현대백화점, 업계 첫 더마 뷰티 편집숍 연다

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 다음달 18일 판교점에 코오드 1호점을 열었다.
- 국내 첫 더마 뷰티 편집숍으로 250여개 브랜드를 선보인다.
- 내년 초 더현대 서울 2호점 등으로 매장을 확대할 계획이다.
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250여 브랜드 선봬
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 다음달 18일 판교점 지하 1층에 165㎡ 규모의 국내 유통업계 첫 더마 뷰티 전문 편집숍 '코오드(Khōde)'를 연다고 26일 밝혔다.
더마 뷰티는 피부과학과 미용의 합성어로 의료·바이오 전문가가 연구·개발에 참여해 피부 기능 개선 효과를 낼 수 있도록 개발한 제품을 뜻한다.
코오드 1호점에서는 기능성 뷰티 브랜드 총 250여 개를 선보인다. 이지듀와 마데카파마시아, 아데씨 등 제약사 브랜드와 피부과 전문의가 개발한 포레덤, 주닥 등 더마 뷰티 브랜드 60여 개를 구성한다.
성분을 비교해 제품을 선택하는 소비 흐름에 맞춰 기능성 헤어·바디 제품도 판매한다. 현대백화점은 개인의 피부 상태를 진단해 맞춤형 제품을 제안하는 매장으로 운영할 계획이다.
현대백화점은 3040 고객 비중과 고기능성 화장품 수요가 높은 점을 고려해 판교점을 첫 매장으로 정했다. 접근성을 높이기 위해 지하철역과 연결된 지하 1층에 매장을 배치한다.
코오드는 개인별 피부 코드(CODE)를 찾는 더마 뷰티 플랫폼이라는 뜻을 담았다.
현대백화점은 내년 초 더현대 서울에 2호점을 열고 백화점과 아울렛을 중심으로 매장을 늘릴 예정이다. 제약사를 비롯한 고객사와 협업해 코오드 전용 스킨케어 상품도 선보일 계획이다.
kji01@newspim.com