엔비디아 "피지컬 AI 상용화에 시뮬레이션 필수"...한국 제조업 잠재력 강조

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가상환경과 현실 간 오차 극복 과제

정소영 대표 "한국 피지컬 AI 발전 기여 기대"

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔비디아가 피지컬 인공지능(AI)의 산업 현장 도입을 확대하기 위해 시뮬레이션 기술의 중요성을 강조했다. 로봇과 자율주행차가 실제 환경에서 안전하게 작동하려면 가상환경에서 충분한 데이터를 확보하고, 이를 현실에 적용하는 과정에서 발생하는 오차를 줄여야 한다는 설명이다.

정소영 엔비디아코리아 대표는 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 테크 위크' 행사에서 '차세대 산업 디지털화를 위한 피지컬 AI'를 주제로 특별강연을 진행했다. 그는 "실제 환경에서는 데이터가 부족할 수밖에 없고, AI를 배포하는 과정에서도 안전과 비용 문제가 발생한다"며 시뮬레이션을 통한 학습의 필요성을 강조했다.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 정소영 엔비디아코리아 대표가 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '피지컬 AI 테크 위크' 행사에서 발언하고 있다. 2026.10.13 flurry327@newspim.com

정 대표는 피지컬 AI 개발의 주요 과제로 '심투리얼 갭(Sim-to-Real Gap)'을 제시했다. 가상환경에서 학습한 로봇이 실제 환경에서는 예상대로 작동하지 않는 현상을 뜻한다.

그는 "시뮬레이션 데이터를 아무리 실감 나게 만들더라도 실제 환경과 다르기 때문에 정확하게 동작하지 않을 수 있다"고 설명했다.

실제 환경의 물리 법칙과 다양한 변수를 가상환경에 완벽하게 구현하기 어렵기 때문이다. 이를 해결하기 위해 실제 데이터를 활용한 추가 학습과 시뮬레이션 데이터의 결합이 필요하다는 설명이다.

엔비디아는 이러한 한계를 줄이기 위해 피지컬 AI 전용 시뮬레이션 및 데이터 생성 기술을 제공하고 있다.

대표적인 기술은 3차원 시뮬레이션 플랫폼 '옴니버스(Omniverse)'와 월드 파운데이션 모델 '코스모스(Cosmos)'다.

옴니버스는 실제 산업 현장과 유사한 가상환경을 구현하는 데 활용된다. 코스모스는 물리적 환경과 사물의 움직임 등을 반영한 학습 데이터를 생성하는 AI 모델이다.

정 대표는 피지컬 AI 개발에 필요한 컴퓨팅 플랫폼과 로봇용 파운데이션 모델의 필요성도 강조했다.

엔비디아의 '아이작 그루트(Isaac GR00T)'는 로봇이 주변 환경을 인식하고 다양한 행동을 수행하도록 학습시키는 모델이다. 로봇용 컴퓨팅 플랫폼 '젯슨(Jetson)'은 실제 로봇에 탑재돼 학습된 AI 모델을 구동하는 역할을 한다.

정 대표는 피지컬 AI 개발에 대규모 3차원 데이터 처리와 시뮬레이션이 필요한 만큼 이를 뒷받침할 컴퓨팅 인프라도 중요하다고 강조했다.

한국의 피지컬 AI 산업 경쟁력에 대해서도 긍정적으로 평가했다.

그는 "한국은 제조업 기반이 강력하고 정부도 피지컬 AI에 많은 관심을 갖고 있다"며 한국이 관련 산업 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망했다.

flurry327@newspim.com