이름을 올렸다.

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

후반 들어 도쿄 베르디는 교체 카드를 활용해 반격에 나섰다. 그러나 내고향은 흔들리지 않았다. 오히려 후반 4분 정금의 크로스를 김경영이 헤더로 연결하며 추가골에 가까운 장면을 만들었다.

후반 중반 이후에는 체력 우위를 앞세운 내고향이 역습으로 도쿄를 더욱 괴롭혔다. 후반 24분 김혜영의 크로스를 리명금이 헤더로 연결했고, 이어 김경영의 중거리 슈팅도 나왔지만 추가 득점으로 이어지진 않았다.

도쿄 베르디는 끝까지 동점골을 노렸지만 내고향의 촘촘한 수비를 뚫지 못했다. 결국 추가시간까지 리드를 지켜낸 내고향 선수들은 종료 휘슬과 함께 서로 얼싸안고 기쁨을 나눴다. 리유일 감독은 선수들의 헹가래를 받으며 우승 순간을 만끽했다. 

[수원 로이터=뉴스핌] 북한의 내고향이 23일 열린 AWCL 결승전 도쿄 베르디와의 경기에서 1-0으로 승리해 우승을 차지했다. 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

대회 최우수선수(MVP)는 내고향의 주장 완장을 차고 준결승과 결승에서 연속 결승골을 터뜨린 김경영에게 돌아갔다. 선수들과 코칭스태프가 김경영의 이름을 연호하자, 김경영은 동료들과 트로피를 함께 들어 올리며 기쁨을 나눴다. 공동응원단은 시상식이 끝나고 선수들이 라커룸으로 돌아갈 때까지 자리를 지키며 축하의 박수를 보냈다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45
사진
대전 허태정 51.4% 이장우 37.0% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 대전시장 선거에 출마한 집권 여당인 더불어민주당 허태정 후보가 제1야당인 국민의힘 이장우 후보를 14.4%p(포인트)차로 크게 앞서는 것으로 나타났다.  종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 19~20일 대전 18살 이상 남녀 802명을 대상으로 실시한 여론조사 후보 지지도 조사에서 22일 이같은 결과가 나왔다.   ◆ 허태정 51.4% vs 이장우 37.0%...오차범위 밖 14.4%p 대전시장 후보자 지지도 조사에서 허 후보는 51.4%로 과반을 넘었다. 이 후보 37.0%, 강희린 개혁신당 후보 2.5% 순이다. '없음' 응답자는 3.8%, '잘 모름'은 5.4%로 유보층은 9.2%다. 지역별로 살펴보면 허 후보가 이 후보를 5개 선거구에서 모두 앞섰다. 동구 허 후보 57.3%·이 후보 33.4%, 중구 허 후보 57.8%·이 후보 34.3%, 서구 허 후보 48.2%·이 후보 37.6%, 유성구 허 후보 44.8%·이 후보 42.0%, 대덕구 허 후보 57.8%·이 후보 32.9%다. 연령별로는 70살 이상을 뺀 모든 연령대에서 허 후보가 우위를 보였다. 특히 허 후보는 40대·50대·60대에서 큰 격차로 이 후보를 앞섰다. 18~29살 허 후보 45.7%·이 후보 31.8%, 30대 허 후보 42.9%·이 후보 40.1%, 40대 허 후보  58.0%·이 후보 28.6%, 50대 허 후보 63.6%·이 후보 32.0%, 60대 허 후보 52.5%·이 후보 43.5%, 70살 이상 허 후보 42.5%·이 후보 48.6%였다. 성별로는 남성 허 후보 48.4%·이 후보 40.7%, 여성 허 후보 54.4%·이 후보 33.3%로 모두 허 후보가 높은 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층 허 후보 89.3%·이 후보 5.5%, 국민의힘 지지층 허 후보 6.5%이 후보  90.9%였다. 조국혁신당 지지층에서는 허 후보 58.9%·이 후보 21.8%, 진보당 지지층 허 후보 50.6%·이 후보 30.0%, 개혁신당 지지층 허 후보 30.2%·이 후보 28.3%, 강 후보 28.4%였다. 적극 투표층은 허 후보 58.2%로 이 후보 36.7%를 크게 앞질렀다. ◆ 지방선거 '투표할 것' 85.9%... 적극 투표층 67.2%로 선거 '고관여 양상' 이번 지방선거 투표 의향과 관련해 대전시민 85.9%가 '투표하겠다'고 했다. '반드시 투표' 67.2%, '가급적 투표' 18.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 3.7%, '전혀 투표할 생각 없음' 9.6%였다. 권역별 투표 의향은 동구 83.5%, 중구 82.8%, 서구 88.3%, 유성구 84.5%, 대덕구 90.0%였다. 모든 권역에서 고르게 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 95.4%로 가장 높았다. 이어 70살 이상은 91.6%, 50대 90.4%, 40대 89.5% 순이었다. 30대 79.3%, 18~29살 69.3%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-22 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동