[핌in수원] '한 점 차 석패' 도쿄 감독 "내고향이 정신력에서 우리보다 강했다"

AWCL 결승전서 북한 내고향에 0-1로 패배해 준우승

구스노세 감독 "조별리그에서 만났을 때와 전혀 다른 팀"

[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승에서 준우승에 머문 도쿄 베르디 벨레자(일본)의 구스노세 나오키 감독이 북한 내고향여자축구단의 우승을 인정하며 패배를 받아들였다.

도쿄 베르디는 23일 수원종합운동장에서 열린 내고향과의 2025~2026 AWCL 결승전에서 전반 44분 김경영에게 결승골을 내주며 0-1로 패했다.

[서울=뉴스핌] 도쿄 베르디의 구스노세 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이번 대회 조별리그부터 준결승까지 5경기 연속 무패(4승 1무)를 달렸던 도쿄 베르디는 결승에서 첫 패배를 당하며 준우승에 만족해야 했다. 준우승 상금은 50만 달러(약 7억5000만원)다.

경기 후 기자회견에 참석한 구스노세 감독은 아쉬움을 감추지 못했다. 그는 "굉장히 아쉽다. 선수들이 최선을 다했지만 상대의 힘에 굴복했다"라며 "우리다운 축구를 해서 이기고 싶었지만 내고향의 강한 압박에 밀렸다"라고 돌아봤다.

이어 "우리도 기회가 있었고 부상자가 있는 상황에서도 선수들은 최선을 다했다"라며 "내고향이 승자다운 정신력과 불굴의 모습을 보여줬다. 챔피언이 되기에 충분한 팀이었다"라고 패배를 인정했다.

도쿄 베르디는 지난해 11월 미얀마에서 열린 조별리그 맞대결에서는 내고향을 4-0으로 완파했다. 그러나 우승 트로피가 걸린 결승 무대에서는 전혀 다른 결과를 받아들여야 했다.

이날 도쿄 베르디는 경기를 주도했지만 실질적인 공격 효율은 떨어졌다. 유효 슈팅은 단 1개에 그쳤고, 반대로 내고향은 빠른 역습을 앞세워 6개의 유효 슈팅을 기록하며 더 날카로운 모습을 보였다.

구스노세 감독은 경기 내용보다 정신적인 부분에서 차이가 났다고 분석했다. 그는 "큰 대회에서는 어려움을 이겨내는 정신력이 중요한데 우리는 그 부분이 부족했다"라며 "정신적으로 밀리다 보니 평소 하지 않던 실수들이 나왔고 선수들의 플레이도 소극적으로 변했다"라고 설명했다.

[수원=뉴스핌] 도쿄 베르디의 구스노세 감독(가운데)이 23일 열린 AWCL 결승전 경기 후 기자회견을 하고 있다. [사진 = 문화스포츠부 남정훈 기자] 2026.05.23 wcn05002@newspim.com

이어 "선수들에게 계속 용기를 주려고 했지만 잘되지 않았다"라며 "결국 맞서 싸워서 이겨내겠다는 정신력에서 내고향이 우리보다 강했다"라고 덧붙였다.

특히 후반 들어 도쿄 베르디가 공격적으로 나서지 못한 이유에 대해서도 정신적인 부담을 원인으로 꼽았다.

구스노세 감독은 "후반에 더 적극적으로 해야 했지만 선수들이 심리적으로 위축됐다"라며 "결승전 같은 큰 경기에서는 기술이나 전술뿐 아니라 마음가짐도 매우 중요하다는 걸 다시 느꼈다"라고 말했다.

또 그는 "정신적인 부분뿐 아니라 기술적으로도 내고향이 준비가 잘 돼 있었다"라며 "우리도 훈련을 통해 부족한 부분을 많이 보완했다고 생각했지만 오늘은 아니었다. 조별리그에서 만났을 때와는 전혀 다른 팀이었다"라고 평가했다.

경기 후 눈시울을 붉히기도 했던 구스노세 감독은 다시 도전을 다짐했다. 그는 "일본으로 돌아가 부족했던 부분을 돌아보고 팀을 더 발전시키겠다"라며 "다시 이 대회 무대에 돌아와 우승에 도전하고 싶다"라고 밝혔다.

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