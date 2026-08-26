HLB라이프케어 "식후 15분 운동, 혈당 33% 낮아"

'마이피코링' 이용자 식사 기록 2만건·음식 47종 분석 결과

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB글로벌 자회사 HLB라이프케어는 연속혈당측정기(CGM) '피코링'과 연동되는 애플리케이션 '마이피코링' 이용자 데이터를 분석한 결과 식후 15분 이내 운동한 사용자군의 평균 혈당 상승폭이 운동하지 않은 사용자군보다 33%(16.8mg/dL) 낮게 나타났다고 26일 밝혔다.

HLB라이프케어는 HLB글로벌의 자회사로, 지난 4월 피코링을 출시했다. 이번 분석에는 서비스에 축적된 2만건 이상의 이용자 식사 기록 가운데 한국인이 일상적으로 섭취하는 47개 음식에 대한 데이터가 활용됐다. 식후 15분 이내 운동한 사용자군의 평균 혈당 상승폭은 34.2mg/dL로, 운동하지 않은 사용자군의 51mg/dL보다 16.8mg/dL 낮았다.

식후 3시간 동안 혈당이 높은 상태에 노출되는 정도를 나타내는 곡선하면적(iAUC)에서도 차이가 나타났다. 운동하지 않은 사용자군의 평균 iAUC는 3681이었고, 식후 15분 이내 운동한 사용자군은 2242로 약 39% 낮았다. 동일인이 같은 음식을 섭취한 경우를 비교한 분석에서는 식후 15분 이내 가벼운 운동을 했을 때 혈당 상승폭이 평균 11.5mg/dL, iAUC가 평균 864 감소했다.

[그래픽=HLB라이프케어]

개별 사례도 제시됐다. 30대 여성 사용자 A씨는 과일을 섭취한 뒤 휴식했을 때 혈당 상승폭이 70.7mg/dL였으나, 같은 음식을 먹고 15분 이내 가벼운 운동을 했을 때는 24mg/dL로 낮아졌다. iAUC는 운동하지 않았을 때 4526에서 운동 후 1068로 약 76% 줄었다. 40대 남성 사용자 B씨는 한정식 섭취 후 15분 이내 실내 걷기를 한 결과 iAUC가 1196으로, 전체 비운동 사례 평균인 3681보다 약 67% 낮았다.

HLB라이프케어는 이번 분석이 마이피코링에 축적된 비식별화 데이터를 기반으로 한 관찰 결과이며, 식사·운동·복약 등 개인별 조건에 따라 혈당 반응에 차이가 있을 수 있다고 설명했다. 생활습관과 혈당 변화의 경향을 파악하기 위한 참고 자료로, 의학적 진단이나 치료를 위한 자료는 아니라고 덧붙였다.

안철우 강남세브란스병원 내분비내과 교수는 "최근 당뇨병뿐만 아니라 대사증후군 관리에 있어 실시간 혈당 확인의 중요성이 대두되고 있다"며 "이번 분석 결과는 단순히 적게 먹는 것을 넘어, 언제 어떻게 움직이느냐가 혈당 변동 폭을 줄이는 데 효과적인지를 보여주는 데이터"라고 말했다. 이어 "식사 후 15분 정도의 가벼운 신체 활동은 인슐린 저항성 개선과 혈당 안정에 기초적인 예방 수단이 될 수 있다"고 덧붙였다.

HLB라이프케어 관계자는 "같은 음식을 먹더라도 식후 어떤 행동을 하느냐에 따라 혈당 반응이 달라진다는 점을 확인했다"며 "앞으로도 라이프스타일 데이터를 분석해 사용자가 자신의 대사 특성을 이해하고 생활습관을 형성할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com