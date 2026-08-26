삼성디스플레이, 제네시스 GV90에 차량용 OLED 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 26일 제네시스 GV90에 OLED를 공급했다
- GV90에는 24.6형 시네마틱 디스플레이와 13.2형 OLED가 탑재된다
- 삼성디스플레이는 프리미엄 차량용 OLED 시장 공략을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
뒷좌석에도 13.2형 OLED 탑재…프리미엄 전장시장 공략
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이가 제네시스의 초대형 플래그십 전동화 SUV 'GV90'에 차량용 유기발광다이오드(OLED)를 공급하며 프리미엄 전장 시장 공략을 강화한다.
삼성디스플레이는 GV90에 24.6형과 13.2형 OLED 2종을 공급한다고 26일 밝혔다. 제품은 이달부터 본격 출하하고 있다.
차량 중앙에는 24.6형 OLED를 적용한 팝업 방식의 '시네마틱 디스플레이'가 탑재된다.
주행 중에는 23.6형 와이드 화면으로 주행·내비게이션 정보를 제공하고, 정차 시 버튼을 누르면 화면이 90㎜ 위로 올라와 약 1.7배 넓은 대화면으로 확장된다.
24.6형 OLED는 24대9 화면비와 3840×1440 해상도를 갖췄으며, 발광층을 두 겹으로 쌓은 탠덤 구조로 휘도와 수명을 높였다.
앞좌석 헤드레스트 뒷면에는 13.2형 OLED가 각각 탑재돼 뒷좌석에서 영상 콘텐츠나 화상회의 등에 활용할 수 있다.
삼성디스플레이는 이번 공급을 계기로 차별화된 차량용 OLED 솔루션을 확대할 계획이다.
syu@newspim.com