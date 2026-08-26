일신석재, 부산 해운대에 두 번째 석재 전시장 오픈

AI 핵심 요약beta
- 일신석재는 26일 부산 달맞이길에 전시장을 열었다.
- 전시장은 포세린 빅슬랩과 타일, 스톤을 비교할 수 있다.
- 일신석재는 연말까지 방문객에 쿠폰과 할인 행사를 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 일신석재는 부산 해운대구 달맞이길에 '인피니티 부산 전시장'을 열었다고 26일 밝혔다. 달맞이길은 건축마감재 전시장이 밀집한 지역이다.
전시장에서는 대형 포세린 빅슬랩과 규격별 타일, 엔지니어드 스톤을 실물 크기로 한자리에서 비교할 수 있다. 책자나 소형 샘플 칩으로는 확인하기 어려운 제품의 실제 규격과 베인(천연 무늬)을 직접 확인할 수 있도록 구성했다.
전시장 안에는 라이프스타일 키친 존을 뒀다. 주방 상판이나 아일랜드 시공 이후의 모습을 확인하고 시뮬레이션할 수 있는 공간이다.
부산 전시장은 서울 강남 전시장에 이은 두 번째 전시장이다.
조용철 일신석재 대표는 "인피니티 부산 전시장 내 라이프스타일 키친 존을 통해 주방 상판이나 아일랜드 시공 후의 모습을 체험하고 시뮬레이션해 볼 수 있다"고 말했다.
일신석재는 개장을 기념해 올해 말까지 방문 고객 대상 행사를 진행한다. 방명록을 작성한 방문객에게 커피 쿠폰을 주고, 첫 구매 고객에게는 일부 품목을 최대 50% 할인가에 제공한다.
dconnect@newspim.com