한투운용, '한국투자인컴주는ETF모으기펀드' 첫 월 분배금 지급

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 7월 설정한 ETF모으기월배당펀드가 25일 첫 분배금을 지급했다.
- 이번 분배금은 약 0.70% 수준이었고, 누적 설정액은 93억원이다.
- 커버드콜·고배당 등 인컴형 ETF에 분산투자하며 판매망도 넓히고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시리즈 누적 합산 설정액 93억원 규모
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용이 지난 7월 설정한 한국투자인컴주는ETF모으기월배당펀드가 지난 25일 첫 분배금을 지급했다.
26일 한국투자신탁운용이 배포한 보도자료에 따르면 이번 분배금은 약 0.70% 수준이다.
한국투자인컴주는ETF모으기펀드 시리즈는 설정액 100억원 돌파를 앞두고 있다. 현재 해당 펀드 시리즈의 누적 합산 설정액은 93억원 규모로, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들의 자금이 지속적으로 유입되고 있다.
한국투자인컴주는ETF모으기펀드는 한국투자신탁운용에서 직접 상장지수펀드(ETF)를 선별해 운용하는 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드다. 커버드콜, 하이일드(High Yield), 고배당, 종합채권 등 다양한 인컴형 ETF에 초분산 투자해 변동성은 낮추고 안정적인 수익률을 추구하는 것이 특징이다.
해당 펀드는 매월 포트폴리오를 리밸런싱하며, 확정기여형(DC) 및 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에서 100% 한도로 투자할 수 있어 연금 자산 증식 수단으로도 활용할 수 있다.
한국투자신탁운용은 투자자들의 접근성을 높이기 위해 판매 채널도 적극적으로 넓히고 있다. 현재 해당 펀드는 우리은행, 교보증권, 한국투자증권, KB증권에서 가입할 수 있으며, 향후 판매사 라인업 추가 확대도 검토 중이다.
김동현 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부장은 "시장 변동성이 확대되고 지정학적 리스크가 상존하는 환경에서 개인 투자자가 직접 우수한 인컴형 ETF를 선별하기 어려워지는 상황"이라며 "한국투자인컴주는ETF모으기펀드는 단 하나의 펀드로 다양한 인컴 자산에 분산투자할 수 있는 효율적인 투자 대안이 될 수 있을 것"이라고 말했다.
이어 "이번 분배금 지급을 시작으로, 앞으로도 배당일관성이 우수한 ETF에 집중 투자해 꾸준한 인컴효과를 제공할 것"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com