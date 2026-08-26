스카이월드와이드, LG유플러스 NRAP 고도화 수주

AI 핵심 요약beta
- 스카이월드와이드는 26일 LG유플러스 NRAP 고도화 사업을 수주했다.
- 아젠스SQL로 포스트그레SQL 기반 DB 전환과 기술 지원을 맡았다.
- 대용량 통신 데이터 처리 성능을 앞세워 시장 확대를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AI 에이전트 및 데이터베이스(DB) 솔루션 기업 스카이월드와이드(SKAI)는 오픈소스 포스트그레SQL(PostgreSQL) 기반으로 개발한 데이터베이스관리시스템(DBMS) '아젠스SQL(AgensSQL)'로 LG유플러스의 실시간 네트워크 분석 플랫폼(NRAP) 고도화 프로젝트를 수주했다고 26일 밝혔다.
이번 프로젝트는 LG유플러스의 포스트그레SQL 표준화 정책에 맞춰 실시간 네트워크 분석 플랫폼의 기존 데이터베이스 환경과 아키텍처를 포스트그레SQL 기반으로 재설계하는 사업이다. 스카이월드와이드는 아젠스SQL을 중심으로 데이터베이스 전환을 위한 기술 지원과 컨설팅을 수행한다.
NRAP은 LG유플러스가 5세대 이동통신(5G) 상용화에 맞춰 구축한 플랫폼이다. 전국의 기지국과 교환기, 코어망, 모바일 단말기 등에서 발생하는 트래픽, 통화 품질, 장애 로그 등 수백 종의 데이터를 실시간으로 수집·저장·분석·시각화해 네트워크 관리 시스템(NMS)에 전달한다.
통신망에서는 기지국 상태와 단말 접속 정보, 트래픽 사용량, 통화 품질, 서비스 품질(QoS), 장애 로그, 장비 이벤트, 고객 서비스 품질 정보 등의 데이터가 매초 생성되며, 원문 기준 그 규모는 수백 테라바이트(TB)에 달한다.
스카이월드와이드는 아젠스SQL을 통해 통신망에서 발생하는 대용량 로그를 저장·관리하고 고속 조회를 지원한다. 트랜잭션 처리와 고가용성(HA), 복제, 파티셔닝, 병렬 처리 기능을 지원해 대규모 데이터와 다수의 동시 접속을 처리하는 방식이다.
회사 측은 이를 통해 데이터 유실을 줄이고 네트워크 장애 대응 속도를 높이는 등 LG유플러스의 네트워크 빅데이터 분석 플랫폼 고도화에 필요한 데이터 인프라를 제공할 것으로 기대한다고 밝혔다.
LG유플러스는 이동통신과 인공지능(AI), 클라우드, 인터넷데이터센터(IDC), 기업전용회선 등의 정보통신기술(ICT) 서비스를 제공하고 있으며, AI와 데이터 기반 디지털 전환(DX) 사업을 확대하고 있다.
신재혁 스카이월드와이드 대표는 "이번 수주는 오픈소스 포스트그레SQL 기반 아젠스SQL이 통신사의 초대규모 실시간 데이터 환경에서 안정성과 성능을 검증받은 것"이라며 "이번 프로젝트를 계기로 공공·금융·제조 등 중단이 허용되지 않는 데이터 플랫폼 시장으로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
이어 "이번 프로젝트를 통해 확보한 대규모 데이터 처리 납품 실적을 기반으로 AI 데이터센터와 클라우드, 보안, 금융 등 고가용성과 안정성이 요구되는 데이터 플랫폼 시장으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
스카이월드와이드는 그래프 데이터베이스 특허 기술을 보유하고 있으며, 국가 AI 전환(AX) 프로젝트에 참여하고 있다.
dconnect@newspim.com