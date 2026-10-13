[2026 국감] 정진혁 철도공단 이사장 "입찰 비리·전관예우 근절"

AI 핵심 요약beta
- 정진혁 이사장은 13일 입찰 비리와 전관예우 근절을 약속했다
- 정진혁 이사장은 13일 AI 기반 예방 중심 안전관리를 추진했다
- 정진혁 이사장은 13일 철도망 구축과 수송능력 확충을 제시했다
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하도급 대금 보호·불공정 관리 강화
AI로 위험요인 사전 대응
철도망 구축·고속철도 수송능력 확충
유휴부지·역세권 활용 확대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정진혁 국가철도공단 이사장이 입찰 비리와 퇴직자 전관예우를 근절해 원칙과 실력이 평가받는 공단을 만들겠다고 말했다. 국가철도망 구축과 고속철도 수송능력 확충도 추진한다.
정 이사장은 13일 국회 국토교통위원회 국정감사 업무보고에서 "하도급 대금 보호와 불법·불공정 하도급 관리를 강화하겠다"며 "공정하고 투명한 철도산업 환경을 조성하겠다"고 강조했다.
안전관리에서는 기관장이 직접 지휘체계를 맡고 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 사고 예방을 강화한다. 정 이사장은 "타협 없는 안전을 최우선 가치로 삼겠다"며 "위험요인을 미리 찾아 조치하는 예방 중심의 안전관리 체계를 확립하겠다"고 말했다.
사업 추진 과정에서는 현장의 판단과 이해관계자 소통을 강화한다. 현안을 신속하게 해결하고 갈등이 커지기 전에 대응하겠다는 취지다.
정 이사장은 "현장에서 결정하고 현장에서 문제를 해결하겠다"며 "현장의 의사결정을 존중하고 이해관계자와 상시 소통함으로써 사업 현안을 신속하게 해결하겠다"고 설명했다.
철도 인프라 확충도 주요 과제로 제시했다. 국가철도망을 적기에 구축하고 고속철도 수송능력을 늘리는 한편 첨단기술 도입으로 철도 인프라의 혁신을 추진한다.
철도 유휴부지와 역세권을 활용해 지역경제 활성화도 지원한다. 정 이사장은 "철도가 국민의 이동 선택권을 넓히고 지역의 미래 경쟁력을 높이는 핵심 인프라로 자리 잡을 수 있도록 기관의 역량을 집중하겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com