전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.24 (일)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in수원] '한 점 차 석패' 도쿄 감독 "내고향이 정신력에서 우리보다 강했다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 도쿄 베르디는 23일 AWCL 결승에서 내고향에 0-1로 패해 준우승했다
  • 구스노세 감독은 내고향의 압박·정신력이 더 강했다며 패배를 인정했다
  • 그는 정신력·기술 보완을 약속하며 다음 대회에서 우승 재도전을 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AWCL 결승전서 북한 내고향에 0-1로 패배해 준우승
구스노세 감독 "조별리그에서 만났을 때와 전혀 다른 팀"

[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승에서 준우승에 머문 도쿄 베르디 벨레자(일본)의 구스노세 나오키 감독이 북한 내고향여자축구단의 우승을 인정하며 패배를 받아들였다.

도쿄 베르디는 23일 수원종합운동장에서 열린 내고향과의 2025~2026 AWCL 결승전에서 전반 44분 김경영에게 결승골을 내주며 0-1로 패했다.

[서울=뉴스핌] 도쿄 베르디의 구스노세 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이번 대회 조별리그부터 준결승까지 5경기 연속 무패(4승 1무)를 달렸던 도쿄 베르디는 결승에서 첫 패배를 당하며 준우승에 만족해야 했다. 준우승 상금은 50만 달러(약 7억5000만원)다.

경기 후 기자회견에 참석한 구스노세 감독은 아쉬움을 감추지 못했다. 그는 "굉장히 아쉽다. 선수들이 최선을 다했지만 상대의 힘에 굴복했다"라며 "우리다운 축구를 해서 이기고 싶었지만 내고향의 강한 압박에 밀렸다"라고 돌아봤다.

이어 "우리도 기회가 있었고 부상자가 있는 상황에서도 선수들은 최선을 다했다"라며 "내고향이 승자다운 정신력과 불굴의 모습을 보여줬다. 챔피언이 되기에 충분한 팀이었다"라고 패배를 인정했다.

도쿄 베르디는 지난해 11월 미얀마에서 열린 조별리그 맞대결에서는 내고향을 4-0으로 완파했다. 그러나 우승 트로피가 걸린 결승 무대에서는 전혀 다른 결과를 받아들여야 했다.

이날 도쿄 베르디는 경기를 주도했지만 실질적인 공격 효율은 떨어졌다. 유효 슈팅은 단 1개에 그쳤고, 반대로 내고향은 빠른 역습을 앞세워 6개의 유효 슈팅을 기록하며 더 날카로운 모습을 보였다.

구스노세 감독은 경기 내용보다 정신적인 부분에서 차이가 났다고 분석했다. 그는 "큰 대회에서는 어려움을 이겨내는 정신력이 중요한데 우리는 그 부분이 부족했다"라며 "정신적으로 밀리다 보니 평소 하지 않던 실수들이 나왔고 선수들의 플레이도 소극적으로 변했다"라고 설명했다.

[수원=뉴스핌] 도쿄 베르디의 구스노세 감독(가운데)이 23일 열린 AWCL 결승전 경기 후 기자회견을 하고 있다. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이어 "선수들에게 계속 용기를 주려고 했지만 잘되지 않았다"라며 "결국 맞서 싸워서 이겨내겠다는 정신력에서 내고향이 우리보다 강했다"라고 덧붙였다.

특히 후반 들어 도쿄 베르디가 공격적으로 나서지 못한 이유에 대해서도 정신적인 부담을 원인으로 꼽았다.

구스노세 감독은 "후반에 더 적극적으로 해야 했지만 선수들이 심리적으로 위축됐다"라며 "결승전 같은 큰 경기에서는 기술이나 전술뿐 아니라 마음가짐도 매우 중요하다는 걸 다시 느꼈다"라고 말했다.

또 그는 "정신적인 부분뿐 아니라 기술적으로도 내고향이 준비가 잘 돼 있었다"라며 "우리도 훈련을 통해 부족한 부분을 많이 보완했다고 생각했지만 오늘은 아니었다. 조별리그에서 만났을 때와는 전혀 다른 팀이었다"라고 평가했다.

경기 후 눈시울을 붉히기도 했던 구스노세 감독은 다시 도전을 다짐했다. 그는 "일본으로 돌아가 부족했던 부분을 돌아보고 팀을 더 발전시키겠다"라며 "다시 이 대회 무대에 돌아와 우승에 도전하고 싶다"라고 밝혔다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45
사진
대전 허태정 51.4% 이장우 37.0% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 대전시장 선거에 출마한 집권 여당인 더불어민주당 허태정 후보가 제1야당인 국민의힘 이장우 후보를 14.4%p(포인트)차로 크게 앞서는 것으로 나타났다.  종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 19~20일 대전 18살 이상 남녀 802명을 대상으로 실시한 여론조사 후보 지지도 조사에서 22일 이같은 결과가 나왔다.   ◆ 허태정 51.4% vs 이장우 37.0%...오차범위 밖 14.4%p 대전시장 후보자 지지도 조사에서 허 후보는 51.4%로 과반을 넘었다. 이 후보 37.0%, 강희린 개혁신당 후보 2.5% 순이다. '없음' 응답자는 3.8%, '잘 모름'은 5.4%로 유보층은 9.2%다. 지역별로 살펴보면 허 후보가 이 후보를 5개 선거구에서 모두 앞섰다. 동구 허 후보 57.3%·이 후보 33.4%, 중구 허 후보 57.8%·이 후보 34.3%, 서구 허 후보 48.2%·이 후보 37.6%, 유성구 허 후보 44.8%·이 후보 42.0%, 대덕구 허 후보 57.8%·이 후보 32.9%다. 연령별로는 70살 이상을 뺀 모든 연령대에서 허 후보가 우위를 보였다. 특히 허 후보는 40대·50대·60대에서 큰 격차로 이 후보를 앞섰다. 18~29살 허 후보 45.7%·이 후보 31.8%, 30대 허 후보 42.9%·이 후보 40.1%, 40대 허 후보  58.0%·이 후보 28.6%, 50대 허 후보 63.6%·이 후보 32.0%, 60대 허 후보 52.5%·이 후보 43.5%, 70살 이상 허 후보 42.5%·이 후보 48.6%였다. 성별로는 남성 허 후보 48.4%·이 후보 40.7%, 여성 허 후보 54.4%·이 후보 33.3%로 모두 허 후보가 높은 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층 허 후보 89.3%·이 후보 5.5%, 국민의힘 지지층 허 후보 6.5%이 후보  90.9%였다. 조국혁신당 지지층에서는 허 후보 58.9%·이 후보 21.8%, 진보당 지지층 허 후보 50.6%·이 후보 30.0%, 개혁신당 지지층 허 후보 30.2%·이 후보 28.3%, 강 후보 28.4%였다. 적극 투표층은 허 후보 58.2%로 이 후보 36.7%를 크게 앞질렀다. ◆ 지방선거 '투표할 것' 85.9%... 적극 투표층 67.2%로 선거 '고관여 양상' 이번 지방선거 투표 의향과 관련해 대전시민 85.9%가 '투표하겠다'고 했다. '반드시 투표' 67.2%, '가급적 투표' 18.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 3.7%, '전혀 투표할 생각 없음' 9.6%였다. 권역별 투표 의향은 동구 83.5%, 중구 82.8%, 서구 88.3%, 유성구 84.5%, 대덕구 90.0%였다. 모든 권역에서 고르게 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 95.4%로 가장 높았다. 이어 70살 이상은 91.6%, 50대 90.4%, 40대 89.5% 순이었다. 30대 79.3%, 18~29살 69.3%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-22 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동