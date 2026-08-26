신한투자증권, 유튜브 알파TV서 연애 예능 콘텐츠 '하룻밤 소개팅' 공개

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 26일 알파TV서 연애예능을 공개했다
- 하룻밤 소개팅은 1박2일 1대3 구조로 진행됐다
- 투자 선택과 배분 개념을 예능에 녹여냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 26일 자사 공식 유튜브 채널 '알파TV'에서 오리지널 연애 예능 콘텐츠 '하룻밤 소개팅'을 선보인다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 하룻밤 소개팅은 한 명의 여성과 세 명의 남성이 1박 2일 동안 함께 지내며 서로를 알아가는 소개팅 프로그램이다. 대중적인 장르에 증권사만의 관점을 더한 것이 특징이다.
프로그램은 일반적인 1대1 소개팅과 달리 한정된 시간 안에서 여러 사람을 동시에 알아가는 1대3 구조로 진행된다. 출연자들은 함께할 수 있는 시간과 데이트 비용을 직접 배분하며 상대를 알아가고, 새로운 정보와 경험에 따라 처음의 선택을 바꾸기도 한다. 이는 투자자가 한정된 자금을 여러 자산에 배분하고 새로운 정보와 시장 상황에 따라 판단과 비중을 조정하는 과정에서 착안해 기획됐다.
신한투자증권은 알파TV를 통해 예능과 일상에서 자연스럽게 투자에 대한 관심을 이끌어낼 수 있는 콘텐츠를 지속해서 선보일 계획이다.
김수영 신한투자증권 홍보본부장은 "하룻밤 소개팅은 증권사가 연애 예능을 만든다는 색다른 발상에서 출발해 연애의 설렘 속에 투자의 '선택'과 '배분' 개념을 자연스럽게 녹여낸 시도"라며 "앞으로도 투자와 일상을 잇는 알파TV만의 차별화된 콘텐츠를 확대해 나가겠다"고 말했다.
하룻밤 소개팅은 지난 25일 첫 번째 에피소드가 공개됐으며, 매주 화요일과 목요일 오후 5시 신한투자증권 공식 유튜브 채널 알파TV를 통해 순차적으로 공개된다.
rkgml925@newspim.com