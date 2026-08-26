신세계그룹, 프리즈 서울서 라운지 선보여…폴 콕스 336점 공개

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹이 26일 프리즈 서울 2026에 신세계 라운지를 선보인다고 밝혔다.
- 라운지는 폴 콕스 특별전과 Diary 336점을 세계 최초로 공개한다.
- 그룹은 프리즈 서울 헤드라인 파트너로 참여해 예술 경험을 확대한다.
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9월 2~5일 코엑스
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계그룹은 다음달 2일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 아트페어 '프리즈 서울 2026'에 특별 공간 '신세계 라운지'를 선보인다고 26일 밝혔다.
신세계그룹은 올해부터 향후 5년간 프리즈 서울의 헤드라인 파트너로 참여한다. 신세계 라운지는 양측의 첫 파트너십을 알리는 공간으로, 그룹의 공간·콘텐츠 기획 역량을 반영했다.
라운지에서는 프랑스 작가 폴 콕스의 특별전 'L'Immensité du Quotidien: The Monumental Everyday'를 연다. 폴 콕스가 수년간 매일 저녁의 명상을 불투명 수채물감으로 기록한 'Diary' 연작 336점을 한자리에 모아 세계 최초로 공개한다.
파리와 부르고뉴를 기반으로 활동하는 폴 콕스는 주변 풍경에서 영감을 얻은 회화를 비롯해 발레·오페라 무대와 의상 디자인, 연극 포스터 등 여러 분야에서 작업해 왔다.
'Diary' 연작은 같은 크기의 종이에 풍경과 시간, 빛과 색채에 대한 일상적 관찰을 담은 작품이다. 신세계 라운지 외관에는 대표작 가운데 하나인 'Diary 16 05 26'를 대형 이미지로 구현한다.
신세계그룹은 1963년 문을 연 신세계갤러리를 비롯해 신세계백화점 본점 옥상의 야외 조각공원 '트리니티 가든', 스타필드의 '별마당 도서관', 신진 작가 발굴 프로그램 '열린아트공모전', 조선호텔앤리조트의 '아트 투어' 등을 운영해 왔다.
신세계그룹은 앞으로 리테일과 예술을 결합한 문화예술 경험을 확대하고 국내외 갤러리와 작가, 컬렉터, 문화예술 기관이 한국에서 교류할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.
kji01@newspim.com