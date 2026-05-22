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수원FC 위민 박길영 감독 "5월 20일 밤 잊지 못해, 여자축구 위해 나아갈 것"

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  • 박길영 감독이 22일 팬·구단·취재진에 감사했다
  • 수원FC 위민은 AWCL 4강서 역전패해 탈락했다
  • 박 감독은 WK리그 정상 재도전 의지를 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민 박길영 감독이 아시아 무대 도전을 마친 뒤 팬들과 구단, 그리고 현장을 찾은 언론을 향해 진심 어린 감사 인사를 전했다.

박 감독은 22일 구단 SNS를 통해 '수원FC 위민을 응원해주신 여러분께'라는 제목의 글을 올리고 "지난해 11월 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL)의 첫발을 내딛던 날부터 오늘(22일)까지, 저희의 여정을 함께해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 수원FC 위민의 박길영 감독이 AWCL 4강 경기 후 SNS에 감사 인사를 전했다. [사진 = 수원FC SNS] 2026.05.22 wcn05002@newspim.com

박길영 감독이 이끄는 수원FC 위민은 지난 20일 수원종합운동장에서 열린 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 북한 내고향여자축구단에 1-2로 역전패하며 결승 진출에 실패했다.

수원FC 위민은 후반 4분 일본인 공격수 하루히의 선제골로 앞서갔지만, 이후 내고향에 연속 헤더골을 허용하며 아쉽게 역전을 당했다. 경기 막판에는 지소연의 페널티킥마저 골문을 벗어나면서 아시아 정상 도전이 멈춰 섰다.

경기 외적으로도 여러 이슈가 뒤따랐다. 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만에 북한 여자축구 선수단이 한국을 찾았고, 북한 여자 클럽팀의 첫 방남이라는 상징성까지 더해져 큰 관심이 쏠렸다.

하지만 수원 안방에서 열린 경기임에도 수원FC 위민은 사실상 홈 이점을 누리지 못했다. 통일부가 남북협력기금 3억원을 지원한 공동응원단 약 3000명이 경기장에 자리했는데, 응원 분위기는 북한 내고향 쪽으로 크게 기울었다. 수원FC 위민은 예정됐던 숙소를 변경하는 등 여러 변수 속에서 경기를 준비해야 했다.

그럼에도 박 감독은 끝까지 팀을 응원한 팬들에게 가장 먼저 고마움을 전했다. 그는 "폭우 속에서도 선수들의 이름을 외쳐준 포트리스 덕분에 저와 선수들은 외롭지 않았다"라며 "5월 20일 그 밤을 오래도록 잊지 못할 것 같다"라고 밝혔다.

당시 수원종합운동장에는 많은 비가 내렸지만 수원FC 위민 서포터스 '포트리스'는 끝까지 자리를 지키며 응원을 이어갔다. 박 감독은 경기 후 기자회견에서도 홈 분위기를 느끼기 어려웠던 상황에 대해 "경기 내내 속상했다"라고 털어놓은 바 있다.

[서울=뉴스핌] 수원FC 위민의 박길영 감독이 19일 열린 AWCL 4강 사전 기자회견에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.19 wcn05002@newspim.com

또 준결승 직후 기자회견장에서 현장 취재진이 보낸 박수에 대해서도 깊은 감사를 전했다. 패장에게 보내는 이례적인 격려였다.

박 감독은 "패장에게 그런 갈채를 보내는 일이 얼마나 드문지 잘 알고 있다"라며 "그 박수 소리 역시 평생 잊지 못할 것"이라고 말했다.

이어 "이렇게 많은 관중과 기자들이 여자축구 경기를 찾아준 것이 저희에게는 처음이었고 큰 기쁨이었다"라며 "이번 대회를 계기로 여자축구에 대한 관심이 계속 이어지길 간절히 바란다"라고 강조했다.

박 감독은 여자축구의 현실적인 어려움도 언급했다. 그는 "앞으로도 WK리그와 대한민국 여자축구에 변함없는 관심과 응원을 부탁드린다"라며 지속적인 관심을 호소했다.

[서울=뉴스핌] 수원FC 위민의 지소연(가운데) 지난 20일 열린 내고향여자축구단과의 AWCL 4강전에서 1-2로 패하자 울음을 참지 못하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.22 wcn05002@newspim.com

보이지 않는 곳에서 선수단을 지원한 구단 프런트를 향한 감사도 잊지 않았다. 박 감독은 "수원FC 프런트 가족 여러분도 정말 고생 많으셨다"라며 "보이지 않는 자리에서 묵묵히 선수단과 함께 달려준 여러분의 헌신이 있었기에 여기까지 올 수 있었다"라고 말했다.

아쉬운 탈락에도 선수들에 대한 믿음은 굳건했다. 그는 "준결승에서 여정을 마무리하게 돼 가슴이 아프지만 선수들은 처음부터 끝까지 최선을 다했고 후회는 없다"라고 했다.

마지막으로 박 감독은 다시 한 번 아시아 무대를 향한 도전 의지를 다졌다. 그는 "반드시 WK리그 정상에 다시 서서, 다시 한 번 아시아 챔피언의 자리에 도전하겠다"라며 "수원FC 위민과 대한민국 여자축구를 위해 계속 앞으로 나아가겠다"라고 약속했다.

wcn05002@newspim.com

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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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