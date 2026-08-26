롯데백화점, 4000여 브랜드 분석 AI 도입

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 26일 브랜드 AI를 도입했다.
- 4000여 개 브랜드 데이터를 분석해 MD를 지원했다.
- 재접속률 70%, 생산성 2배 이상 개선했다.
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하반기 챗봇 기능 추가
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 4000여 개 브랜드 데이터를 분석해 상품기획(MD) 의사결정을 지원하는 사내 시스템 '브랜드 인공지능(AI)'을 도입했다고 26일 밝혔다.
롯데백화점이 자체 개발한 브랜드 AI는 지난달 말 구축돼 현업에 적용됐다. MD 전략 수립에 필요한 데이터를 AI가 해석·가공해 시각화된 정보로 제공하는 브랜드 분석 플랫폼이다.
이 시스템은 개별 브랜드 단위로 흩어진 데이터를 연결해 브랜드별 성과 추이와 브랜드 간 영향 관계를 분석한다. 입점 브랜드와 구매 연관성을 관계망으로 구현한 '3D 네트워크 그래프'를 통해 시장 경쟁 구도도 확인할 수 있다.
유사 브랜드를 비교하는 '브랜드 DNA' 기능은 대상 브랜드와 비교 브랜드를 최대 5개까지 지정하면 매출액 등 핵심 지표를 방사형 그래프로 보여준다. 'AI 리포트'는 연령·성별 고객 지표와 연계 매출을 대시보드로 제공한다.
롯데백화점에 따르면 도입 후 한 달간 브랜드 AI 재접속률은 70%를 기록했다. 사용자 조사에서는 기존 유사 업무보다 생산성이 2배 이상 개선된 것으로 나타났다.
롯데백화점은 하반기에 주요 기능을 대화형으로 이용하는 챗봇을 도입할 계획이다. 외부 시장 흐름을 함께 분석할 수 있도록 응용프로그램 인터페이스(API) 기반 실시간 웹 검색 기능도 추가한다.
회사는 고객·브랜드·점포 등 사내 정보를 연결해 AI가 데이터를 이해하고 추론하도록 하는 '데이터 온톨로지'도 구축하고 있다. 브랜드 AI에도 이 개념을 적용했다.
kji01@newspim.com