프롬바이오, 홍인기 연구원장 '식품의약품안전처장 표창' 수상

AI 핵심 요약beta
- 홍인기 프롬바이오 연구원장이 25일 식약처장 표창을 받았다.
- 건기식 산업 발전 기여 공로를 인정받았다고 밝혔다.
- 프롬바이오는 FHH-MG의 국내외 인허가를 추진했다.
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매스틱 검 복합물 미국 NDI 인증 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 프롬바이오 홍인기 FB종합기술연구원장이 건강기능식품 산업 발전에 기여한 공로로 식품의약품안전처장 표창을 받았다.
26일 프롬바이오에 따르면 홍 원장은 지난 25일 열린 '2026 K-HEALTH CONFERENCE'에서 건강기능식품 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 식약처장 표창을 수상했다.
프롬바이오는 천연물 유래 개별인정형 기능성 원료 발굴과 상업화를 중심으로 연구개발(R&D)을 진행하고 있다. 최근에는 국내 기능성 원료 개발을 넘어 해외 시장 진출을 위한 연구와 인허가 역량 강화에도 나서고 있다.
회사는 과학기술논문인용색인(SCIE)급 논문과 글로벌 특허 등을 기반으로 개별인정형 원료 개발과 사업화를 확대하고 있다고 설명했다.
올해는 농림축산식품부 산하 한국식품산업클러스터진흥원이 주관하는 '2026년도 식품기업 해외인증 지원사업' 대상 기업으로 선정됐다.
이를 통해 자체 개발 소재인 '매스틱 검 등 복합물(FHH-MG)'의 미국 식품의약국(FDA) 신규 식이보충제 원료(New Dietary Ingredient·NDI) 인증 획득을 추진하고 있다.
해당 소재는 현재 국내 식약처에 모발 건강 기능성 개별인정형 원료로 접수된 상태다. 프롬바이오는 국내 인허가와 미국 NDI 인증을 동시에 추진해 글로벌 원료 시장 진출을 확대한다는 계획이다.
홍인기 프롬바이오 FB종합기술연구원장은 "식약처장 표창이라는 영예를 안게 되어 기쁘다"며 "이는 프롬바이오 연구진 모두의 타협하지 않는 R&D 품질 최우선주의가 낳은 결실"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 압도적인 연구개발 경쟁력을 바탕으로 유망 파이프라인의 상업화 및 수익 극대화 로드맵을 차질 없이 이행하여 글로벌 헬스케어 시장을 선도하겠다"고 의지를 밝혔다.
winter1004@newspim.com