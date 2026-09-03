HLB바이오스텝, 넥셀과 오가노이드·비임상 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- HLB바이오스텝이 2일 넥셀과 MOU를 체결했다.
- 오가노이드 기반 대체시험과 비임상 사업을 협력했다.
- 양사는 평가서비스 확대와 공동 R&D를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비임상 임상시험수탁기관(CRO) 전문기업 HLB바이오스텝이 오가노이드 전문기업 넥셀과 오가노이드 기반 대체시험 및 비임상 사업 협력에 나선다.
HLB바이오스텝은 지난 2일 인천 송도 본사에서 넥셀과 오가노이드 기반 대체시험 및 비임상 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.
넥셀은 인간 유도만능줄기세포(hiPSC) 유래 세포와 오가노이드를 제품화하고 이를 활용한 약물 독성·유효성 평가 기술을 보유하고 있다.
넥셀의 심근세포 플랫폼은 최근 미국 식품의약국(FDA)의 '혁신적 과학·기술접근(ISTAND)' 적격성 프로그램에서 새로운 약물개발 도구(DDT) 의향서(LOI)를 수용받았다.
이번 협약에 따라 양사는 넥셀의 hiPSC 기반 오가노이드를 활용한 약물 독성·효능 평가 결과를 HLB바이오스텝의 비임상시험을 통해 비교·검증할 계획이다.
이를 바탕으로 국내외 제약·바이오기업을 대상으로 오가노이드 기반 대체시험과 기존 비임상시험을 연계한 평가 서비스를 제공한다는 방침이다.
양사는 각사의 서비스를 연계한 공동 영업과 마케팅을 추진해 신규 고객과 판로를 확대할 예정이다.
신규 대체시험 서비스 개발을 위한 공동 연구개발(R&D)도 추진한다. 평가 플랫폼 고도화와 대체시험법 표준화, 정부 과제 공동 수주 및 산·학·연 협력 등으로 협력 범위를 넓힐 계획이다.
국내외 규제·기술 정보도 공유한다. 양사가 보유한 연구시설과 시험장비 등 인프라를 공동 활용하고 신규 평가법의 검증과 상용화를 위한 기술 협력도 진행할 방침이다.
HLB바이오스텝은 이번 협력을 통해 오가노이드 분야의 사업 역량을 확대하고 기존 동물시험과 인공지능(AI), 장기칩 등 다양한 대체시험 기술을 연계할 계획이다.
이를 통해 동물대체시험법(NAMs) 기반 비임상 평가 서비스 영역을 확대한다는 방침이다.
백성진 HLB바이오스텝 대표는 "신약개발 과정에서 비임상시험과 대체시험 기술을 함께 활용하려는 수요가 확대되고 있다"며 "양사의 전문성과 인프라를 결합해 고객에게 보다 폭넓은 평가서비스를 제공하고 신규 평가법 개발과 사업기회 확대에도 적극 나서겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com