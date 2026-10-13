동해해경, 연안 안전사고 위험예보 '주의보' 발령

AI 핵심 요약beta
- 동해해경은 13일 오후 9시부터 연안사고 위험예보 주의보를 발령했다
- 동해중부전해상은 14일 강풍과 최대 4m 높은 파도가 예상된다
- 해경은 순찰을 강화하고 위험구역 방문객 퇴거와 안전사고 예방을 당부했다
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갯바위·방파제 월파 우려…위험구역 순찰·퇴거 조치 강화
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해양경찰서는 동해중부전해상 풍랑 예비특보 발표에 따라 13일 오후 9시부터 기상특보 해제 때까지 연안 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 발령한다고 밝혔다.
동해해경에 따르면 14일 오전 0~6시 동해중부전해상에 풍랑특보가 발효될 것으로 예상된다. 이 해역에는 초속 8~16m의 강한 바람이 불고 물결은 1.5~4.0m로 높게 일 것으로 전망된다.
이에 따라 갯바위와 방파제 등 연안 위험구역에서는 파도가 시설물을 넘어오는 월파와 너울성 파도에 따른 안전사고가 우려된다.
연안 안전사고 위험예보제는 '연안사고 안전관리규정'에 따라 기상악화나 자연재난 등으로 연안 위험구역에서 안전사고가 반복·지속적으로 발생할 우려가 있을 때 위험성을 국민에게 미리 알리는 제도다.
동해해경은 발령 기간 연안 위험구역 순찰을 강화하고, 위험구역에서 활동하는 방문객 등을 대상으로 선제적인 퇴거 조치를 실시할 방침이다.
또 해상 기상이 악화되면 갯바위·방파제 등 연안해역 활동을 자제하고, 월파나 너울성 파도가 유입될 경우 즉시 안전한 곳으로 대피해 달라고 당부했다. 위험상황이 발생하면 119로 신고해야 한다.
김남권 동해해경 해양안전과장은 "기상악화로 인한 안전사고 예방을 위해 순찰을 강화하고 위험구역 활동객을 대상으로 선제적 퇴거 조치를 하는 등 총력을 다할 방침"이라며 "연안해역 안전사고가 발생할 우려가 있는 만큼 안전에 각별히 유의하고 사고 예방에 적극 동참해 달라"고 말했다.
onemoregive@newspim.com