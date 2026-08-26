큐렉소, 에스오에스랩과 의료로봇 공간지능 솔루션 개발

AI 핵심 요약beta
- 큐렉소가 26일 에스오에스랩과 의료로봇 공간지능 MOU를 체결했다.
- 양사는 라이다·카메라 융합으로 의료로봇 인식기술을 개발한다.
- 의료 현장 실증과 디지털트윈 공동연구도 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소가 라이다(LiDAR) 솔루션 전문기업 에스오에스랩과 의료로봇용 공간지능 솔루션 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.
공간지능은 인공지능이 주변 환경을 3차원으로 인식하고 공간과 객체의 위치 및 관계를 파악해 로봇의 판단과 동작을 지원하는 기술이다. 라이다는 주변 환경을 정밀한 3차원 데이터로 구현할 수 있어 자율주행과 로보틱스 분야의 핵심 센서로 활용되고 있다.
회사에 따르면 양사는 에스오에스랩의 라이다 및 멀티모달 센서 기술과 큐렉소의 의료로봇 개발·운용 역량 및 실증 환경을 결합해 의료 환경에 최적화된 공간 인식 기술을 개발하고 실제 로봇 환경에서 성능을 검증할 계획이다. 주요 협력 분야는 라이다·카메라 융합 센서 기술의 의료로봇 적용, 의료로봇 운용 환경에서의 센서 시스템 실증 및 검증, 3차원 공간 데이터 기반 디지털 트윈 기술 공동 연구개발 등이다.
큐렉소는 의료 현장의 로봇 운용 환경과 기술 노하우를 바탕으로 의료 환경에서 요구되는 안전성 및 정밀도를 고려한 기술 검증과 솔루션 고도화를 추진한다. 에스오에스랩은 라이다 및 멀티모달 센서 시스템과 공간·객체 인식 알고리즘 개발을 담당한다.
큐렉소 관계자는 "수술실은 병원 내 다양한 장비와 인력이 존재하는 만큼 로봇이 주변 환경과 객체를 정확하게 인식하고 안전하게 동작할 수 있는 기술이 중요하다"며 "에스오에스랩의 라이다 및 공간지능 기술과 큐렉소의 의료로봇 기술 및 실증 역량을 결합해 의료 현장에 적용할 수 있는 솔루션을 개발하겠다"고 말했다.
한편 양사는 실제 의료로봇 운용 조건을 고려한 실증을 통해 공간 인식 기술의 적용 가능성을 검토하고 향후 의료로봇의 주변 환경 인식 및 자율적인 판단·동작을 지원할 수 있는 기술로 발전시켜 나갈 예정이다. 이번 협약을 시작으로 세부적인 공동 연구개발 과제를 단계적으로 구체화하고 국내외 주요 전시회 공동 참가를 통해 개발 기술과 협력 성과를 알릴 계획이다.
nylee54@newspim.com