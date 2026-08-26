우리은행, 기보와 'K-SPARK' 협약…반도체·AI에 1조원 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 25일 기보와 생산적 금융 협약을 맺었다
- 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 지원을 강화했다
- 기술 중소·벤처에 약 1조원 대출과 혜택을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 지난 25일 기술보증기금과 생산적 금융 확대 및 미래전략산업 육성을 위한 'K-SPARK 대한민국 대도약 생산적 금융 지원 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.
'K-SPARK'는 우리은행과 기술보증기금이 구축한 금융지원 협력체계로 ▲반도체 ▲피지컬 AI ▲AI 데이터센터 등 미래전략산업에 대한 금융지원을 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 추진에 맞춰 미래전략산업 육성과 비수도권 균형발전에 협력하기로 합의했다.
이에 따라 우리은행은 기술력을 갖춘 중소·벤처기업 지원을 위해 기술보증기금에 특별출연금과 보증료 지원금을 출연하고, 이를 기반으로 약 1조원 규모의 대출을 공급한다.
아울러 대상 기업에 보증비율 상향과 보증료율 1.0%포인트(p) 감면 혜택을 제공해 자금 조달 부담을 완화할 방침이다.
정진완 우리은행장은 "이번 협약이 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 관련 기업의 자금 조달에 도움이 되길 바란다"며 "기술보증기금과 협력해 중소기업 지원과 국가 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com