HLB바이오스텝, 에코엔테크와 영장류 비임상시험 협력

AI 핵심 요약beta
- HLB바이오스텝은 29일 에코엔테크와 영장류 비임상시험 서비스 협력 MOU를 체결했다.
- 에코엔테크는 영장류 비임상시험과 생체시료를 제공하고 HLB바이오스텝은 약물농도·약동학·바이오마커 분석과 해석을 맡는다.
- HLB바이오스텝은 국내 독점 영업권을 확보하고 양사는 동남아 시장까지 통합 비임상시험 솔루션 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비임상 CRO 전문기업 HLB바이오스텝이 영장류 연구자원 전문기업 에코엔테크와 손잡고 영장류 비임상시험 서비스를 확대한다.
29일 HLB바이오스텝은 인천 송도연구소 본사에서 에코엔테크와 '영장류 비임상시험 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 백성진 HLB바이오스텝 대표이사와 기혜란 에코엔테크 대표이사를 비롯한 양사 관계자들이 협약식에 참석했다.
협약에 따라 에코엔테크는 영장류 비임상시험을 수행하고 혈액·혈청·혈장·조직 등 생체시료를 HLB바이오스텝에 제공한다. HLB바이오스텝은 약물농도 분석(바이오애널리시스), 약동학(PK), 바이오마커 분석을 수행한 뒤 고객사에 분석 결과와 종합적인 해석을 제공한다. 고객사는 영장류 비임상 동물실험 수행부터 생체시료 분석, 약동학 평가, 바이오마커 분석, 결과 해석까지 하나의 통합 비임상시험 솔루션으로 제공받을 수 있다.
HLB바이오스텝은 에코엔테크가 수행하는 영장류 비임상시험 서비스에 대한 국내 독점 영업권을 확보했다. 양사는 약물농도, 약동학, 바이오마커 분석을 중심으로 공동 영업과 고객사 발굴을 추진하며, 동남아시아 시장을 중심으로 공동 사업 기회를 확대할 계획이다.
최근 글로벌 신약개발이 항체의약품, 항체약물접합체(ADC), 유전자치료제, 세포치료제 등 고도화된 바이오의약품 중심으로 확대되면서 사람과 생리학적·유전적 유사성이 높은 영장류를 활용한 비임상시험의 중요성이 커지고 있다. 이에 따라 영장류 시험 수행뿐 아니라 생체시료 분석, 약동학, 바이오마커 평가 및 데이터 해석을 통합 제공하는 서비스 수요가 증가하고 있다.
백성진 HLB바이오스텝 대표이사는 "이번 협약은 축적해 온 바이오분석 역량을 영장류 비임상시험 분야까지 확장하는 중요한 전환점"이라며 "고객사가 하나의 플랫폼에서 통합 서비스를 제공받을 수 있도록 구축해 국내 시장 경쟁력을 강화하고, 향후 동남아시아를 포함한 글로벌 시장으로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
기혜란 에코엔테크 대표이사는 "영장류 비임상시험은 차세대 바이오의약품 개발 과정에서 필수적인 연구 단계"라며 "이번 협약을 통해 영장류 시험 수행 역량과 HLB바이오스텝의 전문 바이오분석 기술을 결합함으로써 국내 비임상시험 분야에서 새로운 협력 시범 모델이 될 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com