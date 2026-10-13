HLB 바이오스텝, 50억원 규모 AI-NAMs 국책과제 참여

AI 핵심 요약beta
- HLB바이오스텝은 13일 50억원 규모 AI·MPS 국책과제에 참여했다
- 바이오의약품 면역원성을 예측하는 디지털 비임상 CRO를 개발한다
- 기존 시험과 AI·MPS 결과를 비교해 기술 검증과 사업화를 추진한다
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AI 비임상 CRO 사업화 속도
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB바이오스텝이 미세생리시스템(MPS)과 인공지능(AI)을 활용한 50억원 규모의 국책과제에 참여한다고 13일 밝혔다.
산업통상부가 추진하고 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 전문기관으로 참여하는 바이오산업기술개발사업의 'AI-NAMs' 과제다. MPS 기반 데이터를 활용해 바이오의약품의 면역원성을 예측하는 디지털 비임상 계약연구기관(CRO) 시스템을 개발·검증하는 것을 목표로 한다.
회사에 따르면 HLB바이오스텝은 AI와 MPS를 활용한 면역원성 예측 기술을 비임상시험에 적용할 수 있는지 검증하고, 이를 비임상 CRO 서비스로 사업화하는 역할을 맡는다. 먼저 사람의 면역세포를 활용한 기존 면역원성 시험법을 표준화하고, 기존 시험과 MPS 평가 결과를 비교해 신뢰성을 검증한다. AI가 예측한 결과를 기존 시험 및 MPS 결과와 비교·분석해 AI 모델의 정확도를 높이는 데 필요한 데이터를 제공할 계획이다.
최종적으로 실제 항체의약품을 대상으로 기존 시험법과 MPS, AI 기반 평가를 함께 진행해 현장 적용 가능성을 검증한다. 이를 바탕으로 면역원성 위험 예측부터 결과 검증, 보고서 작성까지 지원하는 디지털 비임상 CRO 서비스 모델을 구축해 사업화할 예정이다.
과제에는 AI 신약개발 기업 아론티어를 비롯해 오송첨단의료산업진흥재단, 전남대학교, 유클리드소프트, 오가노이드사이언스 등이 공동연구개발기관으로 참여한다.
HLB바이오스텝 관계자는 "이번 과제는 AI를 활용한 새로운 비임상 평가체계를 구축하고 이를 실제 서비스로 연결한다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 AI 기반 비임상 CRO 서비스를 구축해 NAMs 시대의 새로운 비임상 평가 패러다임을 선도해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com