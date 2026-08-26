한국예탁결제원·씨티은행, 외화증권 주요 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 26일 부산 본사서 씨티은행과 협의했다
- 외화증권 투자 지원과 주요 현안을 논의했다
- 양측은 안정적 글로벌 금융서비스 협력을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원은 전날 부산 본사에서 글로벌시장 보관기관인 씨티은행(Citibank N.A.)과 양 기관의 주요 현안을 논의했다고 26일 밝혔다.
한국예탁결제원에 따르면 권의진 예탁결제원 글로벌본부장은 홍콩에서 방한한 데이비드 브라운(David Brown), 톰 라이든(Tom Lydon) 씨티은행 일본·북아시아·호주지역 금융기관 영업부문 공동대표와 업무 협의를 진행했다.
예탁결제원은 씨티은행이 예탁결제원과 협력해 국내 투자자의 외화증권 투자를 효율적이고 안정적으로 지원해 온 것에 감사의 뜻을 전했다.
또한 예탁결제원은 씨티은행에 내부 업무 시스템 통합 이슈와 결제주기 단축 등 시장 변화에 선제적으로 대응해 안정적인 서비스를 제공해 줄 것을 당부했다.
예탁결제원 측은 "양 기관은 앞으로도 안전하고 편리한 외화증권 투자지원 및 글로벌 금융 서비스를 제공하기 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다"고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com