마스턴투자운용, 한양대 부동산학회 SHARE 초청 재능기부 세미나 진행

부동산 금융 구조부터 데이터센터·CSR 전략까지…실무 인사이트 공유

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 26일 한양대학교 부동산학회 SHARE(Students of Hanyang Univ. & Real Estate) 소속 학생들을 초청해 재능기부 세미나를 진행했다고 밝혔다.

마스턴투자운용에 따르면 이번 세미나는 지난 25일 오후 서울 서초구 소재 마스턴투자운용 본사 21층 대회의실에서 'Real Assets & Capital Dynamics(실물자산과 자본의 역학)'를 주제로 열렸다.

마스턴투자운용 사회공헌추진단 산하 선한영향실천센터(Center for Positive Impact)가 주관한 이번 행사는 임직원들이 직접 강단에 서서 실무 지식과 경험을 나누는 본업 연계 재능기부 프로그램의 일환으로 마련됐다.

한양대 부동산학회 SHARE 초청 세미나 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀]

한양대 부동산학회 SHARE는 2019년 설립된 학회로, 건축을 비롯해 경영·경제·도시 등 다양한 전공의 학생들이 폭넓은 시각에서 부동산 산업과 자본시장 이슈를 폭넓은 시각에서 연구하고 있다.

첫 세션에서는 '기업과 부동산의 성장 매커니즘과 자금조달의 구조적 유사성'을 주제로 강연이 진행됐다. 기업이 성장 단계에 따라 자금을 조달하고 사업을 확장해 가는 과정과 부동산 개발사업이 사업성을 검증하고 자금을 끌어오는 구조가 어떻게 맞닿아 있는지를 비교하며 두 분야에 공통적으로 적용되는 자본조달의 원리를 짚었다.

이어진 세션에서는 '데이터센터의 이해'를 주제로 강연이 진행됐다. 최근 AI·클라우드 산업 확대로 주목받고 있는 데이터센터의 구조와 운영 방식, 투자 관점에서 살펴봐야 할 주요 요소 등이 폭넓게 다뤄지며 해당 섹터에 대한 학생들의 이해를 도왔다.

또한 '선한영향실천센터가 제안하는 대체투자 운용사의 CSR(Corporate Social Responsibility·기업의 사회적 책임) 전략'을 주제로 한 세션도 진행됐다. 세션에서는 대체투자 운용사가 단순한 금융투자 역할을 넘어 지역사회와 환경, 미래세대와의 연결 속에서 어떤 사회적 가치를 창출할 수 있는지에 대한 방향성이 공유됐다.

민종재 한양대 SHARE 회장은 "부동산 금융과 자본조달 구조를 실무 관점에서 이해할 수 있었을 뿐 아니라 데이터센터와 같은 최신 대체투자 섹터, 그리고 운용사의 사회적 역할에 대해서도 함께 고민해 볼 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "현업 전문가들의 경험과 관점을 가까이에서 접할 수 있어 학회원들에게 큰 도움이 됐다"고 말했다.

사회공헌추진단 단장을 맡고 있는 박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "미래 산업과 도시를 움직이는 대체투자는 결국 사람과 사회를 위한 방향성과 함께 가야 지속가능한 가치가 만들어질 수 있다"며 "마스턴투자운용은 앞으로도 청년 세대와 적극적으로 소통하며 금융·부동산 분야의 실무 경험과 인사이트를 나누는 사회공헌 활동을 지속 확대해 나가겠다"고 전했다.

한편 마스턴투자운용은 미래 대체투자 인재 발굴을 위한 공모전 '2026 마스턴투자운용 아이디어 공모전'을 개최하고 이달 서류 접수 마감 이후 지난 21일 본선 PT 발표를 진행했으며, 오는 27일 시상식을 통해 최종 결과를 발표할 예정이다.

rkgml925@newspim.com